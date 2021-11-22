Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Selçuk Opan tüm tansiyon ve kalp hastalarına Covid-19 Aşısı olmaları yönünde çağrıda bulundu. Uzm.Dr.Selçuk Opan "Tansiyon hastaları, kalp damar hastaları, kalp yetmezliği hastaları, kalp kapak hastaları ve ritim bozukluğu hastalığı için Covid-19 aşısı ayrıca önem taşıyor.

"Kalp rahatsızlığı Covid-19 aşısı olmalarına engel değil" | Video

Sağlıklı bireyler Covid-19 hastalığını daha hafif geçirebilmekteler ama kronik rahatsızlığı olanlar daha ciddi problemler yaşayabiliyorlar.

Biz bu yüzden tüm kalp hastaları başta olmak üzere tüm kronik hastalara Covid-19 aşısı olmalarını öneriyoruz. Aşı olduktan sonra genellikle en sık izlediğimiz yan etkisi aşılanma yerinde ağrı, şişlik gibi bir gün süren semptomlar oluyor. Fakat bunların hiçbiri koronavirüs hastalığından daha riskli değil. Hiçbir kalp rahatsızlığı Covid-19 aşısı olmalarına engel bir durum teşkil etmiyor, tüm kalp hastalarının aşılanmaya ve vakti gelen 3. ek doz aşılarını zaman kaybetmeden yaptırmaya davet ediyoruz" dedi.