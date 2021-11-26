Avrupa 5. dalgayı yaşıyor, bize 1 ay sonra ulaşacak

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu şunları söyledi: "Korona salgınında özellikle Avrupa'da vaka sayılarının çok ciddi arttığını görüyoruz. Bu tablo 5. dalganın başladığını açıkçası gösteriyor. Türkiye açısından baktığımızda henüz bu düzeyde bir artış söz konusu değil. Yani özellikle Eylül-Ekim aylarından itibaren artan bir vaka olanları söz konusuydu.20 binlerin üzerinde seyretmişti. Şu anda plato çiziyor. Fakat biz biliyoruz ki daha önceki salgınlarda da Avrupa'nın yaklaşık bir ay gerisinden takip ediyoruz. Bu nedenle Türkiye'nin önünde Avrupa'da yaşanan bu salgının boyutunda bir salgın yok ama muhtemelen önümüzdeki 20-25 gün içerisinde böyle bir dalganın Türkiye'de yaşanması muhtemel. Tabi bunun için şimdiden vatandaşlarımızın önlem alıp bireysel tedbirlere ve özellikle aşılanmalara dikkat etmesi gerekiyor."

ARTIK TEDBİRLER AŞISIZLARA UYGULANIYOR

"Salgını domino eden şeyin kesinlikle aşısızlar olduğunu net olarak biliyoruz" diyen Prof. Dr Muhammed Emin Akkoyunlu, "Özellikle Avrupa'da da bu tablo çok net bir şekilde ortaya çıktı. Türkiye'de de böyle. Aşısızların hem daha fazla bulaştırdığını, hem de hastalığı daha ağır geçirdiklerini ve daha fazla ölüme maruz kaldıklarını biliyoruz. Fakat vaka sayılarının bu derecede artmış olması aşının da etkinliğini azalttı. Aşılıları da risk altına aldı. Geçen sene ve önceki seneye kıyasladığımız zaman Avrupa'da yeniden tedbirler başladı fakat tedbirlerin boyutlarında biraz değişiklik var. Bu bağlamda baktığımızda aşılı ve aşısız ayrımı net bir şekilde gündeme gelmiş durumda. Tedbirlerin daha çok aşısızlara uygulandığı görülüyor. Bu hem aşıya teşvik etmek ayrıca risk altında olan grubun yani aşısızların korunmasını veya toplumdaki salgını azaltmayı hedefliyor."