Anti HBS nedir, yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Anti HBS pozitif ne demek, normal değerleri kaç olmalı?

Anti HBS yani hepatit B kişilerin yaşamında ciddi bir risk faktörü taşır. Bunun için yapılacak olan test ve tahlillerden yola çıkılarak tedavinin erkenden başlaması son derece önemlidir. Tedavinin gerçekleşmesi için yapılan test Anti HBS olarak tanımlanıyor. Şüpheli bir kişi üzerinde yapılacak ilk uygulama Anti HBS testidir. Bu sayede değerler ölçülerek kişinin hasta olup olmadığı tespit ediliyor. Peki, Anti HBS nedir? Anti HBS pozitif ne demek? Anti HSB düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir? Tüm sorularınızın yanıtları ile sizlerleyiz…

ANTİ HBS NEDİR?

Hepatit B enfeksiyonu ile birlikte yapılan ölçüm Anti HBS olarak tanımlanmaktadır. Anti HBS testini kişinin daha önceden hepatit B enfeksiyonu geçirip geçirmediği, bağışıklık siteminin bu konuda yeterli olup olmadığını göstermeye yardımcı olan bir yol gösterici olarak düşünebiliriz. Bu test immunoglubulin tedavisinde çok önemli olmakla birlikte karaciğer nakli olan hastalarda bu sorunun yeniden tekrar etmemesi adına Anti HBS testi yapılmaktadır.

ANTİ HBS YÜKSEKLİĞİ VE DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

Bir kişiye uygulanan Anti HBS testi yüksek, yani pozitif olması kişinin Hepatit B hastalığına bağışıklık kazandığı anlamına gelir. Hepatit B virüsüne karşı bağışıklık kazanmış olanların bu test sonucu değerleri yüksek çıkmaktadır. Bununla birlikte bu virüse karşı yaşam boyu korunacağını ifade etmektedir.

Anti HBS Testinin düşük, negatif çıkmasının sebebi de kişinin virüse karşı bağışıklığının yetersiz kaldığını ifade eder. Hepatit B virüsüne bağışıklığı olmayan kişilerde ve antijene karşı antikor üretilmediğinde bu test düşük çıkabilir. Testin düşük çıkmasının bir diğer nedeni ise önceden aşı yapılmaması ve Hepatit B virüsü geçirmemesinden kaynaklanır.

ANTİ HBS DEĞERLERİ KAÇ OLMALI?

Anti HBS değerlerinde kişilerin Hepatit B aşısı yaptırıp yaptırmadığına bağlı olarak herkeste değerler farlılık gösterebiliyor. Aşı yapılmadığı takdirde HBS testinde 5MLU/ml gibi sonuç çıkması üzerine durum negatiftir. Aşı yapılmış kişilerde de Anti HBS testi 12 MLU/ML pozitif çıkmaktadır. Ancak Anti HBS testine göre kişi pozitif çıkarsa o halde Hepatit B hastalığına karşı bağışıklığının olduğunu gösterebilir. Ancak HBS testi negatif çıktığında test yaptıran kişin bağışıklığının Hepatit B virüsüne karşı yetersiz olduğu anlamına gelmektedir. Bazı durumlarda ise test sonuçları 100 veya 1000 gibi değerleri gösterebilir. Bu durum test yaptıran kişinin virüse karşı bağışıklığının olduğunu belirtmektedir.