Saç biti nasıl temizlenir? Evde doğal yolla ve ilaçsız bit temizliği nasıl yapılır?

Bitlenme herkeste görülebilen son derece bulaşıcı bir hastalıktır. Baş, vücut ve kasık biti olmak üzere 3 çeşit bit türü vardır. En yaygın görülen türü ise baş bitidir. Genellikle çocuklarda görülen baş biti okul, kreş veya çocuk yuvası gibi ortamlarda saçtan saça, ortak kullanılan eşyalarla direkt ya da dolaylı yollarla bulaşır. Son derece bulaşıcı olan bu hastalık şapka, yastık, havlu, tüylü oyuncuklar, tarak, fırça gibi ortak kullanılan kişisel eşyalarla yayılmaktadır. Ayrıca saçın temas ettiği yüzeylerde de kişiden kişiye bulaşmaktadır. Sanılanın aksine bitin pislikle çok alakası yoktur. Kirli saçtan ziyade temiz ve sağlıklı saçları tercih ederler.

Saç biti nedir? Saç biti nasıl bulaşır?

Saç bitleri insan kafalarında bulunan gözle görülebilen kan emici parazitlerdir. Bitler yaşamak ve çoğalmak için insan kanına ihtiyaç duyarlar. Bitlerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için insan vücudunda bir bölgede konaklamak zorundadırlar. Aksi takdirde 48 saat içerisinde ölürler. 6 ayaklı olan bitlerin dişi ve erkek cinsleri vardır. Bu parazitler sadece saçta değil kaş, kasık ve vücudun belirli bölgelerinde de görülebilir.

Genellikle çocuklarda görülen baş biti okul, kreş veya çocuk yuvası gibi ortamlarda saçtan saça, ortak kullanılan eşyalarla direkt ya da dolaylı yollarla bulaşır. Son derece bulaşıcı olan bu hastalık şapka, yastık, tüylü oyuncuklar, tarak, fırça gibi ortak kullanılan kişisel eşyalarla yayılmaktadır. Ayrıca saçın temas ettiği yüzeylerde de kişiden kişiye bulaşmaktadır. Peki bitten kurtulmanın yolları nelerdir? Eczanelerde bulunan bit şampuanları, bit temizleme ilaçları veya doğal yollarla ilaçsız bit temizliği yapabilirsiniz. En çok tercih edilen ise evde doğal yolla yapılan tedavi yöntemleridir.

Zeytinyağı ile bit temizlenir mi?

Zeytinyağı ile bit temizliği yapabilirsiniz. Zeytinyağının içerdiği antioksidan bileşenler ve yağlı dokusu bitlerin ortadan kaldırılması için mükemmel bir çözümdür. Zeytinyağı antibakteriyel olduğu için kaşınmayı gidermekle kalmayıp enfeksiyonları da önlemektedir. Ayrıca zeytinyağı bitlerin neden olduğu enflamasyon ile mücadele etmektedir.

Bitlenme neden olur? Bit nasıl bulaşır?

Hamilelikte bit nasıl temizlenir?

Anne adayları için gebelik döneminde kullanılan birçok ilaç bebeğe zarar verdiği için uzmanlar tavsiye etmez. Bu sebeple anne adayları bit sorunuyla karşılaştıklarında işin içinden içinden nasıl çıkacağını bilemez. Eczanelerde bulunan bit şampuanı ya da bit ilaçlarını kullanabilirsiniz ancak 'hamilelerin kullanımına uygun' ibaresi yer alan ilaçların kullanılması gerekiyor. Bu yüzden eczacınızın önerdiği ilaç ve şampuanları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca hamilelikte doğal yollarla ilaçsız bir şekilde de bitten kurtulabilirsiniz.

Evde doğal yolla ilaçsız bit temizliği nasıl yapılır?

Saç köklerinde, ense kökünde ve kulak arkalarında yoğunlaşan ve saçta kaşıntıya neden olan biti evde doğal yolla ilaçsız bir şekilde temizleyebilirsiniz. İnsanların bit temizliğinde doğal yollara başvurmasının asıl sebebi yan etkilerinin olmamasıdır. Bit ilaçsız nasıl temizlenir? Bitten kurtulmanın yolları nelerdir? Bit temizlemenin en etkili doğal yöntemleri şunlardır:

Sirke

Mayonez

Vazelin

Zeytinyağı

Hindistan Cevizi Yağı

Zeytinyağı ve Hindistan Cevizi Yağı

Sarımsak

Aloe Vera Jeli

Bit Şampuanı

Sirke ile saç biti nasıl temizlenir?

Sirke, bit temizliği için en etkili yöntemlerden biridir. Yalnız sadece beyaz sirke kullanmakta fayda vardır. Beyaz sirke ile bit şu şekilde temizlenir:

Aynı oranda olmak şartıyla beyaz sirke ve suıyu bir kaba koyup karıştırın. Oluşan karışımı tüm saça ve saç derilerine sürüp 1-2 saat bekletin. Daha sonra ince aralıklı bit tarağı ile saçlarınızı tarayıp ölü bitleri saçınızdan uzaklaştırın. Son olarak saçınızı şampuanlayıp yıkayın ve durulayın.

Mayonez ile saç biti nasıl temizlenir?

Bir avuç dolusu mayonezi başınıza sürüp boneyle kapatıp 2 saat bekletmeniz gerekmektedir. Mayonezi enseye ve kulak arkalarına da sürmeyi unutmayın. Daha sonra bit tarağı ile tarayın. Son olarak saçınızı iki üç kez şampuanlayıp yıkayın ve durulayın.

Vazelin ile saç biti nasıl temizlenir?

Vazelini başınıza sürüp boneyle kapatıp 1 gece bekletmeniz gerekmektedir. Sabah kalktığınızda ise bebek yağı sürüp bit tarağı ile tarayın. Son olarak saçınızı şampuanlayıp yıkayın ve durulayın.

Zeytinyağı ile bit temizliği nasıl yapılır?

Öncelikle zeytinyağını saç deriniz yanmayacak şekilde ısıtıp 1 yemek kaşığı limon suyu ile karıştırın. Oluşan karışımı tüm saça ve saç derilerine sürüp boneyle kapatıp 1 gece bekletmeniz gerekmektedir. Daha sonra ince aralıklı bit tarağı ile saçlarınızı tarayıp ölü bitleri saçınızdan uzaklaştırın. Son olarak saçınızı şampuanlayıp yıkayın ve durulayın.

Hindistan cevizi yağı ile bit temizliği nasıl yapılır?

Saçlarınızı birkaç parçaya ayırarak hindsitan cevizi yağını sürüp 15-20 dakika bekletin. Daha sonra ince aralıklı bit tarağı ile saçlarınızı tarayıp ölü bitleri saçınızdan uzaklaştırın. Son olarak saçınızı şampuanlayıp yıkayın ve durulayın.

Zeytinyağı ve Hindistan cevizi yağı ile bit temizliği nasıl yapılır?

İlk olarak zeytinyağı ve hindistan cevizi yağını karıştırıp solüsyon haline getirmeniz gerekmektedir. Bu solüsyon ile saçlarınızı yıkadıktan sonra elma sirkesiyle beraber bit tarağı ile tarayın. Bit yumurtalarının ömrü 1-5 hafta arasında değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple bitlerden tamamen kurtulduğunuza emin olana kadar işlemi sürdürmelisiniz.

Sarımsak ile bit temizliği nasıl yapılır?

10 diş sarımsağı iyice ezerek 3 yemek kaşığı limon suyu ile karıştırın. Sarımsaklar iyice su kıvamını almalı yoksa saçlarınızda sarımsak parçaları kalacaktır. Macun kıvamına gelen karışımı tüm saça ve saç derilerine sürüp 30 dakika bekletin. Daha sonra ince aralıklı bit tarağı ile saçlarınızı tarayıp ölü bitleri saçınızdan uzaklaştırın.

Aloe Vera jeli ile bit temizliği nasıl yapılır?

Aloe Vera'nın içerisinde bulunan asit yoğunluğu bit ve bit yumurtalarının ölmesinini sağlamaktadır. Aloe Vera jelini başınıza sürüp boneyle kapatıp saçınız kuruyana kadar bekletmeniz gerekmektedir. Sonrasında elma sirkesiyle beraber bit tarağı ile tarayın.

Bit şampuanı ile bit temizliği nasıl yapılır?

Eğer saçınızdaki bit yoğun değilse eczaneden size en uygun bit şampuanını alıp kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanabilirsiniz. Yukarıda belirtmiş olduğumuz bu yöntemlerden bite evde çözüm sağlayabilirsiniz.

Unutmayın doğal yollarla yapacağınız bit temizleme işlemlerini, bitten kurtulana kadar her gün tekrarlamalısınız. Kıvırcık saçta bit temizliği diğer saçlara göre oldukça zordur. Ancak saçın kısa, uzun veya kıvırcık olması, bit temizleme işleminde farklılık göstermez. Evinizde doğal yollarla yapmış olduğunuz bu yöntemler binevi doğal bit ilaçlarıdır.

Bit kaç günde geçer?

Uyguladığınız doğru tedavi yöntemi ile ortalama 7-10 gün içerisinde bitten kurtulabilirsiniz.

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan bit temizleme kürü

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun saçta oluşan bitlere karşı tavsiye ettiği kür ile saçınızdaki bitlerden tamamen kurtulabilirsiniz.



Haftada 1 defa doğal elma sirkesi, saç diplerine parmaklarınızla çok bastırmadan masaj yaparak saç uçlarına kadar uygulanır ve yarım saat etki etmesi beklenir. Doğal sabunla saçlar yıkanır ve sirkeden arındırılır. Daha sonra ısırgan kürü uygulanır.

Saçta oluşan bit yumurtalarına karşı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'dan bit temizleme kürünün hazırlanışı: 500 ml kaynayan suya bir yemek kaşığı ısırgan otu ilave ediniz. Yaklaşık 5 dakika kaynatıp süzünüz. Demlenen bitkinin suyuyla saç derinizi yıkayınız ve yarım saat bekleyiniz. Yarım saat geçtikten sonra sadece suyla durulayınız. Bu uygulamayı günde bir kez olmak kaydıyla 10 günde 3 kez yaparsanız saçınızdaki bitten tamamen kurtulmuş olursunuz.