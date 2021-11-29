COVID-19 farklı yönleriyle ele alandı

Tıp dünyasındaki son yenilikleri okurları ile paylaşan Yakın Sağlık'ı ücretsiz olarak okumak mümkün. Derginin 14'üncü sayısında başta dünya genelinde etkisini sürdüren COVID-19 olmak üzere beslenmeden diş sağlığına; cilt bakımından çocuk hastalıklarına kadar pek çok konu farklı yönleriyle ele alınıyor.

Yakın Sağlık'ın yeni sayısında COVID-19 farklı yönleri ve etkileri ile ele alınıyor. Konuyla ilgili en ilgi çekici içeriklerden biri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet Gün'ün "COVID-19 günlerinde hamilelik" yazısı. Prof. Dr. Gün, bugüne kadar yapılan vaka araştırmalarından bilgiler vererek COVID-19'un hamileler üzerindeki etkileri ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Yrd. Doç. Dr. Didem Muallaaziz ise COVID-19'la birlikte günlük hayatın parçalarından birine dönüşen maske kullanımının cilt üzerindeki etkilerini ve "maskne" olarak adlandırılan maska kullanımının neden olduğu aknelerle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini açıklıyor.

Uzm. Dr. Oğuz Han Edebal, COVID-19'la mücadelede çok önemli bir yeri olan laboratuvar çalışmalarını "Perde Arkası" başlığı ile ele alırken, Yrd. Doç. Dr. Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, pandemi döneminde evde hareketsiz kalan kişiler için egzersiz önerileri sıralıyor. Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Denizgil Evre ise COVID-19'un psikiyatrik bozukluğu olan kişiler üzerindeki etkilerini ele alıyor. Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı'nın sağlık sektöründeki yapay zeka destekli uygulamalar ile yapay zekanın sağlık hizmetlerini nasıl dönüştüreceğini yazısı da dergi de yer alıyor.

YDÜ Hastanesi'nin altı ayda bir yayımladığı dergiyi, hastanenin internet sitesi üzerinden online olarak okumak da mümkün.