Dijital hastanede sanal hastalarla eğitim! Milyon dolarlık laboratuvarlar mobil cihazlara girdi

GERİ BİLDİRİM VE ETKİLEŞİM İMKÂNI

Medikal alanda hasta ve çalışan güvenliği eğitimleri de geliştirdiklerini dile getiren Kaçmaz, "Sadece öğrencilere yönelik değil; hasta bakıcı, hemşire gibi tüm sağlık çalışanlarının alması gereken klasik eğitimler var. Sağlık Bakanlığı tarafından bu eğitimler zorunlu. Bu eğitimler çoğunlukla bir salonda toplanmış kişilere sunum yapılarak veriliyor, geri bildirim etkileşim olmuyor ama bizim yaptığımız sistemde eğitimi alan kişilerden data topluyoruz ve geri bildirim veriyoruz. Sistem yöneticilerinin de kalite etiketi alması adına bu eğitimler çok önemli. Bu eğitimleri alan personelin bunu doğru uygulayıp uygulamadığı ile ilgili belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve çok net bir şekilde eğitimi tamamladığını söyleyebilmek için bu eğitimlerin dijitalleşmesi çok önemli" ifadelerini kullandı.