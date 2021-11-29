Dijital hastanede sanal hastalarla eğitim! Milyon dolarlık laboratuvarlar mobil cihazlara girdi

Tüm dünya sanal gerçeklik teknolojisiyle ilgili gelişmeleri konuşurken, Türkiye'de de bu alanda birbirinden önemli projeler geliştiriliyor. Üniversiteyi Amerika'da okuduktan sonra bilgisayar mühendisi olarak Türkiye'ye dönen Fırat Kaçmaz'ın da hayali sanal gerçeklikle ilgili önemli işler yapmaktı. 2015 yılında Medex Lab adıyla kendi firmasını kuran Kaçmaz, 2017 yılında sanal gerçeklik gözlükleri çıktığında bu ürünü dünyayla birlikte Türkiye'ye ilk getirenlerden biri oldu.
Pandemiyle birlikte dijital eğitimin daha da önemli hale geldiğini dile getiren Kaçmaz, geliştirdikleri "Dijital Hastane" projesini SABAH'a anlattı: "Tıp öğrencilerinin ve hastane personelinin ihtiyaç duydukları eğitim ve simülasyon bölümlerini sanal gerçeklikle web ve mobil uygulama tabanlarında kullanabilmelerini sağlayan yeni nesil bir eğitim platformu. Şu an 1200'den fazla öğrenci okula gitmeden web üzerinden kendi bilgisayarlarıyla sanal hastalar üzerinde bu deneyimi yaşıyor."
MİLYON DOLARLIK LABORATUVARLAR MOBİL CİHAZLARA SIKIŞTIRILIYOR
Üniversitelerin farklı bölümlerini de dijitalleştirmek istediklerini söyleyen Kaçmaz, "Kriminal tıp eğitimi var ve öğrencileri eğitim için bu alanlara sokamıyorsunuz. Dolayısıyla üniversiteler için milyon dolarlık simülasyon laboratuvarlarını bu cihazlara sıkıştırmak çok mantıklı. Türkiye'de bunun yaygınlaştığını görüyoruz. Pandemiyle birlikte birçok üniversite bu sistemleri almak istiyor. Medex Lab de sadece sağlık alanında artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve medikal simülasyon uygulamaları geliştiriyor. Güzel üniversitelerle çalışıyoruz ve önce Türkiye'de sonra dünyada bunların yaygınlaşmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
GERİ BİLDİRİM VE ETKİLEŞİM İMKÂNI
Medikal alanda hasta ve çalışan güvenliği eğitimleri de geliştirdiklerini dile getiren Kaçmaz, "Sadece öğrencilere yönelik değil; hasta bakıcı, hemşire gibi tüm sağlık çalışanlarının alması gereken klasik eğitimler var. Sağlık Bakanlığı tarafından bu eğitimler zorunlu. Bu eğitimler çoğunlukla bir salonda toplanmış kişilere sunum yapılarak veriliyor, geri bildirim etkileşim olmuyor ama bizim yaptığımız sistemde eğitimi alan kişilerden data topluyoruz ve geri bildirim veriyoruz. Sistem yöneticilerinin de kalite etiketi alması adına bu eğitimler çok önemli. Bu eğitimleri alan personelin bunu doğru uygulayıp uygulamadığı ile ilgili belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve çok net bir şekilde eğitimi tamamladığını söyleyebilmek için bu eğitimlerin dijitalleşmesi çok önemli" ifadelerini kullandı.
HASTA YAKINININ SALDIRMASI BİLE SİMÜLE EDİLEBİLİR
Acil eğitimini özellikle seçtiklerini belirten Kaçmaz, "Gerçek hayatta çok yoğun akan trafik arasında ambulansın gelip ilk müdahaleyi yapmasının simülasyonunu yapmanız çok zor. Ama sanal dünyada bunu çok daha gerçekçi bir şekilde simüle edebilirsiniz. İnsanların üstünüze gelip size çarpma noktasına gelmesini veya bir hasta yakınının size saldırmasını bile simüle edebilirsiniz. Dolayısıyla gerçek hayatta çok zor simüle edebileceğiniz ortamları bu cihaza sığdırabiliyorsunuz" dedi.
"TÜRKİYE'DEN ÇOK BAŞARILI STARTUP'LAR ÇIKIYOR"
Türkiye'den bu alanda birçok alanda başarılı 'startup'lar çıktığını belirten Kaçmaz, şöyle devam etti: "Dünyada çok büyük rakipler var ve yerel yatırımcıların bizim projelerimizi desteklemesi çok önemli. Ben de 2015'ten beri kendimi bu yola adadım ve gönüllü olarak birçok kongreye katıldım konuşmalar yaptım.
Metaverse konusunda da Türkiye'de çok büyük bir heyecan var ve çok fazla çalışma yürütülüyor. Güzel bir yere doğru gittiğimizi görüyorum ve birleşip birbirimizi desteklememiz gerekiyor.
Benim en büyük hayalim geliştirdiğimiz bu projelerin önce Türkiye'de sonra tüm dünyada yayılması ve belki de eğitim sistemini tamamen değiştirmiş bir firma olabilmek. Bu değişimi Türkiye'den başlatmak. Motivasyonumuz para ya da statü değil, yaptığımız şeylerin değer görmesi ve insanların bundan faydalanması."