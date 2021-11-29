Hamilelik ne zaman ve kaç günde belli olur? İdrarda gebelik testi en erken ne zaman, ilişkiden kaç gün sonra yapılır?

Vücutta hCG hormonunun ölçümlenmesi, hamilelik testinin pozitif çıktığı anlamına gelir. Dolayısıyla gebelik testinden doğru sonuç alabilmek için, embriyonun rahime yerleştiği andan itibaren vücutta ölçümlenebilecek düzeyde beta hCG hormonunun üretilmesini beklemek gerekir. Peki bu süre ne kadar? İlişkiden kaç gün sonra gebelik testi yaptırmak gerekiyor? Konuyla ilgili hazırladığımız rehber niteliği taşıyan bu içeriği inceleyerek "Hamilelik ne zaman belli olur?" sorusuna yanıt bulabileceğiniz gibi hamileliğin ilk dönemlerinde ortaya çıkan belirtiler hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.

HAMİLELİK KAÇ GÜNDE BELLİ OLUR?

İdrar ve kan aracılığıyla yapılan gebelik testleri mevcuttur. Farklı prensiplere göre çalışan bu testlerin, hamileliği algılama süreçleri farklı işler. Dolayısıyla "Hamilelik kaç günde belli olur?" sorusunun yanıtı için net bir zaman dilimi belirtmek doğru olmaz. Gebelik testleri, vücuttaki beta hCG hormonu düzeyinden yola çıkarak gebelik konusunda bilgi verir. Söz konusu hormon ise embriyonun rahime yerleşmesi ile salgılanmaya başlar. Dolayısıyla gebelik testinden doğru sonuç almak için ilişkiden sonra bir süre beklemek gerekir. Bu zamanlamayı ayarlayabilmek için yapılacak en doğru şey, adet gecikmesini beklemektir.

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İLİŞKİDEN KAÇ GÜN SONRA HAMİLELİK BELİRTİLERİ BAŞLAR?

Özellikle hamilelik planlayarak ilişkiye giren çiftler, hamilelik belirtilerinin ilişkiden kaç gün sonra ortaya çıktığını merak ediyor, "İlişkiden 7-10 gün sonra hamilelik belli olur mu?" sorusuna yanıt arıyor. Buna göre idrarda gebelik testi en erken ne zaman belli olur sorusu net olarak yanıtlanamasa da hamilelik belirtilerinin ortaya çıkma süresi ile ilgili bir aralık belirtilebilir, spermlerin vajina içerisinde canlı kaldığı süreden yola çıkarak döllenmenin gerçekleştiği gün hakkında tahminde bulunup hamilelik belirtilerinin meydana geleceği tarih hakkında yorum yapılabilir.

Bir cinsel ilişkinin ardından spermler, vajinanın içerisine aktarılır. Gebeliğin gerçekleşmesi için bu spermlerin yumurta hücrelerini döllemesi gerekir. Fakat sperm ve yumurta hücrelerinin buluşması sanıldığı kadar kolay değildir. Milyonlarca sperm hücresi arasından birçoğu yumurta hücrelerine ulaşsa da yalnızca bir tanesi seçilir. Spermlerin vajinanın içerisinde 1 ila 3 gün arasında canlı kalması dolayısıyla cinsel ilişkinin ardından üçüncü günde dahi döllenmenin başarıyla gerçekleşmesi mümkündür.

Başarıyla döllenen yumurtanın embriyoya dönüşüp rahime tutunabilmesi için 4-5 günlük bir sürece ihtiyaç vardır. Bu sürecin ne kadar süreceğini belirleyen pek çok faktör söz konusudur. Tüm bu bilgilerin ışığında hamileliğin ilk belirtilerinin ortaya çıkması için cinsel ilişkinin ardından 2 hafta geçmesi beklenir.

İlişkiden kaç gün sonra hamilelik belli olur? Gebelik testi sonrasında hamilelik ne zaman belli olur?

İDRARDA GEBELİK TESTİ EN ERKEN NE ZAMAN BELLİ OLUR?

İdrarda gebelik testi ile, beta hCG hormonunun idrardaki varlığı tespit edilir. En güvenilir test kitleri, embriyo rahime yerleştikten sonra 3-4 gün içerisinde idrardaki hCG oranını tespit edebilir. Standart bir gebelik testi ise, adet döngüsüne göre beklenen adet tarihinin gecikmesinden sonra sonuç verebilir.

İdrar ile yapılan gebelik testlerindeki yanılma payı, beklenen adet günüyle doğru orantılıdır. Buna göre beklenen adet tarihinden;

3 gün önce %51,

2 gün önce %62,

1 gün önce %68,

1 gün sonra %79,

2 gün sonra %85,

3 gün sonra %90,

7 gün sonra %96 oranında güvenilir sonuçla karşılaşılır.

Adet tarihinin üzerinden 10 gün geçmesi durumunda yapılan gebelik testlerinde çıkan sonucun yanılma oranı neredeyse yoktur. Dolayısıyla ilişkiden sonra gebelik testi ne zaman yapılmalı noktasında bir zaman aralığı belirtmek yerine test için adet gecikmesini beklemek daha doğru olacaktır.

HAMİLELİK KANDA KAÇINCI GÜN BELLİ OLUR?

Hem kanda hem de idrarda, hCG seviyelerinin çok normal bir varyasyonu vardır ve bu geniş aralık, hamileliğin erken saptanabileceğinin zamanlamasını değiştirir. Hamilelik kaç günde belli olur sorusunun yanıtını almak isteyen bir kadın için, düşük kan hCG seviyelerine sahip olunması durumunda hamilelik testinde ortaya çıkması birkaç gün alabileceğini söylemek mümkündür. Kandaki hCG seviyeleri hamileliğin 7 ile 10. haftalarında zirvededir ve daha sonra düşüşe geçer.

Kan ile yapılan gebelik testleri; döllenmeden 9-10 gün sonra, embriyonun rahime yerleşmesinden 3-4 gün sonra ve beklenen adet döneminden 5-6 gün önce pozitif sonuç verebilir.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR, NE ZAMAN BAŞLAR?

Anne adaylarının gebeliğin ilk haftasından son günlerine kadar çeşitli belirtileri ile karşılaşması mümkün. Gebeliğin ilk haftalarında daha hafif şiddette kendini gösteren belirtiler, ilerleyen dönemlerde farklı boyutlarda etkisini gösterebilir. Bu belirtilerin etkisi, anne adayının ve bebeğin sağlık durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Hamilelik belirtileri nelerdir? Hamilelik belirtileri ne zaman başlar?