Kekik yağı nerelerde kullanılır, suya damlatılır mı? Kekik yağı nasıl kullanılır?

Kekik yağı özellikle cilt sağlığı ve saçlar için oldukça faydalıdır. Yeterli oranda kullanıldığında birçok hastalığa iyi gelen kekik yağı aynı zamanda doğal bir antibiyotiktir. Kekik yağı nerelerde kullanılır, suya damlatılır mı? Bu yazımızda kekik yağı ile ilgili bilmeniz gerekenleri ve kekik yağının faydalarını sizler için derledik…

KEKİK YAĞI NASIL KULLANILIR?

Birçok sağlık problemine deva olabilen kekik yağı çok farklı şekillerde kullanılabilir. Gece uyumadan önce temiz yüze pamuk yardımıyla uygulanan kekik yağı, tonik görevi görür ve cildi derinlemesine temizler. Cilde uygulanan kekik yağı aynı zamanda cildin siyah nokta ve sivilcelerden arınmasına, ciltteki kırışıklıkların giderilmesine de yardımcı olur.

Kekik yağı nerelerde kullanılır sorusunun bir başka cevabı da; bir bardak ılık suyun içerisine 3-5 damla olarak damlatılan kekik yağının vücuttaki toksik maddelerin atılmasına, iltihap, bakteri ve enfeksiyonların giderilmesine yardımcı olmasıdır.

Solunum yolları problemleri, zatürre, sinüzit, grip ve bronşit gibi hastalıkların en belirgin semptomlarından olan öksürük ve tıkanıklıkların geçmesi için kaynar suyun içine 3-4 damla kekik yağı ekleyerek kaynar suyun buharını da soluyabilirsiniz. Böylece kekik yağı suya damlatılır mı sorusuna da cevap bulabilirsiniz.

KEKİK YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Kekik yağı, doğal yağlar arasında yer alır ve geçmişten günümüze birçok hastalığın şifası olarak bilinir. Antik dönemlerden bugüne kadar özellikle solunum yolu hastalıklarında ve cilt problemlerinde kullanılan kekik yağı, aynı zamanda doğal bir antioksidandır ve bu sayede kanser hücreleriyle bile savaşabilir. İşte mucizevi kekik yağının faydaları:

İltihap ile savaşır . Kekik yağı vücutta oluşan enfeksiyonların ve iltihapların geçmesinde büyük rol oynar.

. Kekik yağı vücutta oluşan enfeksiyonların ve iltihapların geçmesinde büyük rol oynar. Kanserle mücadele eder . Doğal bir antioksidan olan kekik yağı, vücudu toksinlerden arındırır ve kanserle savaşır. Birçok kanser türünde hastaların keki yağı kullanması önerilmektedir.

. Doğal bir antioksidan olan kekik yağı, vücudu toksinlerden arındırır ve kanserle savaşır. Birçok kanser türünde hastaların keki yağı kullanması önerilmektedir. Kemik ağrılarına iyi gelir . Kemik ve eklem ağrıları için kekik yağı birebirdir. Özellikle bel ve sırt ağrılarının tedavisinde kekik yağı tavsiye edilir.

. Kemik ve eklem ağrıları için kekik yağı birebirdir. Özellikle bel ve sırt ağrılarının tedavisinde kekik yağı tavsiye edilir. Solunum yollarını düzenler . Kekik yağının en etkili olduğu alanlardan biri solunum yolu problemleridir. Kaynar suya damlatılan birkaç damla kekik yağı, solunum yolu rahatsızlıklarının şifa bulmasına yardımcı olur.

. Kekik yağının en etkili olduğu alanlardan biri solunum yolu problemleridir. Kaynar suya damlatılan birkaç damla kekik yağı, solunum yolu rahatsızlıklarının şifa bulmasına yardımcı olur. Doğal bir ağrı kesicidir . Vücutta ağrıyan bölgelere kekik yağı ile masaj yapıldığında ağrı büyük ölçüde azalır.

. Vücutta ağrıyan bölgelere kekik yağı ile masaj yapıldığında ağrı büyük ölçüde azalır. Bağırsak hareketlerini hızlandırır . Sindirim problemi olan kişilere önerilen kekik yağı, bağırsakların daha hızlı ve sağlıklı çalışmasına destek olur.

. Sindirim problemi olan kişilere önerilen kekik yağı, bağırsakların daha hızlı ve sağlıklı çalışmasına destek olur. İdrar söktürücüdür .

. Boğaz ağrısına iyi gelir .

. Sinüsleri açar .

. Doğal antibiyotiktir.

KEKİK YAĞININ CİLDE FAYDALARI

Kekik yağının faydaları saymakla bitmez ancak en etkili olduğu konular solunum yolları ve cilt problemleridir. İşte kekik yağının cilde faydaları:

Mantar önleyicidir .

. Sivilce oluşumunu engeller .

. Kırışıklıkları azaltır .

. Sivilcelerin geçtikten sonra enfeksiyon kapmasını önler .

. Egzama ve sedefin geçmesine yardımcı olur .

. Cildi gençleştirir .

. Yanık ve kesiklerin mikrop kapmasını önler .

. Sinek ve böcek ısırıklarının kaşınmasını engeller.

KEKİK YAĞININ ZARARLARI

Kekik, vücuttaki demiri emer. Bu sebeple fazla tüketildiği taktirde vücutta demir eksikliğine neden olabilmektedir. Ne sebeple kullanılırsa kullanılsın kekik yağının kullanım süresi 10 günü geçmemelidir.

Kekik yağının kan pıhtılaşmasını engelleyici ilaçlarla kullanımı sakıncalıdır. Eğer böyle bir ilaç kullanıyorsanız kekik yağı kullanmaya başlamadan önce kesinlikle bir doktora danışmanız gerekmektedir.

Özellikle hamilelerin ve guatr problemleri olan kişilerin kekik yağı kullanmamaları doktorlar tarafından söylenmektedir.

KEKİK YAĞI ZAYIFLATIR MI?

Kekik yağının birçok faydası bulunmaktadır ancak kilo vermeye yardımcı olduğuna dair net bir bilgi yoktur. Her ne kadar kekik yağının zayıflatma özelliği bulunmasa da kekik suyu ile hazırlanan detoks suları zayıflamaya yardımcıdır.

KEKİK YAĞI BEBEKLERDE NASIL KULLANILIR?

Hamilelikte kekik yağı kullanımı sakıncalı olabilmektedir. Aynı durum emzirme döneminde de geçerlidir. Kekik yağı her ne kadar faydalı olsa da demir emilimine engel olabildiği için gebelik döneminde anne ve bebek için tehlike arz edebilir.

Bebeklerde ve çocuklarda da kekik yağı kullanımı pek tavsiye edilmez. Ancak gerektiği durumlarda doktorunuza danışarak ve önerdiği dozu aşmadan çocuklarınızda kekik yağı kullanabilirsiniz.