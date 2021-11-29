Kilo vermeye engel blokajlar açılabilir!

Diyet ve spor yapmama rağmen neden eskisi gibi zayıflayamıyorum? Bu cümleyi premenopoz ve menopoz sürecinde sıklıkla duyuyoruz. "Eskiden uyguladığım ve çok kısa sürede beni forma kavuşturan diyetim, bugün bende aynı etkiyi yaratmıyor" diyor birçok kişi. Yoğun iş temposu, düzensiz beslenme ve bazen hormonal sebeplerden dolayı günümüzde kilo almak oldukça yaygınlaştı. Premenopoz-menopoz ise kadınlar için en hassas süreçlerden biridir. "Beslenme düzenim değişmedi ancak göbeğim yağlanmaya başladı, sırtımda çizgiler oluşmaya başladı" diyerek bize başvuran danışanların sayısı oldukça fazla. Maalesef günümüzde premenopoz süreci artık çok erken yaşlarda başladığı için bu kişilere mutlaka özel bir program oluşturmak gerekiyor. Standart zayıflama programlarından ziyade tamamen ihtiyaçları doğrultusunda bir program oluşturmak temel kuraldır. İşte tam bu noktada öncelikle metabolik blokajları açan bir program önermekte fayda var.
HANGİ BÖLGELERE UYGULANIR?
Kişinin kilo vermesine engel olan blokajları açma programı, sırt bölgesine uygulanır. Ancak bu yönteme ek olarak uygulanan yağ kırma işlemi ise yağlanma problemi olan her bölgede; karın, göbek, bacak, kol, hatta gıdı bölgesinde dahil uygulanabilir. Yağ kırma işlemi birden fazla bölgede uygulanabilir. Program tamamen kişinin ihtiyaçları doğrultusunda uygulandığı için gerek duyulduğu takdirde karın, göbek, bacak, kol hatta gıdı bölgelerinde aynı anda işlem uygulanabilir.
SAĞLIKLI BESLENME ŞART
Peki bu program esnasında nelere dikkat edilmelidir? Her zayıflama sürecinde olduğu gibi sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi olmazsa olmazımızdır. Hatta sağlıklı beslenme, sonuca ulaşana kadar değil sürekli bir yaşam tarzı haline getirilmelidir. Bu arada programa başlamadan önce danışanların bu düzene uyum sağlayabilecek kişiler olmasına dikkat edilmelidir. Görüşme randevusu esnasında detaylı bir şekilde danışanlar bilgilendirilmelidir ve kişinin elektronik ölçüler sayesinde detaylı bir şekilde yağ oranı, yağ kütlesi, kas kütlesi ve iç yağlanması ölçülmelidir. Peki bol su tüketimi neden çok önemli? Çünkü kişinin kırılan yağlarının vücuttan dışarı atılmaması durumunda vücutta bir şişme yani ödem oluşması ihtimali söz konusu. Bu arada işlemler kanser
tedavisi görenler, hamileler ve böbrek yetmezliği
sorunu olanlar hariç herkese uygulanabilir. Çünkü vakum enjeksiyon ve kimyasalın kullanılmadığı oldukça konforlu işlemlerdir. Öte yandan kilo vermenize engel olan durumları ortadan kaldırırken uzman kişileri ve doğru merkezleri tercih etmenizi önerir, sağlıklı günler dilerim.
METABOLİK BLOKAJ NEDİR?
KİŞİNİN kilo vermesine engel teşkil eden ve kiloyu tutan durumlardır. Bu durumları ortadan kaldırabilmek için son teknolojiyle geliştirilen bir yöntem kullanılmalıdır. Blokaj açma, alanında tek, alternatifi olmayan bir teknolojidir. İşlem, kişinin metabolik blokajlarını tespit eder ve tespit edilen ihtiyaçları doğrultusunda 4 farklı noktadan metaferik dalga göndererek kiloyu tutan blokajları açar. Kişinin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanan bu yöntem herkeste çok farklı sonuçlar vermektedir. Çünkü herkesin metabolik blokajları ve yağlanma hikayesi farklıdır. Bu teknoloji, kilo vermeye engel teşkil eden faktörleri ortadan kaldırır. Yani zayıflama sürecine kişiyi hazırlar ve kilo verme
sürecini hızlandırıp kolaylaştırır. Blokaj açma programı bir yağ kırma işlemi değildir. Mutlaka bir yağ kırma işlemine ek olarak uygulanmalıdır. Bu işlem bir yandan vücudu kilo vermeye hazırlıyor; diğer taraftan bölgesel fazlalıklarını yağ kırma işlemi sayesinde vücuttan dışarı atıyoruz. Ne yaparsam yapayım asla zayıflayamıyorum diyen danışanlara bile şaşırtıcı sonuçlar veren bu uygulama ilk seans itibariyle, seans öncesi ve sonrasında alınan elektronik ölçümlerde ve kıyafetlerde görülebilecek düzeyde etki gösterir.
UYGULAMA HANGİ SIKLIKLA YAPILIR?
BLOKAJ açma için haftada 1, en fazla 2 seans öneriyoruz. Yağ kırma işlemleri ise mutlaka 15 günde bir uygulanmalıdır. Sebebi ise kırılan yağ miktarının oldukça yüksek oluşudur. Kırılan yağlar vücuttan dışarı atılmadan yeni bir yağ kırma işlemi uygulanmamalıdır. O yüzden bu süreçte bol su tüketimi en önemli faktörlerden biridir.
Hazırlayan: Özlem POSBAŞOĞLU