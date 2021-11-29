Giriş Tarihi: 29.11.2021

Kilo vermeye engel blokajlar açılabilir! Özlem POSBAŞOĞLU

Premenopoz ve menopoz sürecindeki kadınlardan ‘Diyet ve spora rağmen neden eskisi gibi kilo veremiyorum?’ yakınmasını sık duyuyoruz. Bu süreçte kişiye özel bir program oluşturulmalı ve metabolik blokajları yani kişinin kilo vermesine engel olan durumları ortadan kaldıran teknolojik yöntemler kullanılmalıdır