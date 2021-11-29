Solunum Derneği TÜSAD’dan omicron varyantı konusunda önemli uyarılar

Covid-19'un yeni varyantı olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron, Avrupa'nın bazı ülkeleri ve Asya'da hızla yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından endişe verici varyant olarak tanımlanan Omicron varyantı, henüz Türkiye'de görülmese de çok bulaşıcı olması nedeniyle endişe veriyor. Bu endişeyi taşıyan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), erken alınacak önlemlerin bizi önemli bir tehlikeden koruyacağına dikkat çekiyor. TÜSAD bu kapsamda Omicron'un görüldüğü tüm ülkeler seyahat kısıtlaması getirilmesini öneriyor.

DELTA'DAN DAHA BULAŞICI

Yeni varyart konusunda bilgi veren TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Onur Turan, şu noktalara dikkat çekti: "Son 2-3 hafta içerisinde Güney Afrika'nın bazı şehirlerinde vaka sayılarında günlük PCR testi pozitiflik oranında yüzde 1'lerden yüzde 30'a yükselme şeklinde ortaya çıkan hızlı bir yükselme gözlendi. Yapılan analizler sonucunda bu duruma COVID-19'un yeni bir varyantının neden olduğu saptandı ve bu varyanta Omicron (Nu varyantı, B.1.1.529) adı verildi. İlk gözlemler ışığında, bu yeni varyant Delta varyantından daha bulaşıcı özellikte. Virüsün bağışıklık sistemi tarafından oluşturulan SARS-CoV-2'ye özgü antikorlardan kaçma yeteneğinin yüksek olabileceği yönünde görüşler bulunuyor. Varyantın Avrupa'da hızla yayılması çok endişe verici."

AŞILAMA HIZI ARTIRILMALI

Henüz Türkiye'de görülmeyen bu varyantın yayılmaması için acil tedbirler alınması gerektiğinin altını çizen Turan şu uyarılarda bulundu: "Güney Afrika ve komşu ülkelerine uçuş yasağı ve bu ülkeden gelenlere karantina zorunluluğu gibi bazı önlemler halihazırda alındı. Ancak, Omicron varyantının tüm dünyada yeniden hızla yayılma, hatta yeni bir dalgaya yol açabilme ihtimaline karşılık mevcut kısıtlamaların bu varyantın görüldüğü bütün ülkeleri kapsayacak şekilde genişletilmesini, ayrıca Türkiye genelinde virüsün yayılmasını önleyecek ve aşılama hızını artıracak tedbirlerin acilen alınmasını öneriyoruz."

Varyantın Türkiye'de yayılımın yavaşlaması için koronavirüsle ilgili bilinen tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini ifade eden Turan, şu hatırlatmayı da yaptı: "Omicron ya da diğer varyantlardan korunmak için başta maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmeye devam edilmeli. Özellikle kapalı alanlarda ve kalabalıkların toplandığı açık alanlarda tedbirli olunmalı. Mevcut aşılar da koruyuculuklarını sürdürdüğü için aşılamaların da hızla devam etmesi ve tam doz aşılamaların tamamlanması çok önemli."