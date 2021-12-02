Aile büyüklerinizi demansa karşı yalnız bırakmayın

Sadece fiziksel değil psikolojik etkileriyle de koronavirüs beyinleri sisli hale getirdi. Nöroloji Uzmanı Dr. Erem Tokuş
, sisli beyin
ile ilgili bilgiler verdi… Sisli beyin ya da beyin sisi, tıp literatüründe tanımlanmış bir hastalık değil. Daha çok, insanların sisli beyine işaret eden şikayetleriyle ortaya çıkan bir tanım. Sisli beyin altta yatan bir hastalığın sonucunda ortaya çıkan, hastalık sonrası görülen semptomlardan biridir. Unutkanlık, yorgunluk, baş ağrısı, karamsarlık, dikkat dağınıklığı gibi şikayetler varsa kişinin zihinsel fonksiyonlarında bir sıkıntı olduğu kabul edilir ve bunun altında yatan neden araştırılır. Son araştırmalara göre pandemi sürecinde artan karantina önlemleri, pek çok kişide beyin sisi olarak adlandırılan odaklanamama, unutkanlık, uyku güçlüğü ve karamsarlık gibi sorunlara neden oluyor. Beyin sisinin, Kovid
-19 hastalığını takiben kişilerin tanımladığı en yaygın semptom olduğunu söyleyebiliriz. Pandemi ilerledikçe, Kovid- 19
testi pozitif çıkan her 3 kişiden 1'inin 3 aya kadar tam iyileşmediği belirtiliyor. Yoğun bakımda tedavi görenlerin 3'te 1'i, virüsü atlatanların ise 10'da 1'inde görülebiliyor. Örneğin bir uluslararası çalışmada yapılan çevrimiçi bir anketi tamamlayan koronavirüs geçirmiş 3 bin 762 kişinin yüzde 88'inden fazlası, hafıza sorunları ve bilişsel işlev bozukluğu bildirdi. Bunların üçte ikisi 6 ay boyunca semptomlar yaşadığını söyledi. Bilişsel işlev bozukluğu; yorgunluk ve nefes darlığının yanındaki ilk üç semptomdan biri.
GENÇ BEYİNLERİ DE SARIYOR
Yine yurt dışında yapılan bir araştırmada yaşlıların ciddi bir hastalıktan sonra bilişsel bozulmaya yatkın olduğunun bilinmesine rağmen, gençler için de bu tehlikenin var olduğu anlaşıldı. Hastalarda Kovid-19'u atlattıktan sonra uzun bir süre duraklama, net düşünememe gibi beyin sisi şikâyetleri sürüyor. Diğer yandan Kovid-19 enfeksiyonundan korunmak için temel şartlardan biri olan sosyal izolasyon nedeniyle ileri yaştaki hastalarda demansiyel yakınmalar arttı. Evde izole ettiğimiz aile büyüklerimiz için günlük aktiviteler oluşturmalıyız. Yalnız ve uyaransız kalmaları zihinsel becerilerini geriletir.
TEDAVİSİ HENÜZ YOK AMA ÖNLEM ALABİLİRSİNİZ
Hafızayı desteklemek
için Omega3, B12, C ve D vitami gibi takviyeleri alabilirsiniz. Ayrıca bulmaca da çözebilirsiniz.
Açık havada yürüyüşler yapabilirsiniz.
Düzenli uyuyabilirsiniz.
Akdeniz diyetiyle beslenebilirsiniz.
Nöroloji ve psikiyatri uzmanından destek alabilirsiniz.
Sigara ve alkolden uzak durabilirsiniz.