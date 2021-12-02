Giriş Tarihi: 2.12.2021

Aile büyüklerinizi demansa karşı yalnız bırakmayın DİDEM SEYMEN

Pandemi sonrası dünyayı saran beyin sisi, özellikle demans hastalarını daha çok tehdit ediyor. Sosyal izolasyon nedeniyle ileri yaştaki hastalarda demansiyel yakınmalar arttı. İzole ettiğimiz büyüklerimiz için günlük aktiviteler oluşturmalıyız. Yalnız ve uyaransız kalmaları zihinsel becerilerini geriletebilir