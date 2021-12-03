Bel kireçlenmesi yaşamınızdan çalmasın

BEL KİREÇLENMESİ NEDİR?

Belde bulunan eklemlerin fazla yıpranması ve aşınması sonucunda yapıların bozulması ve deforme olmasıyla meydana gelen sağlık problemine bel kireçlenmesi denir. Kronik rahatsızlıklarla beraber gelen bel kireçlenmesi, genellikle genetik sebeplerle oluşur.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Rahatsızlığın şiddetine göre bel kireçlenmesinin belirtileri de farklılık göstermektedir. Fakat genellikle gözlemlenen şikayetler sertlik ve ağrıdır. Özellikle de uzun süreli hareketlerden sonra eklemlerde şişlik meydana gelebilir.

Hareket kabiliyetinde kısıtlanmalar

Harekete göre eklem sertliği oluşması

Eklem çevresinde şişlik

Eklem hareketlerinden gelen sesler

Hareketle beraber artan ağrı

Hassasiyet, kızarıklık ve parmaklarda şişme

Ayak bileklerinde ağrı ve şişlik

Ayak parmaklarında şişlik

Kasık ve uyluk bölgesinde şişlik

BEL KİREÇLENMESİ UNSURLARI NELERDİR?

Bel kireçlenmesini ortaya çıkaran pek çok belirti mevcuttur. Ayrıca bazı risk unsurları da hastalık üzerinde belirleyici rol oynar. Bel kireçlenmesinin unsurları aşağıdakiler gibidir:

• Obezite

• İlerleyen yaş

• Eklemleri zorlayan meslekler

• Önceden yaşanan eklem yaralanmaları

• Genetik nedenler

• Zayıf uyluk kasları

• Doğuştan gelen eklem rahatsızlıkları

BEL KİREÇLENMESİNİN SEBEBİ NEDİR?

Eklemlerde kemik yapılarının uç noktalarını çevreleyen oldukça sağlam kıkırdak bulunur. Kıkırdak, eklem hareketleri için yumuşak ve kaydan bir zemin ve ortam oluşturur. Kireçlenmenin olduğu durumlarda ise bel eklemlerindeki kıkırdak dokusu aşırı aşındığından bozulmalar meydana gelir.

Aşınma ve yıpranma sonucunda ağrılar oluşur. Böylelikle zamanla eklemlerde şişme, hareketlerde zorlanma, kemiklerin parçalanmasına hatta eklem faresi olarak bilinen, eklem içinde kemik parçası birikmesine sebep olur. Kemik parçaları ufaldıkça birikmeye başlar ardından vücutta iltihap meydana gelebilir. Bu durumun oluşması kireçlenme sürecini daha da zorlaştırır.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Bel kireçlenmesinde doktor tarafından fiziki muayene yapılması, teşhisi konulabilmesi adına ilk önceliğinizdir. Kesin tanı için ise radyolojik görüntüleme yapılır. Ayrıca düz tomografi veya kan tahlili ve eklem sıvısı analizi de gerçekleştirilmesi gerekebilir. Bazı hastalara kesin teşhis konulabilmesi için EMG de yapılabilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bel kireçlenmesinde uygulanacak tedavi süreci öncelikle şikayetleri kontrol altına almak, daha sonra hastanın hareket kabiliyetini ve yaşam kalitesini arttırmak üzerine kurulmuştur. İlk aşama fizik tedavi ile başlar ve böylelikle kişideki belirtilerin hafifletilmesi sağlanır. Eklemlerde oluşan iltihabın giderilmesi için ilaç tedavisine başvurulabilir. Ayrıca bel enjeksiyonları ve daha ileri rahatsızlıklar yaşayan hastalarda ameliyat gibi seçenekler de mevcuttur.