Diş ağrısı için sirke, karanfil, karbonat, sarımsak, zerdeçal gibi doğal malzemeler sıkça kullanılmaktadır. Bazı diş problemleri için mutlaka doktor kontrolü ve antibiyotik tedavisi gereklidir. Ancak ilaca ek olarak doktor gözetiminde uygulanacak bazı diş ağrısı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler, "şiddetli diş ağrısına ne iyi gelir, iltihaplı diş ağrısını en çabuk ne keser" sorularıyla araştırılıyor. Evde diş ağrısı nasıl geçer? İşte doğal ve bitkisel yöntemlerle tedavi uygulamaları!

Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Öncelikle diş ağrısının kaynağının tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun için mutlaka alternatif tedavilere yönelmeden önce doktor görüşü almak, doktorun tavsiye ettiği tedavi yöntemlerini uygulamak gerekmektedir. Örneğin; diş eti çekilmesi varsa bu duruma mutlaka bir diş hekiminin müdahalesi gerekmektedir. Açık yüzeyler dolgu ya da protezlerle kapatılabilir. Doktorun onay vermesi halinde ilaç tedavisine ek olarak bitkisel tedavi yöntemleri denenebilir. Bu şekilde rahatlama sağlanacaktır. İşte o yöntemlerden bir kaçı!

Tuzlu su ile gargara

Diş ağrısına evde yapılacak yöntemlerden bir tanesi de ılık tuzlu su ile gargara yapmaktır. Ya da yumuşak bir diş fırçası ile diş etleri dairesel hareketler ile temizlenebilir.

Karbonat

Karbonatı içme suyuyla macun haline getirerek bölgeye uygulamak kısa süre de olsa iyileşme sağlar.

Sarımsak

Ezilmiş sarımsağı çürük ya da ağrıyan dişe uygulamak da ağrıyı geçici süreliğine de olsa hafifletmektedir.

Diş Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Diş ağrısının birden fazla sebebi olabilir. Tedavi için mutlaka doktora gidilmeli ve muayene olunmalıdır. Ancak belli başlı diş ağrılarının sebepleri olabilir. Bunlardan birkaçı;

Çürük dişler

Dentin hassasiyeti

Gömülü dişler

Diş eti kaynaklı ağrılar

Yansıyan diş ağrıları

Sinüzit

Çürük Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Dişi ağrıyan vatandaşlar "Diş ağrısına ne iyi gelir?" ya da "Diş ağrısını ne geçirir?" sorusunun yanıtını arıyorlar. Bunun için kalıcı çözümler gerekmektedir. Geçici çözümler belli bir süre sonra bu ağrıyı tekrarlatacak ve kişileri rahatsız edecektir. Diş ağrısını hafifletmek için ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir ancak kalıcı tedavi yapılmazsa bu ağrı tekrar başlayabilir. Bu sebepten ötürü diş ağrısı olanlar doktora görünmelidir.

20'lik Diş Ağrısı ve Nedenleri

Üst ve alt çenelerde yer alan dişlerin en sonunda çıkanlarına 20'lik diş denir. Kimi zaman bu dişler çıkarken ağrı yapar ancak herkeste de aynı ağrıyı gösterecek diye bir durum yoktur. Bazen bu dişler gömülü kalır ve çıkmaları gereken yaş civarında çıkmaz. Bu durumda ağrıya sebep olurlar. Aynı zamanda çenenin küçük olması ya da ağız içinde yeterli boşluk olmaması da bu duruma sebep olur.

Diş Ağrısına Bitkisel Çözüm İbrahim Saraçoğlu

Diş ağrısının hafiflemesi için ilk olarak dişler fırçalanır. Yemek artıkları sebebi ile dişlerde kalan artıklar bakteri oluşturabilir. Fırçalama işleminden sonra diş ipi kullanımı da iyi gelecektir. Bunların dışında; tuzlu su ve sirkeli su ile gargara yapılması, soğuk buz kompresinin de uygulanması, karanfil çiğnenmesi ya da karanfil yapı damlatılması da bu işlemler arasında yer alır. Aynı zamanda;

karabiber,

zeytinyağı,

soğan ve

sarımsak kullanımı da diş ağrısını azaltacak etkenler arasında yerini alır.

İbrahim Saraçoğlu Diş Ağrısı Kürü

İbrahim Saraçoğlu diş ağrısına evde uygulanacak en iyi yöntemin nar suyu olduğunu söylüyor. Nar suyu ağız içerisinde bekletildiğinde kısa süre sonra ağrı dinecek ya da hafifleyecektir. Nar suyu ile günde birkaç defa gargara yapılabilir.

Evde Diş Ağrısı Nasıl Geçer?

Diş apsesi ve iltihabı ve bakteriyel enfeksiyon gibi ağız ve diş problemlerinin yanı sıra yeni diş çıkması sırasında da ağrı oluşmaktadır. Diş etinin şişmesine de sebep olan bu sıkıntılar kişinin günlük hayatını son derece zorlaştırır. Bu nedenle, bu sıkıntıyla karşılaşanlar "diş ağrısına ne iyi gelir, evde diş ağrısı nasıl geçer?" sorularıyla konuya ilişkin araştırma yapmaktadır. Bu durumdan kurtulmak için yapılacak ilk hareket ağız ve diş hijyenine önem vermek ve diş hekimine başvurmaktır. Buna ek olarak bazı tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Diş Ağrısı İçin Bitkisel Yöntemler

Diş problemleri için ilk olarak dişler arasında kalan yemek artıklarını uzaklaştırmak gerekir. Ağız içinde yabancı madde bulunmadığından emin olunduğunda, ağrılı bölgeyi yatıştırmak için uyuşturucu ve iltihabı azaltıcı etkiye sahip bitkisel ürünler kullanılabilir. Bunlar şu şekildedir:

Karanfil yağı:

Bir parça pamuğa dökülen karanfil yağını ağrılı bölgeye uygulamak ağrıyı ve iltihabı hafifletmektedir. Ayrıca suya bir damla karanfil yağı katarak bununla ağzı çalkalamak da işe yarayacaktır.

Vanilya özü:

Vanilya özünde yer alan ekstrat adlı madde ağrıyı hafifleterek bölgede kısa süreli rahatlama sağlar. Günde birkaç kez küçük bir pamuk yardımıyla uygulanabilir.

Nane çayı:

Nane yapraklarından kaynatılan ve soğutulan çayı bölgeye uygulamak da rahatlama sağlar.

Sarımsak:

Her derde deva sarımsak diş ağrıları ve ağız yaralarına da etki etmektedir. Bakterileri öldürerek ağrıyı önlemeye fayda sağlar.

Çürümeye Başlayan Dişe Ne Yapılır?

Çürük dişler için en iyi çözüm doktora gitmektir. Çünkü bir diş çürüdüyse bundan geri dönüş evde yapılan yöntemler ile sağlanamaz. Mutlaka doktor kontrol etmeli ve duruma göre tedavi edilmelidir.

Dolgulu Diş Ağrısını Ne Geçirir?

Dolgu yapılan dişte sinirler alındığından orası boş duruma getirilir. Buradaki dolgu çürüdüyse o dolgu temizlenir ve tekrar hijyen kuralları gereğince tedavisi yapılır. Birkaç gün diş hassasiyeti görülse de zaman içerisinde düzelecektir.

İltihaplı Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

İltihaplı diş ağrısına ne iyi gelir sorusunun en güzel yanıtı diş ağrısı tedavilerinde gizlidir. Evde yapılan bitkisel yöntemlerin dışında en güvenilir olanı yine doktora muayene olmaktır. Dişte iltihap olduğundan dolayı diğer bölgelere sıçramaması adına doktora kontrol olunmalıdır.

Hamilelikte Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Hamilelikte diş ağrısının ne zaman başlayacağına dair kesin bir bilgi yoktur. En yoğun görüldüğü evreler ise son ayları kapsar. Hamileliğin son aylarında diş ağrısının şiddeti de kimilerinde artış gösterecektir. Hamilelikte diş ağrısı için yine normal olarak rutin kontrollerin ve bakımların yapılması gerekmektedir. Bunların dışında;

Beslenmeye dikkat edilmeli

Dişler düzenli olarak fırçalanmalı

Hamilelik öncesi diş kontrolleri eksiksiz yapılmalı

Diş eti ağrısı çekenler zamanında tedavi olmalı

20'lik diş problemi çözülmeli

Eklem problemleri için gece plağı kullanılmalı

Kadın doğum uzmanına danışılarak kanal tedavisi yöntemi uygulanmalı

Çocuklarda Diş Ağrısı

Çocuklardaki diş ağrısı da yetişkinler ile aynıdır. Ancak çocuklar yetişkinler kadar kolay ve rahat kontrol olmadığından daha cazip ve acısız yöntemler denenmelidir. Yine evde uygulanacak bitkisel çözümler çocuklardaki diş ağrısını giderebileceği gibi en güvenilir yol olan doktora görünmek en doğrusu olacaktır.

Kullanıcıların Merak Ettiği Diğer Sorular

Diş ağrısını en çabuk ne keser?

Diş fırçalamak.

Sirkeli ve tuzlu suyu karıştırıp gargara yapmak.

Ağrıyan yere bur pres uygulamak.

Karanfil yağı yahut karanfil kullanmak.

Sarımsak ile tampon yapmak.

Zerdeçal ve suyla macun yapıp dişe uygulamak.

Çörek otu.

Karabiber.

Diş ağrısını Ne Keser Evde?

Evde kolayca uygulayabileceğiniz bu yöntemler, destek alabileceğiniz yiyecek ve içecekler size geçici de olsa bir rahatlama sağlayacaktır.

Diş fırçalama ve diş ipi kullanma.

Tuzlu ya da sirkeli su.

Karbonat.

Buz terapisi.

Karanfil ya da karanfil yağı.

Sarımsak.

Zerdeçallı su.

Yatarken başı olabildiğince dik tutmak.

En Etkili Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Gargara yapmak: Sirkeli su ile tuzlu suyu karıştırıp, gargara yapın. Diş ağrısına uyuşturucu etki yaparak diş ağrısını azaltacaktır. Dezenfekte etkisi olduğu için dişi bakteri ve mikroplardan arındıracak, şişlik varsa şişliği azaltacaktır. Buz Uygulaması: Buzu ağrıyan dişin olduğu bölgeye uygulayın.

Çürük Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Diş fırçalamak: Düzenli diş fırçalamak diş çürüğünü önler. Flor içerikli diş macunları kullanın. Tuzlu su ile gargara yapmak: Ilık tuzlu su hazırlayıp günde 3 kere gargara yapın. Buz kompres uygulamak: Diş ağrısının olduğu bölgeye yanak üstünden buz kompres uygulayın.