Gözde Karaca Kayan: “Su içsem yarıyor dediğiniz, vitamin ve mineral eksikliği olabilir”

Sağlıklı bir beden ve ideal ağırlık için metabolizmanın hızlı çalışmasının büyük bir önemi bulunuyor. Vitamin ve mineral eksikliklerin metabolizma hızını yavaşlattığına dikkat çeken Diyetisyen Gözde Karaca Kayan, "Vitamin ve mineraller, toplumda bilinenin aksine kilo aldırıcı bir etkiye sahip değildir. Özellikle metabolik veya kronik bir hastalık söz konusu olduğunda vitamin ve mineral desteği daha da önemli hale gelir. Bu gibi durumlarda vücudun artan ihtiyacının karşılanmaması kilo vermeyi engelleyebilir" diye uyardı.

D vitamini eksikliği açlık hissine yol açar

Eksikliği halinde bağışıklık sistemi, kemik sağlığı başta olmak üzere çok sayıda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen D vitamininin kilo kaybına yardımcı olduğuna değinen Gözde Karaca Kayan, konuya ilişkin şu ifadelerde bulundu: "İnsülin direnciyle arasında yakın ilişki bulunan D vitamininin yeterli düzeyde alınmaması, açlık hissine yol açabiliyor. Yapılan araştırmalar D vitamini takviyesinin ılımlı oranda kilo kaybına yardımcı olduğunu gösteriyor. Temel kaynağı güneş olan D vitamini, günlük ihtiyacımızın tamamını karşılayabilecek düzeyde olmasa da yumurta sarısı, balık yağı gibi besinlerde yer alıyor. Et, tavuk, kuru baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler gibi demirden zengin besinlerin yanında C vitamini içeriği yüksek turunçgiller, domates, biber, maydanoz gibi besinlerin tüketilmesi vücudumuzun demir emilimini artırıyor"

Demir ve magnezyum enerji sistemi için önemli

Vücudumuzdaki pek çok enzimin çalışması için gerekli besin ögelerini içeren demir ve magnezyum eksikliğinin de vücudun enerji sisteminin çalışmasını zorlaştırdığını söyleyen Gözde Karaca Kayan, "Bu durum da kilo vermeyi zorlaştırır. Tahıllar, kuru baklagiller, sert kabuklu yemişler, yeşil sebzeler gibi magnezyum kaynaklarını gün içinde yeterli miktarda tüketmek önemli!" dedi.

Kaçınmak da mucize beklemek de doğru değil!

B grubu vitaminlerin de metabolizmanın doğru işleyebilmesi için son derece önemli rollere sahip olduklarını belirten Diyetisyen Gözde Karaca Kayan, "Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin metabolizmayı desteklemesini sağlayan B vitaminleri, enerjinin kullanılmasına yardımcı olur ve kilo vermeye katkı sağlar. Özellikle B12 vitaminine karşı pek çok kişinin kilo aldırdığına dair gereksiz çekinceleri olduğunu görüyoruz. Kilo aldırır düşüncesiyle vitamin ve minerallerden kaçınmak kadar, vitamin ve minerallerle mucize arayışına girmek de doğru bir yaklaşım değil" dedi.

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