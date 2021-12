Zayıflama merkezlerindeki vaatler ve gerçekler!

Yoğun iş temposu, sağlıksız beslenme, düzensiz uyku ve bazen hormonal sebeplerden dolayı günümüzde kilo alımı oldukça kolaylaştı ve yaygınlaştı. Kilo veya kilolu olmak durumu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Yağ oranı ise zayıflama sürecini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu yüzden zayıflama sürecine başlamadan önce detaylı bir şekilde elektronik ölçümler yapılmalı ve yağ oranınız, yağ kütlesi, kas kütlesi hatta iç yağlanma oranlarınız incelenmelidir. Sadece kiloyu veya mezurayı baz alarak sağlıklı bir takip ve zayıflama elde etmek mümkün değildir. Giden kiloların yağdan gitmesi temel hedef olmakla birlikte kas kaybı olup olmadığını takip etmek de oldukça önemlidir. Fakat bazen tüm bu çabalara rağmen yağlar direnç gösterebilir. Yağlanma problemi fit bir görünüme kavuşmanın önündeki engel olmakla birlikte fiziksel ve ruhsal sağlığı da tehdit etmektedir. İşte tam bu noktada sosyal medyada veya basında gördüğümüz zayıflama reklamlarına itibar ederken çok seçici olmalıyız. Fiziksel, estetik problemler insanların en zayıf noktaları olabilir. İşte bu durumdayken maalesef, zayıf anlarımızda alınan kararların bazen hayal kırıklığına dönüştüğüne şahit olabiliyoruz. Örnek verecek olursam, 40 cm, hatta 60 cm'e varan sonuçlar paylaşan kurumlar ortaya çıkmaya başladı. Şikayet sayısı artınca bizzat kendim bu merkezlerden birinin sayfasına girip fotoğraflara baktım...Seans öncesindeki yayınlanan göbekler ile seans sonrasında yayınlanan göbekler birbiriyle alakasızdı. Fakat sebebi verilen kilolar değil; teknolojinin photoshop nimetinden faydalanmalarıydı. Böylesine ütopik ve insanların aklıyla dalga geçecek düzeyde vaatlerde bulunan bu kişilerin uzman olma ihtimalleri zaten yoktur. Acaba bir mezurayı ellerine alıp 40-50 veya 60 cm'in neye tekabül ettiğine baktılar mı? 50 cm demek yarım metre demek, insan boyunun üçte biri demek. Böylesine bir zayıflama 2-3 saat içerisinde anatomik olarak mümkün değildir. Bir yağ kırma işlemi sonrasında o yağların metabolize edilerek vücuttan dışarı atılım süreci vardır. Bu süreç minimum 15 gün, hatta 1 ayı bulabilirken 2-3 saat içerisinde böylesine bir vaatte bulunmak insanların aklı ile dalga geçmektir. Ancak ne yazık ki güvenip giden yüzlerce, binlerce insan görüyoruz. Yayınlanan fotoğraflara inanıp güvenip tüm ekonomik imkanlarını bu uğurda feda edebiliyorlar.Tercih edeceğiniz kurumun konuyla alakalı uzmanlığı olup olmadığını, zayıflama konusunda garanti verip vermemesi üzerinden anlayabilirsiniz. 40 cm, 50 cm incelmeden bahseden bir kurum asla ciddi bir kurum olamaz. Çünkü zayıflamanın bir garantisi olamaz. 38 beden biri ile 48 beden birinin vereceği kilo ve kaybedeceği yağ oranı bir olamaz. Bu tarz vaatleri herkese, detaylı bir şekilde ölçülerini almadan, kişinin ihtiyaçları doğrultusunda program düzenlemeden veren bir kurumla başarılı bir çalışmanın sürdürülemeyeceği zaten bellidir.Elbette bu süreçteprograma başlamadan öncegörüşme randevusu esnasındadanışana sağlıklıbeslenmenin ve bol su tüketiminintemel kural olduğunusöylemek gerekmektedir.Kalıcı ve verimlisonuçlar için de sağlıklıbeslenme bir yaşam tarzıhaline getirilmelidir.Sağlıklı beslenme biryaşam tarzı haline getirildiğisürece kişinin kiloalması oldukça zorlaşır.Yani kilo almadığınız süreceelde edilen sonuçlarkalıcıdır.Günümüzde kendisini fazlasıyla tümdünyada kanıtlamış buzla yağ kırmaadı verilen ve zayıflama yöntemlerininbaşını çeken bir yöntem kullanılmaktadır.Peki her buz etkili midir? Tabii kihayır. Vakumlu işlemlerden kesinlikleuzak durulmalıdır. Vakumlu işlemlerinülkemizde ve dünyada iç organlarazarar verdiği ve vücutta çukurlar oluşturduğunabirçok kez şahit olduk veyazılarımda da bu durumu sizinle dahaönce paylaştım. Buzla yağ kırma işlemivakumsuz, enjeksiyon kullanmadanultrason seansı gibi masaj yöntemiyleyağları tespit eder ve onları dondurarakişlevsiz hale getiren bir uygulamadır.İlk seans itibariyle seans öncesi vesonrası alınan elektronik ölçümlersayesinde dondurulan yağmiktarını danışan ile şeffaf birşekilde paylaşmak gerekmektedir.Ayrıca ilk seans itibariyle işlemuygulanan bölgede ortalama 2-4cm arası incelme görülmektedir.Bu oran kişiye göre değişiklikgösterir. Bunun nedeniise her bireyinkilo, yağ oranıve yaşam düzenininfarklı olmasıdır.Seanslar15 günde bir tekrarlanır.Bunun sebebi ise kırılanyağlar vücuttan dışarı tamamenatılmadan yeni bir seansyapmanın vücutta bir ödeme veşişkinliğe neden olacak olmasıdır.Yağlanma problemiolan her bölgede işlemuygulanabilir. Basen, kol,bacak, göbek hatta gıdıbölgesi dahil. Programkişinin ihtiyaçları doğrultusundaoluşturulmalıdır.Tek bölge veya 2-3bölgeye aynı anda işlemuygulamak mümkündür.Zayıflama sürecinizdesağlığınızı ön plana alacakuzman merkezleredanışmanızı önerir sağlıklıve fit günler dilerim.