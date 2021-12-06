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Giriş Tarihi: 6.12.2021

Zayıflama merkezlerindeki vaatler ve gerçekler!

Özlem POSBAŞOĞLU
Zayıflama merkezlerindeki vaatler ve gerçekler!

Sosyal medyada veya basında çıkan zayıflama merkezleri konusunda çok seçici olmalısınız. 2-3 saatte 40-50 santim gibi ütopik incelmelerden bahseden kurumlara itibar etmemelisiniz

Yoğun iş temposu, sağlıksız beslenme, düzensiz uyku ve bazen hormonal sebeplerden dolayı günümüzde kilo alımı oldukça kolaylaştı ve yaygınlaştı. Kilo veya kilolu olmak durumu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Yağ oranı ise zayıflama sürecini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu yüzden zayıflama sürecine başlamadan önce detaylı bir şekilde elektronik ölçümler yapılmalı ve yağ oranınız, yağ kütlesi, kas kütlesi hatta iç yağlanma oranlarınız incelenmelidir. Sadece kiloyu veya mezurayı baz alarak sağlıklı bir takip ve zayıflama elde etmek mümkün değildir. Giden kiloların yağdan gitmesi temel hedef olmakla birlikte kas kaybı olup olmadığını takip etmek de oldukça önemlidir. Fakat bazen tüm bu çabalara rağmen yağlar direnç gösterebilir. Yağlanma problemi fit bir görünüme kavuşmanın önündeki engel olmakla birlikte fiziksel ve ruhsal sağlığı da tehdit etmektedir. İşte tam bu noktada sosyal medyada veya basında gördüğümüz zayıflama reklamlarına itibar ederken çok seçici olmalıyız. Fiziksel, estetik problemler insanların en zayıf noktaları olabilir. İşte bu durumdayken maalesef, zayıf anlarımızda alınan kararların bazen hayal kırıklığına dönüştüğüne şahit olabiliyoruz. Örnek verecek olursam, 40 cm, hatta 60 cm'e varan sonuçlar paylaşan kurumlar ortaya çıkmaya başladı. Şikayet sayısı artınca bizzat kendim bu merkezlerden birinin sayfasına girip fotoğraflara baktım...

PHOTOSHOP HİLELERİ
Seans öncesindeki yayınlanan göbekler ile seans sonrasında yayınlanan göbekler birbiriyle alakasızdı. Fakat sebebi verilen kilolar değil; teknolojinin photoshop nimetinden faydalanmalarıydı. Böylesine ütopik ve insanların aklıyla dalga geçecek düzeyde vaatlerde bulunan bu kişilerin uzman olma ihtimalleri zaten yoktur. Acaba bir mezurayı ellerine alıp 40-50 veya 60 cm'in neye tekabül ettiğine baktılar mı? 50 cm demek yarım metre demek, insan boyunun üçte biri demek. Böylesine bir zayıflama 2-3 saat içerisinde anatomik olarak mümkün değildir. Bir yağ kırma işlemi sonrasında o yağların metabolize edilerek vücuttan dışarı atılım süreci vardır. Bu süreç minimum 15 gün, hatta 1 ayı bulabilirken 2-3 saat içerisinde böylesine bir vaatte bulunmak insanların aklı ile dalga geçmektir. Ancak ne yazık ki güvenip giden yüzlerce, binlerce insan görüyoruz. Yayınlanan fotoğraflara inanıp güvenip tüm ekonomik imkanlarını bu uğurda feda edebiliyorlar.
Peki doğru tercih nasıl yapılır?
Tercih edeceğiniz kurumun konuyla alakalı uzmanlığı olup olmadığını, zayıflama konusunda garanti verip vermemesi üzerinden anlayabilirsiniz. 40 cm, 50 cm incelmeden bahseden bir kurum asla ciddi bir kurum olamaz. Çünkü zayıflamanın bir garantisi olamaz. 38 beden biri ile 48 beden birinin vereceği kilo ve kaybedeceği yağ oranı bir olamaz. Bu tarz vaatleri herkese, detaylı bir şekilde ölçülerini almadan, kişinin ihtiyaçları doğrultusunda program düzenlemeden veren bir kurumla başarılı bir çalışmanın sürdürülemeyeceği zaten bellidir.



SAĞLIKLI BESLENME VE BOL SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ
Bu süreçte diyet yapılmalı mıdır?
Elbette bu süreçte programa başlamadan önce görüşme randevusu esnasında danışana sağlıklı beslenmenin ve bol su tüketiminin temel kural olduğunu söylemek gerekmektedir. Kalıcı ve verimli sonuçlar için de sağlıklı beslenme bir yaşam tarzı haline getirilmelidir.
Sonuçlar kalıcı mıdır?
Sağlıklı beslenme bir yaşam tarzı haline getirildiği sürece kişinin kilo alması oldukça zorlaşır. Yani kilo almadığınız sürece elde edilen sonuçlar kalıcıdır.

VAKUMLU İŞLEMLERDEN UZAK DURUN
Hangi zayıflama yöntemleri tercih edilmeli?
Günümüzde kendisini fazlasıyla tüm dünyada kanıtlamış buzla yağ kırma adı verilen ve zayıflama yöntemlerinin başını çeken bir yöntem kullanılmaktadır. Peki her buz etkili midir? Tabii ki hayır. Vakumlu işlemlerden kesinlikle uzak durulmalıdır. Vakumlu işlemlerin ülkemizde ve dünyada iç organlara zarar verdiği ve vücutta çukurlar oluşturduğuna birçok kez şahit olduk ve yazılarımda da bu durumu sizinle daha önce paylaştım. Buzla yağ kırma işlemi vakumsuz, enjeksiyon kullanmadan ultrason seansı gibi masaj yöntemiyle yağları tespit eder ve onları dondurarak işlevsiz hale getiren bir uygulamadır.
Ne zaman sonuç elde edilir? İlk seans itibariyle seans öncesi ve sonrası alınan elektronik ölçümler sayesinde dondurulan yağ miktarını danışan ile şeffaf bir şekilde paylaşmak gerekmektedir. Ayrıca ilk seans itibariyle işlem uygulanan bölgede ortalama 2-4 cm arası incelme görülmektedir. Bu oran kişiye göre değişiklik gösterir. Bunun nedeni ise her bireyin kilo, yağ oranı ve yaşam düzeninin farklı olmasıdır. Seanslar 15 günde bir tekrarlanır. Bunun sebebi ise kırılan yağlar vücuttan dışarı tamamen atılmadan yeni bir seans yapmanın vücutta bir ödeme ve şişkinliğe neden olacak olmasıdır.

2-3 BÖLGEYE AYNI ANDA İŞLEM UYGULANIR
Buzla yağ kırma işlemi hangi bölgelerde uygulanır?
Yağlanma problemi olan her bölgede işlem uygulanabilir. Basen, kol, bacak, göbek hatta gıdı bölgesi dahil. Program kişinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmalıdır. Tek bölge veya 2-3 bölgeye aynı anda işlem uygulamak mümkündür. Zayıflama sürecinizde sağlığınızı ön plana alacak uzman merkezlere danışmanızı önerir sağlıklı ve fit günler dilerim.

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Zayıflama merkezlerindeki vaatler ve gerçekler!
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