Zayıflama merkezlerindeki vaatler ve gerçekler!

Yoğun iş temposu, sağlıksız beslenme, düzensiz uyku ve bazen hormonal sebeplerden dolayı günümüzde kilo alımı oldukça kolaylaştı ve yaygınlaştı. Kilo veya kilolu olmak durumu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Yağ oranı ise zayıflama
sürecini belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu yüzden zayıflama sürecine başlamadan önce detaylı bir şekilde elektronik ölçümler yapılmalı ve yağ oranınız, yağ kütlesi, kas kütlesi hatta iç yağlanma oranlarınız incelenmelidir. Sadece kiloyu veya mezurayı baz alarak sağlıklı bir takip ve zayıflama elde etmek mümkün değildir. Giden kiloların yağdan gitmesi temel hedef olmakla birlikte kas kaybı olup olmadığını takip etmek de oldukça önemlidir. Fakat bazen tüm bu çabalara rağmen yağlar direnç gösterebilir. Yağlanma problemi fit bir görünüme kavuşmanın önündeki engel olmakla birlikte fiziksel ve ruhsal sağlığı da tehdit etmektedir. İşte tam bu noktada sosyal medyada veya basında gördüğümüz zayıflama reklamlarına itibar ederken çok seçici olmalıyız. Fiziksel, estetik problemler insanların en zayıf noktaları olabilir. İşte bu durumdayken maalesef, zayıf anlarımızda alınan kararların bazen hayal kırıklığına dönüştüğüne şahit olabiliyoruz. Örnek verecek olursam, 40 cm, hatta 60 cm'e varan sonuçlar paylaşan kurumlar ortaya çıkmaya başladı. Şikayet sayısı artınca bizzat kendim bu merkezlerden birinin sayfasına girip fotoğraflara baktım...
PHOTOSHOP HİLELERİ
Seans öncesindeki yayınlanan göbekler ile seans sonrasında yayınlanan göbekler birbiriyle alakasızdı. Fakat sebebi verilen kilolar değil; teknolojinin photoshop nimetinden faydalanmalarıydı. Böylesine ütopik ve insanların aklıyla dalga geçecek düzeyde vaatlerde bulunan bu kişilerin uzman olma ihtimalleri zaten yoktur. Acaba bir mezurayı ellerine alıp 40-50 veya 60 cm'in neye tekabül ettiğine baktılar mı? 50 cm demek yarım metre demek, insan boyunun üçte biri demek. Böylesine bir zayıflama 2-3 saat içerisinde anatomik olarak mümkün değildir. Bir yağ kırma işlemi sonrasında o yağların metabolize edilerek vücuttan dışarı atılım süreci vardır. Bu süreç minimum 15 gün, hatta 1 ayı bulabilirken 2-3 saat içerisinde böylesine bir vaatte bulunmak insanların aklı ile dalga geçmektir. Ancak ne yazık ki güvenip giden yüzlerce, binlerce insan görüyoruz. Yayınlanan fotoğraflara inanıp güvenip tüm ekonomik imkanlarını bu uğurda feda edebiliyorlar.
■ Peki doğru tercih nasıl yapılır?
Tercih edeceğiniz kurumun konuyla alakalı uzmanlığı olup olmadığını, zayıflama konusunda garanti verip vermemesi üzerinden anlayabilirsiniz. 40 cm, 50 cm incelmeden bahseden bir kurum asla ciddi bir kurum olamaz. Çünkü zayıflamanın bir garantisi olamaz. 38 beden biri ile 48 beden birinin vereceği kilo ve kaybedeceği yağ oranı bir olamaz. Bu tarz vaatleri herkese, detaylı bir şekilde ölçülerini almadan, kişinin ihtiyaçları doğrultusunda program düzenlemeden veren bir kurumla başarılı bir çalışmanın sürdürülemeyeceği zaten bellidir.
SAĞLIKLI BESLENME VE BOL SU TÜKETİMİ ÖNEMLİ
■ Bu süreçte diyet yapılmalı mıdır?
Elbette bu süreçte
programa başlamadan önce
görüşme randevusu esnasında
danışana sağlıklı
beslenmenin ve bol su tüketiminin
temel kural olduğunu
söylemek gerekmektedir.
Kalıcı ve verimli
sonuçlar için de sağlıklı
beslenme bir yaşam tarzı
haline getirilmelidir.
■ Sonuçlar kalıcı mıdır?
Sağlıklı beslenme bir
yaşam tarzı haline getirildiği
sürece kişinin kilo
alması oldukça zorlaşır.
Yani kilo almadığınız sürece
elde edilen sonuçlar
kalıcıdır.
VAKUMLU İŞLEMLERDEN UZAK DURUN
■ Hangi zayıflama yöntemleri tercih edilmeli?
Günümüzde kendisini fazlasıyla tüm
dünyada kanıtlamış buzla yağ kırma
adı verilen ve zayıflama yöntemlerinin
başını çeken bir yöntem kullanılmaktadır.
Peki her buz etkili midir? Tabii ki
hayır. Vakumlu işlemlerden kesinlikle
uzak durulmalıdır. Vakumlu işlemlerin
ülkemizde ve dünyada iç organlara
zarar verdiği ve vücutta çukurlar oluşturduğuna
birçok kez şahit olduk ve
yazılarımda da bu durumu sizinle daha
önce paylaştım. Buzla yağ kırma işlemi
vakumsuz, enjeksiyon kullanmadan
ultrason seansı gibi masaj yöntemiyle
yağları tespit eder ve onları dondurarak
işlevsiz hale getiren bir uygulamadır.
■ Ne zaman sonuç elde edilir?
İlk seans itibariyle seans öncesi ve
sonrası alınan elektronik ölçümler
sayesinde dondurulan yağ
miktarını danışan ile şeffaf bir
şekilde paylaşmak gerekmektedir.
Ayrıca ilk seans itibariyle işlem
uygulanan bölgede ortalama 2-4
cm arası incelme görülmektedir.
Bu oran kişiye göre değişiklik
gösterir. Bunun nedeni
ise her bireyin
kilo, yağ oranı
ve yaşam düzeninin
farklı olmasıdır.
Seanslar
15 günde bir tekrarlanır.
Bunun sebebi ise kırılan
yağlar vücuttan dışarı tamamen
atılmadan yeni bir seans
yapmanın vücutta bir ödeme ve
şişkinliğe neden olacak olmasıdır.
2-3 BÖLGEYE AYNI ANDA İŞLEM UYGULANIR
■ Buzla yağ kırma işlemi hangi bölgelerde uygulanır?
Yağlanma problemi
olan her bölgede işlem
uygulanabilir. Basen, kol,
bacak, göbek hatta gıdı
bölgesi dahil. Program
kişinin ihtiyaçları doğrultusunda
oluşturulmalıdır.
Tek bölge veya 2-3
bölgeye aynı anda işlem
uygulamak mümkündür.
Zayıflama sürecinizde
sağlığınızı ön plana alacak
uzman merkezlere
danışmanızı önerir sağlıklı
ve fit günler dilerim.