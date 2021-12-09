Sosyolog ve İletişim Uzmanı Nilgün Arda: “Kendinizi sevmek bencillik değil!”

Sosyal medyada farkındalık yaratan paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı iletişimci ve eğitmen Nilgün Arda, "Kendini sevmek herşeyin başlangıcıdır fakat toplulumuzda kendini sevmek bencillik olarak algılanabiliyor ama gerçekte kendini sevmeyi bilmeden başkasını da gerçek anlamda sevemeyiz. O nedenle, kişinin kendini sevmesinin gücünü keşfetmesi, hatta kendine aşık olması önemli" diyor.

DEĞERSİZLİĞİ HAYATINIZA ÇEKMEYİN



Kişi kendini sevmediğinde yaydığı frekansta düşük, değersizlik titreşimi olur ve çekim yasası sistemine göre hayatına o şekilde insan ve olayları çeker. Artık hepimiz, düşüncelerimiz neyse ona uygun deneyimler yaşadığımızı ve hayatımıza çektiğimizi zaten biliyoruz.



KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN!



Sosyolog ve İletişim Uzmanı Nilgün Arda'nın önerisi, "Kendiniz için bir şey yapın ve kendinizi sevin! Sevgiyi dışarda aramaktan, kendinizi sorgulamaktan, eleştirmekten vazgeçip, kendinize özşevkat ve özsevgi göstermeyi ve kabul etmeyi öğrenin. Bunun için, uyku düzeninize, yeme düzeninize dikkat edip, günlük hayatınıza spor aktiviteleri ekleyebilirsiniz. Özellikle, özsayı, özsevgi, özşevkat olumlama ve meditasyonları bu süreçte çok işe yarar. Kendinize zaman ayırıp, değer verdiğinizde bu duyguyu geliştirmiş olursunuz."