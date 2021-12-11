Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye’de ilaç bulunamıyor haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur. Somut gerçek ‘Türkiye’ye pahalı ilaç satmaya çalışıyoruz ama satamıyoruz’ feryadıdır. Hastamızı dermansız bırakmayız. Ülkemizde aşı geliştirecek, biyoteknolojik ürün geliştirecek ve üretecek modern bir merkeze kesinlikle ihtiyaç var. Bu konudaki hazırlığımızı tamamladık. Dün itibariyle bu tesisin ihale süreci başladı. Çok yakında tüm detaylarını paylaşacağız. Rahmetli Refik Saydam’ın mirasına sahip çıkıyoruz.
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "ilaç bulunamıyor" iddialarına yanıt