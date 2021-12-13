T.C. Kimlik No ile Tahlil Sonucu Öğrenme - E-nabız MHRS ile Tahlil ve Patoloji Sonucu Öğrenme İşlemi 2021

Hastanede yaptırmış olduğunuz tüm tahlil sonuçlarını evinizden öğrenebilirsiniz. Tahlil sonuçlarını internet ortamından öğrenmek için MHRS sistemine giriş yaparak, e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Tahlil sonuçlarınız çıktığında internet yolu ile öğrenmek için T.C. kimlik numaranızı girmeniz istenecektir. Ve tahlil sonuçlarını öğrenmek için sizden istenilen bilgileri mevcut sisteme eksiksiz olarak girmeniz yeterli olacaktır. Bilgilerinizi girmenizin ardından tahlil sonuçlarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. T.C. Kimlik no ile tahlil sonucu öğrenme yolları detaylarda yer almaktadır. İnternetten tahlil ve MR sonucu öğrenme nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

PATALOJİ SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yaptırmış olduğunuz pataloji sonuçlarını evden doğru öğrenmek istiyorsanız eğer; işlemleri yaptırmış olduğunuz hastaneden verilen barkod numarası ile veya sonuç alma belgesi ile e-Nabız sayfasına giriş yaparak öğrenebilirsiniz. E-nabız ile pataloji sonucunu öğrenmek için ise:

https://enabiz.gov.tr/ resmi internet sitesi üzerinden açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı ve e-Nabız şifrenizi girerek giriş yapın.

Eğer e-Nabız şifreniz yoksa bir kayıt oluşturarak ya da e-Devlet üzerinden giriş yaparak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Daha sonra sonuçlar bölümünden pataloji sonucuna öğrenebilirsiniz.

T.C. KİMLİK NO İLE HASTANE TAHLİL SONUÇLARI ÖĞRENME

Tahlil sonuçlarını T.C. Kimlik numaranız ile öğrenmek için e-Devletten, e-Nabız sisteminden veya ilgili hastanelerin laboratuvar sonuçları bölümünden öğrenebilirsiniz. Sonuçlarınıza E-devlet veya E-Nabız üzerinden ulaşmak istiyorsanız öncelikle T.C. Kimlik No ve E-devlet şifresi ile sisteme giriş yapmalısınız. Bilgilerinizi girdikten sonra açılan e-Devlet sayfanızda bulunan arama motoruna "Tahlillerim" yazmalısınız. Ve açılan sayfaları takip ederek tahlil sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

MHRS TAHLİL SONUCU ÖĞRENME

Yaptırmış olduğunuz tahlil sonucuna MHRS sisteminden öğrenmek için https://www.mhrs.gov.tr/index.html sayfasına giriş sağlayarak giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfada sizden T.C. kimlik numaranız ve şifreniz istenecektir. Sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak girdiğiniz taktir sonucunda tahlil sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz hatta bu yolu izleyerek randevu alma imkanınızda bulunmaktadır.

TAHLİL SONUCU ÖĞRENME

Tahlil sonuçlarınızı öğrenmek için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne girmeniz gerekiyor. Girişinizi yaptıktan sonra sonucu öğrenmek istediğiniz tahlili hangi hastanede yaptırdıysanız o hastaneyi sistem üzerinden işaretlemelisiniz. Böylelikle tahlil sonucunuza ulaşabilirsiniz.

İNTERNETTEN EMAR SONUCU ÖĞRENME

Yaptırmış olduğunuz işlemin ardından emar sonucunuzu öğrenmek için e-Nabız sistemine giriş sağlamanız gerekmektedir. E-nabız sayfasına giriş yapmak için T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz yeterli olacaktır. Sayfaya giriş sağladıktan sonra size verilen barkod veya sonuç belgesini sisteme girerek sonucunuza ulaşabilirsiniz.

E-NABIZDAN ULTRASON SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

E-nabız sistemine giriş yaparak tüm tahlil sonuçlarınıza ulaşma imkanınız vardır. Tahlil sonuçlarınızı öğrenmek için https://enabiz.gov.tr/ sayfasına tıklayarak T.C. kimlik numaranızı ve e-Nabız şifrenizi girmelisiniz. Giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan simgelerden tahlillerim seçeneğini tıklayınız. Böylelikle ultrason, röntgen, MR ve tüm tahlil sonuçlarınıza ulaşmanız mümkündür.

SAĞLIK OCAĞINDA KAN TAHLİL SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?

Kan tahlil sonuçlarınızı geciktirmeden bir gün sonra almak istiyorsanız testinizi öğleden önce yaptırıp kan vermelisiniz. Kan tahlilinizi cuma günü yaptırdıysanız eğer, sonuçlarınız pazartesi günü çıkar.