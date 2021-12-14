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Giriş Tarihi: 14.12.2021 16:33

Boğaziçi'nden yeni icat: 6X Röntgen cihazı

ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR ÇAĞDAŞ ÇETİNDEMİR
Boğaziçi’nden yeni icat: 6X Röntgen cihazı

Boğaziçi Üniversitesi'nde normalden 6 kat daha yüksek görüntüleyen röntgen cihazı geliştirildi. Boğaziçi Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Enstrümantasyon Laboratuvarı'nın (X-Lab) kurucusu Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, projelerini TÜBİTAK'ın desteklediğini söyledi.

Projenin üç yılda tamamlandığını belirten Öztürk "Normalde tipik bir dijital röntgen cihazı 140-180 mikrometre çözünürlüğüne sahip. Biz bunu özel sensör ve yazılımlarla şu anda 27 mikrometreye kadar indirebiliyoruz. Bu şekilde vücudumuzun içindeki daha fazla detayın, şimdilik sadece 12-13 saniye süren bir çizgisel tarama şeklinde görüntülenebileceğini göstermiş olduk. Bu yaklaşım, ileride farklı uygulamalar için daha da hızlandırılabilir" dedi. X-Lab, 2010'da Boğaziçi Üniversitesi Medikal Görüntüleme Laboratuvarları (BUMIL) bünyesinde kurulmuştu. Yeni röntgen cihazı için "TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerı̇ Destekleme Programı" kapsamında araştırma desteği alınmıştı.

SERİ ÜRETİM YAKINDA

Projede Dr. Aytaç Durmaz, doktora öğrencileri Altay Brusan ve Asuman Kolbaşı, yüksek lisans öğrencisi Mert Deniz Polat başta olmak üzere 10'dan fazla öğrenci görev aldı. Dr. Durmaz ise geliştirdikleri cihaz sayesinde 12-13 saniyede en küçük parçaya kadar çok detaylı görüntüleme yapabildiklerini söyledi.

Durmaz "Şu anda prototipimiz, Türkiye'de mevcutlarına göre daha gelişmiş ve esnek bir medikal görüntüleme sisteminin, benzer hatta daha ekonomik maliyetlerle yapılabileceğini net olarak gösteriyor" dedi.Cihazın en kısa zamanda seri üretimi hedefleniyor. Bunun için proje partneri Pievision A.Ş. ile çalışılıyor. Hedef ise cihazı Türkiye ve dünya medikal görüntüleme pazarına sunmak.

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Boğaziçi'nden yeni icat: 6X Röntgen cihazı
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