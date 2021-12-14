Diyetisyen Özkan: “Kilo almak için diyet programı uygulanmalı”

Kilo alımına engel bir sağlık problemi olmadığı takdirde uygun bir planlama ile ideal kiloya ulaşılabileceğini dikkat çeken Özkan, "Zayıflık Tanısı için bireyin vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle elde edilen bir değerdir. BKİ değerinin 18.5 dan küçük olması zayıflığı göstermektedir. Temel neden genetik olabilmekle birlikte, bağırsak sistemindeki bozukluklar, tiroit bezlerinin fazla çalışıyor olması, stres, yeme bozukluğu problemleri, aşırı fiziksel aktivite gibi durumlar da zayıflığa neden olabilmektedir. Yeterli vücut ağırlığı ve yağ kütlesi olmaması bağışıklık sisteminin zayıflaması, vitamin ve mineral eksikliğine bağlı hastalıklar, saç dökülmesi, tırnak kırılmaları, kadınlarda regl düzensizlikleri, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi sağlık problemlerine neden olmaktadır" dedi.

Sağlıklı kilo alma konusunda uyarılarda bulunan Diyetisyen Özkan, "Kahvaltı yapmayı ihmal etmeyin. Kilo almak isteyenlerin en iştahsız olduğu öğün sabah saatlerdir. Dolu dolu bir öğün yapmak zorunda olmasanız da yumurta ve yanında 1 küçük muz, 1-2 dilim peynir, 1-2 adet grisini gibi alternatifler de sağlıklı bir kahvaltı yerine geçecektir. Öğle ve akşam ana öğünlerini mutlaka yapın. Yemek yemeye çorba ile değil ana yemek ile başlayın. Karbonhidrat tüketirken rafine olanları değil kompleks olanları seçin. Yani şeker ve şeker içeren gıdalar, beyaz un ve ürünleri, mısır (glikoz) şurubu içeren besinlerden uzak durun. Tam tahıllı un ve ürünlerini, kuru baklagilleri tercih edin. Günde 1 yemek kaşığı bal, reçel veya pekmezden fazlasını tüketmeyin. Günde 1 avuç içi kadar kuruyemiş ceviz, fındık, fıstık, kaju, kabak çekirdeği tüketin. Günde 1-2 porsiyon taze mevsim meyvesini mutlaka tüketin. Günde 8-10 su bardağı su tüketin. Bu suyu öğünlerle birlikte değil öğün aralarında tüketmeyi tercih edin. Her tedavi gibi beslenme tedavilerinin de kişiye özel olduğunu unutmayın. Mutlaka uzman ve diyetisyen kontrolünde ilerleyin" şeklinde konuştu.