Mide ağrısına ne iyi gelir, evde tedavi ile nasıl geçer? Kıvrandıran mide ağrısı neden olur, sırta vurur mu?

Midede yaşanan her sıkıntı mide ağrısı olarak kabul edilmektedir. Zaman zaman herkesin yaşadığı bu ağrı kişiden kişiye ve ağrının türüne göre değişmektedir. Eğer ağrı şiddetli değilse zararsız olarak kabul edilir ancak ihmale gelmeyecek hastalıklardan bir tanesidir. Reflü, gastrit, ülser, mide ekşimesi, gaz çıkarma, şişkinlik, ağız kokusu gibi belirtiler mide ağrısına işaret eder. Bunlara doğal çözümler olduğu gibi ilaç içerek de tedavi edilmesi gereken durumlar oluşabilir. İlaç içimine mutlaka doktor karar vermelidir. Isı uygulamak, çeşitli bitkisel çaylar, dinlenmek gibi çözümler mide ağrısına iyi gelen çözümler arasında yerini alır. Buna göre; mideyi rahatlatan şeyler nelerdir? Mide ağrısı nasıl geçer? Mide ağrısına ne iyi gelir?

MİDE AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Bol su tüketmek

Vücudun en önemli ihtiyaçlarından biri olan su tüketimi her derde devadır. Besinleri sindirmek ve kolay emilimi açısından su tüketimi oldukça önemlidir. Susuz kalmak, vücudu her türlü tehlikeye sokar.

Papatya çayı

Papatya çayı, anti enflamatuar özelliği sayesinde mide ağrısını azaltır. Kasların gevşemesine yardımcı olarak krampları engeller.

Zencefil

Mide problemleri için en önemli bitkilerden bir tanesi zencefildir. Aynı zamanda hazımsızlık giderci de olduğu için doğal bir çözümdür. Mide kaslarının gevşemesine yardımcı olurken yiyeceklerin daha hızlı sindirilmesini de sağlar. Mideyi rahatlatır.

Nane

Nane hem ağız kokusu hem de mideye iyi gelen bir bitkidir. Ağrı giderici olarak bilinir. Geleneksel bir tedavi yöntemi olarak da kabul edilir. Nane yaprakları gaz ve ishali de tedavi eder. Her açıdan sağlıklı bir bitkidir.

Alkol ve sigaradan uzak durmak

Stres, alkol ve sigara mide rahatsızlıklarını arttırır. Bu nedenden ötürü zararlı alışkanlıklardan uzak durulması gerekmektedir.

Limon suyu, karbonat ve su karışımı

Limon suyu biraz karbonat ile suya atıldığında sindirimi hafiflettiği ve kişilere iyi geldiği söylenir. Hazımsızlık ve gaz problemlerini gidermektedir.

Karanfil

Karanfil hem ağız kokusunu hem de midedeki gazın azaltılmasında kişilere yardımcı olur. Sindirim salgılarını yumuşatır ve besinlerin kolay sindirilmesini sağlar. Bulantı ve kusmayı da azaltmada etkili bir yöntemdir.

Civanperçemi

Midedeki asidi alan civanperçemi mide ağrısına iyi gelir. İçerdiği polifenollar ve laktonlar sayesinde sindirim sistemine etki eder ve asit salgılanmasını azaltır. Mideyi rahatlatır.

Meyan Kökü

Mide iltihabını önler, diğer bitkisel yöntemlerde olduğu gibi mideyi rahatlatır.

Midedeki ekşimeye ne iyi gelir? Mide ekşimesi neden olur ve nasıl geçer?

ŞİDDETLİ MİDE AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Eğer kişiler şiddetli mide ağrısı çekiyorsa bu ihmale gelmeyecek bir durumdur ve mutlaka doktora başvurulması gerekir. Mide hassas bir organdır. Bu sebepten ötürü dikkatli davranılması ve ihmal edilmiyor olması gerekir.

MİDE AĞRISI SEBEPLERİ

Mide ağrısının birden fazla sebebi olabilir. Hazımsızlıktan ciddi bir ülsere dönüşme olasılığı bile bulunur. İşte mide ağrısı nedenleri;

Reflü

Gastrit

İlaç kullanımı

Yiyecek ve içecekler

Stres

Alkol ve sigara

Enfeksiyon

MİDE AĞRISI BELİRTİLERİ

Mide ekşimesi veya reflü

Şişkinlik

Gaz çıkarma

Ağız kokusu

Hıçkırık veya öksürük

Mide bulantısı

MİDE AĞRISI NASIL GEÇER?

Mide ağrısına iyi gelen besinler;

Tarçın

Muz

Yoğurt

Süt

Bitki çayları

Maden suyu

MİDEYİ RAHATLATAN ŞEYLER

Mide hassas bir organdır. Dolayısıyla dikkat edilmesi gerekir. Yenilen içilen besinlerden tutun da stres bile mideyi etkileyebilir. Bu sebepten ötürü sağlıklı bir yaşam sürmeli, düzenli spor yapılmalı ve stresten uzak durulmalıdır. Bunlara rağmen mide şikayetleri devam ediyorsa mutlaka bir doktora görünülmeli ve tedavi uygulanmalıdır.

İLAÇLA GEÇMEYEN MİDE AĞRISI

Doktora gidilip ilaç içildiği halde mide ağrısı geçmiyorsa ciddi bir problem var demektir ve bunun uzun çaplı araştırılması gerekir. Başka hastalıkların habercisi olabileceği için bu durum ihmal edilmemelidir. Düzensiz yemek alışkanlıkları, hormonal sıkıntılar, psikolojik etkenler, alkol ve sigara tüketim, gibi durumlar mide ağrısının geçmemesine neden olabilir. Bu gibi etkenlerin de azaltılması gerekmektedir.

ŞİŞKİNLİĞE İYİ GELEN ÇAYLAR

Rezene çayı

Papatya çayı

Nane çayı

Kimyon çayı

Zencefil çayı

Anason çayı

MİDE AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Mide ağrısı yaşayan kişiler iç hastalıkları, dahiliye ya da gastroenteroloji kliniklerine başvurabilirler.