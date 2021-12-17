Saç Ekiminde Uzman Esthetic Hair Turkey

Saç Ekimi Nedir?

Saçlarda azalma, dökülme ve kelleşme sorunu yaşandığında kalıcı çözüm arayanlar saç ekim merkezlerini araştırır. En iyi saç ekim merkezleri ile saç ekimi %100 sonuç verir. Esthetic Hair Turkey Türkiye'den müşterilerine %100 müşteri sağlarken Meksika ve Brezilya'da ki merkezleri ile de hizmet ağını genişletiyor. Saç ekimi artık aktif olmayan saçların köklerini micro cerrahi yöntem ile naklederek saçların sağlıklı olarak uzamasını ve gürleşmesini sağlar. Esthetic Hair Turkey saç ekimi kişiye özel planlanır ve planlama sonucunda uygulanır. Saç ekimi belli olmayan yöntem ile siz söylemedikçe kimse saçlarınızın işlem gördüğünü anlayamaz. Esthetic Hair Turkey saç ekiminde amaç modern tıbbi uygulamalar ile kişiye doğal bir görünüm kazandırmaktır.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Esthetic Hair Turkey en iyi saç ekim yöntemi olan doğal saç köklerini kullanır. Greft saç köklerini toplayarak saçın tıbbi işlem görmesi gereken bölgelerine nakledilir. Bu sayede kişi kendi doğal saçlarına yeniden kavuşur. Diğer yöntemler gibi ekim yapıldığı belli olmaz. Eğer baş bölgesinde saç bulunmuyor ise göğüs duvarı ve kol kılları gibi diğer bölgelerden saç kökü alınarak başa nakledilir. Saç köklerinin kalitesi düşük ise önce güçlendirme işlemi yapılır. Müdahale sırasında kişiye lokal anestezi uygulanır. Hasta hiçbir acı veya ağrı hissetmez. İşlemin ardından kısa süre sonra normal hayatına geri dönebilir.

Saç Ekimi Sonrası Saçlar Dökülür Mü?

Esthetic Hair Turkey saç ekimi için en gelişmiş teknolojileri kullanarak saç ekimi işlemini %100 başarı ile sonlandırır. Saç ekim sonrası var olan ve işlem görmeyen saçlarda doğal dökülme yaşanırken cerrahi işlem görmüş saçlar sağlıklı kalarak dökülme gerçekleşmez. Özellikle erkekler arasında çok fazla görülen saç seyrelmesi ve kellik için %100 çözüm sunar. Saç ekimi işlemi sadece erkeklere değil saçlarının gürleşmesini isteyen kadınlara da uygulanır.

Saç Ekiminde Profesyonelliğin Önemi

Saç ekimi tıbbi bir işlemdir ve bilinçsiz uygulamalar ile kişinin sağlığı riske girebilir. Deneyimli plastik cerrahi tarafından yapılan saç ekiminde ve güvenilir merkezlerde sorun yaşanmaz ve güvenle uygulanır. Saç ekimi kişinin durumuna göre birkaç seansta gerçekleşebilir. Uygulama sonrası bölgede ağrı hissedilmez. Hastanın isteğine ve yüz şekline bağlı olarak ön saç çizgisi belirlendikten sonra işlem yapılır. Saç ekimi tıbbi bir işlem olup estetik yanı kuvvetlidir. Esthetic Hair Turkey özel saç ekimi yöntemleri ile en doğal ve en kusursuz saç ekimini gerçekleştirmek için sürekli kendisini geliştirir. Ekilen saçlar doğal görünür ve hekim saçların dizilimini buna göre ayarlar. Esthetic Hair Turkey, büyümeye devam eden profesyonel merkezleri ile kişiye özel saç ekimi hizmeti sunar.

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