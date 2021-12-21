Her gün düzenli yürüyüş yapmanın faydaları! Tempolu yürüyüş ne işe yarar, kilo verdirir mi?

Yoğun iş temposu, yetişmesi gereken ödevler, katılmak zorunda olduğumuz toplantılar ve daha fazlası git gide hareketsiz bir yaşamı benimsememize neden oldu. Yürüyüş yapmak sadece kilo vermek isteyenlerin hayatına dahil ettiği bir harekete dönüştü. Oysa sağlıklı bir yaşam sürebilmenin neredeyse ilk koşulu yürümeyi alışkanlık haline getirmek oluyor.

YÜRÜYÜŞÜN FAYDALARI NELERDİR?

Günde yarım saat kadar bile yürüyüş yapmanın hem beden sağlığına hem ruh sağlığına faydaları uzmanlar tarafından sık sık dile getiriliyor. Düzenli olarak yürüyüş yapmanın faydalarından bahsedileceği zaman herkesin aklına gelen ilk soru "Yürüyüş yapmak zayıflatır mı?" sorusu oluyor. Evet, düzenli olarak yürüyüş yapmak metabolizmanızı hızlandıracağı için yağ yakma hızınız da artacaktır. Ayrıca yürüyüş yapmak sıkılaşmanıza da yardımcı olacaktır. Yağ yakımı hızlandıkça vücudun kas oranı artacaktır. Öyle ki bu durum zaman içerisinde dinlenirken bile kalori yakmaya devam edeceğiniz bir seviyeye ulaşabilirsiniz.

Kilo vermenin dışında, yürüyüş yapmak kalp ritmini arttırması kalp kaslarının güçlenmesini sağlayacaktır. Güçlü kalp kasaları daha fazla kan pompalayacak. Kalbin pompaladığı kanı vücudumuzda dolaştıran damarlardaki tıkanıklıklara da iyi gelen yürüyüş yapmak kalp ve damar hastalıkları riskini ciddi oranda azaltacaktır.

Yürüyüş yapmak, kolesterol ve yüksek kan basıncına bağlı tansiyon rahatsızlıklarına da iyi gelir. Nefes alışverişimizi düzene sokan yürüyüşün faydalarından biri de akciğerleri çalıştırması sebebiyle solunum kapasitesini arttırmasıdır.

Duruş bozukluklarına, eklem ve kemik ağrılarına da iyi gelir. Yürüyüş yapanların kemikleri güçlenir ve kemiklere bağlı rahatsızlıkları azalır. Yürüyüş yaparken eklemlerin ve kasların esnekliği artar bu durumda bel ve boyun ağrılarının hafiflemesini sağlar.

Diyabet rahatsızlığını tetikleyen şeyler arasında kötü beslenme alışkanlıkları kadar hareketsiz hayat tarzı da vardır. Düzenli yürüyüş yapmak insülin direncini arttırır ve diyabete de iyi gelir.

Depresyona iyi gelir. Yürüyüş yapmak vücudun stres oranını azaltır ve endorfin hormonunun salınımını hızlandırır. Endorfin hormonu halk arasında mutluluk hormonu olarak tanımlanan hormondur yani yürüyüş yapmak kendimizi iyi hissetmemizi de sağlar.

Düzenli yürüyüş yapmanın faydaları arasında sindirim problemlerine iyi gelmesi de vardır. Bağırsakların ve sindirim sisteminin çalışmasını düzene koyar.

Yürüyüş yapmak uyku bozukluklarına da iyi geliyor. Uzmanlar günde en az on bin adım atmanın uykuya dalmayı kolaylaştırdığı gibi uyku kalitesini yükselttiğini de söylüyor.

YÜRÜYÜŞ NE SIKLIKTA YAPILMALI?

Yürüyüş yapmak konusunda en çok merak edilen konulardan biri de ne sıklıkla yürüyüş yapılacağı. Uzmanlar yetişkin bir insanın haftada 150 dakika yürüyüş yapması gerektiğini söylüyor. Yürüyüş setleriniz 10 dakikadan az olmamalı ve tempolu olmasına dikkat etmelisiniz. Genel olarak tavsiye edilen yürüyüş programı haftanın 5 günü, orta şiddetli bir tempoyla 30 dakika yürümektir. Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık için günde 10.000 adım tavsiye ettiği de bilinen bir gerçektir. Yürüyüş yaparken tempolu yürüyüşe dikkat edilmesi söylenir. Tempolu yürüyüş ne işe yarar diye merak edenleriniz olacaktır. Yürüyüşü aynı tempoda sürdürmek kan basıncı ve kalp ritmi açısından önemlidir.

YÜRÜYÜŞ YAPMAK HANGİ KASLARI ÇALIŞTIRIR?

Yürüyüş yaparken sadece bacaklarımızın çalıştığını düşünürüz ancak bu doğru değildir. Elbette yürüyüş yapmak bacak kaslarını çalıştırır. Üst bacak ve alt bacak kasları, ön bacak ve arka bacak kasları, karın kasları, kol kasları ve sırt kasları hatta kalp kasları da yürüyüş yaparken çalışır.

GÜNDE 1 SAAT YÜRÜYÜŞ AYDA KAÇ KİLO VERDİRİR?

Beden ve ruh sağlığı üzerindeki faydalarından uzun uzun bahsettik ancak yürüyüş hakkında en çok merak edilen konu başlıklarının arasında yürüyüş yapmanın zayıflamaya etkisi öne çıkıyor.

Yürüyüş yaparken beslenmesine de dikkat eden bir insan günde 10.000 adım attığı zaman 400-500 kalori yakmış oluyor. Vücutta bir kilo yağa denk gelen kalori miktarının 7200 kalori olduğu söyleniyor. Yani günde bir saat yürüyüş yapmanız direkt olarak bir kilo vermenizi sağlamaz ancak yürüyüş yapmayı düzenli hale getirirseniz, her gün bir saat yürüyüş yapmak bir haftada bir kilo verilmesini sağlayabilir. Elbette bu durum kişinin beslenme programıyla da ilgilidir.

EVDE YÜRÜYÜŞ KİLO VERDİRİR Mİ?

Yürüyüş yapmanın önemi adım atmak ve hareket etmekle ilgilidir. Yani nerede yürüyüş yaptığınız çok da bir önemi yok. İster evde, ister sokakta ister yürüyüş parkurunda yürüyüş yapabilirsiniz. Yürüyüşün etkileri mekâna göre değişmeyecektir. Evet, tempolu ve en az 30 dakika sürecek olan bir yürüyüşü evde yapmanız da kilo vermenize yardımcı olur.