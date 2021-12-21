Ultrason kağıdında yazan BPD terimi ne demek? BPD terimi anlamı nedir?

Bebek sevincinin içinde sağlıklı olması için hem sağlık kontrollerinin düzenli yapılması gerekmekte hem de doktorunuzun söyledikleri doğrultusunda yaşamanız gerekmektedir. Hamilelik sürecinde yaşanan hafta hafta her değişim doktorunuz tarafından takip edilse de sizin de bu konuda yeterli bilgiye ulaşmanız gerekmektedir aslında.

Her terim farklı bir anlama gelir ve her terim aynı zamanda farklı zaman dilimleri içinde bebeğin gelişimini de göstermektedir. Bu terimlerin hepsi farklı anlama geldiği için anne olma sevinci yaşayan anne adaylarının ya da aile üyelerinin de bu terimleri bilmesinde ve bu terimlerin olması gereken sağlıklı değer aralıklarını bilmesinde yarar vardır. Bu terimlerin hepsinin önemli anlamları olduğu gibi hepsi farklı bir anlama ya da birden çok anlama da gelebilmektedir. Bu yazımızda size ultrason kağıdında yazan BPD terimi ne demek olduğunu detayları olarak anlatacağız.

Ultrason kağıdında yazan BPD terimi ne demek ?

Ultrason gebelik sürecinde bulunan bebeğin gelişiminin takip edildiği ve bebeğin görüntülendiği görüntüleme tekniğidir. Bu tıbbi görüntüleme yöntemi hem gebelik sürecinde anne adayının bebek ile bağ kurmasına yardımcı olur hem de doktor tarafından gebeliğin kontrol altında tutulmasını sağlar. Gebelikte yapılan ultrason takibi sadece bebeği görmek için değil aynı zamanda bebeğin sağlığının da kontrolünü sağlamaktadır.

Ultrason takibi hem sağlık açısından hem de kontrol açısından oldukça önemlidir ve çok fazla terim barındırmaktadır. Bu terimlerin özellikle değer aralıklarını ve ne ifade ettiklerini bilmek takip sürecinde anne adayının ya da diğer aile üyelerinin daha rahat bir gelişim izlemesini sağlar.

Ultrason kağıdında yazan BPD terimi açılımı ile BiParietal Diameter anlamına gelmektedir. Bu terim anne karnındaki bebeğin başının iki kulak arasında ölçülen çapı anlamına gelmektedir. Yani ultrason kağıdında yazan BPD terimi bebeğin anne karnındaki başının çapının ölçüsünü öğrenmemizi sağlamaktadır.