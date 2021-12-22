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Haberler Sağlık Haberleri Bel fıtığına ne iyi gelir? Belden bacağa vuran bel fıtığı ağrısı bitkisel çözüm ile nasıl geçer?
Giriş Tarihi: 22.12.2021 07:30 Son Güncelleme: 22.12.2021 07:30

Bel fıtığına ne iyi gelir? Belden bacağa vuran bel fıtığı ağrısı bitkisel çözüm ile nasıl geçer?

Bel fıtığına ne iyi gelir? Belden bacağa vuran bel fıtığı ağrısı bitkisel çözüm ile nasıl geçer?

Bel fıtığı, kimi zaman hayati sorunlar teşkil etmesi mümkün ciddi bir sağlık problemidir. Bel fıtığı belirtileri ve egzersizleri de bu nedenle tüm detayları ile sıkça araştırılan bir konudur. Fazla kilolar, hareketsiz yaşam gibi faktörlere bağlı olarak varlık gösteren bel fıtığı problemi ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık: Bel fıtığına ne iyi gelir, bitkisel çözüm yöntemleri ile nasıl geçer?

Belfıtığı hem Türkiye'de hem de dünyada oldukça yaygın bir sağlık sorunu dur. Belfıtığı tedavisi hem ameliyat hem de çeşitli egzersizler ile gerçekleştirilmektedir. Kimi zaman her ikisinide birbiriyle uyumlu olarak eşzamanlı uygulamak gerekebilir. Peki belfıtığı egzersizleri nelerdir ve bel fıtığı belirtileri arasında ne gibi fiziki sorunlar vardır? Haberimizin içerisinde, bu yaygın sağlık sorunu hakkında bilinmesi gerekenler ve 'Bel fıtığına ne iyi gelir?' sorusunun yanıtı yer alıyor.

Bel fıtığı ağrısı olduğunda ne yapmalı?

Zeytinyağı bele iyi gelir mı?

Ayağa vuran fıtık ağrısı nasıl geçer?

Fıtık ağrısı kaç gün sürer normalde?

BEL FITIĞI NEDİR?

Bu sorun, halk arasında pek ciddiye alınmayan, ancak yerine ve ciddiyetine göre hayati önem taşıyan bir sağlık problemidir. Bel fıtığı, bel bölgesi omurları arasında bulunan disklerin sinir ve omuriliğin geçtiği kanala doğru yer değiştirmesi neticesinde ortaya çıkan ağrıların tümüne denir. Bu ağrılar zaman zaman öyle şiddetli olabilir ki, bacağa kadar yayılabilir.

BEL FITIĞI NASIL OLUR; ANLAŞILIR?

Belde yer alan vücudun temel iskelet yapısını (omurga - columna vertebralis) oluşturan omur denen kemik yapıların (vertebra) arasında destek görevi yapan, hareketlerde sürtünmeyi en aza indiren diskal yapı zamanla dejenere olabileceği gibi, ters hareket, ağır kaldırma ve benzeri nedenlerle yerinden oynayabilir.

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BEL FITIĞI NEDEN OLUR?

Bu sorunla karşılaşan hastaların yanıtını en çok merak ettiği sorulardan birisi de 'Bel fıtığı neden olur?' sorusu olarak öne çıkıyor. Belli başlı faktörler şu şekilde;

  • Kilo fazlalılığı
  • Hareketsiz yaşam
  • Hamilelik (gebelik)
  • Masa başı iş
  • Şoförlük
  • Yoğun sigara kullanımı
  • Ani hareketler

BEL FITIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bel fıtığı belirtileri değişiklik göstermekle beraber, genel anlamı ile kalça, bacak ve ayak bölgesine yayılan ağrı neticesinde boy gösterir. Öyle ki, bel fıtığı belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Bel ağrısı,
  • Kas güçsüzlüğü
  • Hareket sırasında (yürüme, koşma) zorlanma
  • Kalça, bacaklara vuran ağrılar,
  • Uyuşma ve karıncalanma,
  • Çabuk yorulma,
  • Oturma ve kalkma sırasında güçlük çekme,
  • İdrar tutamama

TEŞHİSİ NASIL KONUR?

Görülen belirtilerin ardından, hastalığa kesin teşhis konması için doktora görünülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, doktor tarafından hastanın fizik muayenesi yapılır. Böylece, kas refleksleri ve kas gücü test edilerek nörolojik muayene gerçekleştirilir.

Klinik muayene bulgularının desteklenmesi ve ayırıcı tanı için MR görüntüleme en önemli tanı aracıdır. Bacakta ve ayakta güç kaybı gelişen vakalarda hastalığın gidişatını değerlendirmede EMG yardımcı olur.

EGZERSİZLERİ VE HAREKETLERİ NELERDİR?

Bel fıtığı hareketleri ve egzersizleri, uzmanlar tarafından belirli aralıklarla gerçekleştirilmesi koşuluyla hastalara önerilir. İyi gelen bel fıtığı hareketleri resimli olarak şöyle gösterilebilir;

BEL FITIĞI AMELİYATI HANGİ DURUMLARDA VE NASIL YAPILIR?

Fizik tedavi ve egzersizlere cevap vermeyen bel fıtıklarının sadece %2-5' inde cerrahi girişim (ameliyat) gerektirir. Bu durumla karşı karşıya kalan hastalar da 'Bel fıtığı ameliyatı hangi durumlarda ve nasıl yapılır?' sorusu ile bilgi edinmeye çalışıyor.

Cerrahi girişimde en önemli endikasyon(gereklilik) bacakta ve ayakta kuvvet kaybının görülmesidir. Bu durumda cerrahi girişimle sinire bası yapan disk parçası çıkartılır veya sinirin geçtiği kemik kanal genişletilir. Bir diğer cerrahi gereklilik ise 6 haftalık konservatif tedavilere cevap vermeyen ve yaşam kalitesini bozan ağrılardır.

Lomber disk cerrahisinde açık cerrahinin yanında kliniğe ve radyolojik bulgulara göre nükleoplasti, mikroskobik ya da endoskopik cerrahi uygulanabilir.

BEL FITIĞI AMELİYATI SONRASI NELER YAPILMALIDIR?

  1. Gerçekleştirilen cerrahi operasyon sonrasında, bir takım konulara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;
  2. Yaylı bir yatakta yatılmalıdır. Yataktan kalkarken koldan destek alınmalı, ardından ayağa kalkılmalı.
  3. Oturma sırasında bele yastık desteği koyularak dik bir şekilde oturulmalı. Alçak olan koltuk ve kanepelere oturulmamaya özen gösterilmeli.
  4. İlk hafta küçük ve büyük tuvalet mutlaka oturarak yapılmalıdır.
  5. Ameliyat sonrası sigara ve alkol bir süre kesinlikle kullanılmamalıdır. Zira, bunlar fıtık oluşumunda etkilidir.
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KULLANICILARIN MERAK ETTİĞİ DİĞER SORULAR

Bel fıtığı ağrısı olduğunda ne yapmalı?

En etkili bitkisel çözümlerden biri olan aksöğüt bitkisi bel fıtığı ağrılarını büzüştürür ve yatıştırır. Sarımsak Kürü: Sarımsak da yine aynı şekilde bel fıtığını kesen mucizevi bir bitkisel yöntemdir. Sarımsak her derde deva olan bir gıdadır. İnsan sağlığına oldukça iyi gelen sarımsak bel fıtığını da kesmektedir.

Zeytinyağı bele iyi gelir mı?

Zeytinyağının doğal yapısında bulunan E vitamini ve fenolik bileşenler sırt ve bel bölgesindeki deriden içeri nüfuz ettiğinde, derinin altındaki lifli dokuya temas ederek bu alanı besler ve onarır. Hali ile zeytinyağı ile bel bölgesine her gün masaj yaptığınızda 3-4 gün sonra ağrılarınızın azaldığını görmeniz doğaldır.

Ayağa vuran fıtık ağrısı nasıl geçer?

Bel fıtığında akut dönem geçtikten sonra ağrıların şiddetini azaltmak için bolca yürüyüş yapmak yardımcı olabilir. Ayrıca beli zorlamayan hafif egzersizler de bacakta meydana gelen ağrının azaltılmasına yardımcı olur. Bisiklet sürmek, çok hafif tempoda koşmak ya da yüzmek ağrının şiddetinin azalmasını sağlar.

Fıtık ağrısı kaç gün sürer normalde?

Akut bel ağrılarında genellikle ağrı birkaç gün içerisinde azalır ve birkaç hafta sonra tamamen geçer. Ağrı 3 aydan daha fazla sürerse bu ağrıya kronik (müzmin) bel ağrısı denir. Bel ağrılı hastaların %90'ının yakınması ilk 4 hafta içinde kendiliğinden geçerken ancak %5'i kronikleşir.

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Bel fıtığına ne iyi gelir? Belden bacağa vuran bel fıtığı ağrısı bitkisel çözüm ile nasıl geçer?
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