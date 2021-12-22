Yaşadığımız manzaralar tekrar geri gelebilir!

Şu an itibariyle bütün dünyada Omicron varyantıyla ilgili büyük bir endişe olduğunu ifade eden Koranavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron varyantı gün geçtikçe hızlı bir şekilde yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Özlü; "Omicron varyantının en belirgin özelliği ise çok kolay bulaşabilmesi ve çok hızlı yayılmasıdır. Delta varyantı ise diğer varyantlara göre daha hızlı yayılan bir varyanttı ve bütün dünyaya hakim durumuna gelmişti. Omicron varyantı, delta varyantına göre çok daha hızlı bulaşan daha hızlı yayılan bir varyant durumunda. Omicron varyantı yakın zamanda ise dünyada diğer varyantların yerini alacak gibi duruyor. Dünyanın pek çok ülkesinde artık Omicron varyantı hızla görülmeye başlandı. Yeni bir virüs olan Omicron varyantının şuanda bazı ülkelerde yaygınlaşmasından dolayı hasta sayılarında ise ciddi artışlar gösteriyor" diye konuştu.

"YAŞADIĞIMIZ MANZARALAR TEKRAR GERİ GELEBİLİR!"

Vaka artışlarının sürmesi halinde önümüzdeki kış mevsiminde ciddi bir atak ortaya çıkabileceğini belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Daha önce vaka sayılarında yaşadığımız pik durumundan çok daha fazla hasta sayılarına ulaşılabilir. Bu da sağlık sisteminde oluşacak yükün daha çok artması anlamına gelebilir. Daha önce pandeminin başlarında hastanede ve yoğun bakımlarda yatak gibi batı ülkelerin bir çoğunda gözlenen manzaralar tekrar geri gelebilir. Bu durumda korku var endişe var. Ondan dolayı Avrupa ülkelerinde vaka artışlarına paralel olarak bazı yasaklamalar, kapanmalar, kısıtlamalar gelmeye başladı." dedi.

"OMICRON VARYANTI İLE İLGİLİ BİLMEDİĞİMİZ ÖZELLİKLER VAR"

Omicron varyantının bildiğimiz iki özelliği olduğunu ifade eden Özlü, "Hızlı yayılması ve kolay bulaşmasıdır. Bir de aşıyla kazanılan ya da hastalığı geçirilerek kazanılan bağışıklıktan bir derece kendini kurtarmış olmasıdır. Aslında bu varyantın dünyada hızla yayılmasının önünü bu iki özellikle açmış olup, virüse bir avantaj sağlamış oluyor. Omicron varyantının hastalık yapma potansiyeli ile ilgili net bir bilgiye sahip değiliz. Bazı gözlemlerde ise hafif bir hastalığa yol açtığı şeklinde bildirimler var. Böyleyse iyi fakat hızlı bulaştığı için daha hafif bir hastalık yapsa bile hasta sayılarında artış yaşanabilir. Bu da sağlık sisteminde zorluk yaşatabilir. Ölümcül bir hastalığa yol açmıyor, genelde ise bildirimlere göre soğuk algınlığı nezle gibi seyrediyorsa ki öyle bildirimler iyi senaryo gerçekleşebilir ve virüs sıradan bir nezle ya da soğuk algınlığı şeklinde oluşabilir. Kış mevsimi geliyor. Kış mevsiminde pandemide vakalarda artış beklenirken, kış aylarında havaların soğumasıyla insanlarımız kapalı ortamlarda kapıları, pencereleri kapatıyor, birlikte oldukları mekânlarda vakit geçirmeye başlıyor. Bu da bulaşma riskini daha da artırıyor. Şu anda Delta varyantı Türkiye'de hakim görünüyor onunla ilgili yayılma devam ediyor. Türkiye'deki vaka sayıları bir plato çizdi ama son günlerde bir miktar düşüş var. Rakamlar 20 binin altına doğru düşüyor. Bu rakamlar sevindiriyor fakat, virüsten dolayı günde 150-200 civarında yurttaşımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Hepimizi üzen bir durum. Bir de bunun üzerine Omicron'un geleceğini var sayarsanız bu sayılarda artış söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

"OMICRON'A KARŞI 3 DOZ AŞI GÜÇLÜ BİR ANTİKOR OLUŞTURUP, DAHA FAZLA KORUYOR"

Aşılanmanın önemli olduğunu ifade eden Özlü, "Geçen sene elimizde aşı yoktu ama bu sene aşılar var ve Omicron ile yapılan çalışmalarda iki doz aşıdan sonra Omicron'un büyük oranda kurtulduğunu gösteriyor ama üç doz aşılılarda Omicron daha hala etkili görünüyor. Çünkü üçüncü doz aşı çok güçlü bir antikor cevabı oluşturuyor ve Omicron'un üçüncü doza cevabı yaklaşık yüzde 80 civarında hala etkili olduğunu gösteriyor. O açıdan tekrar dozları yapmak lazım yani in aktif aşı yaptırmışsanız dördüncü dozunuzu hemen yaptırın. Hasta olsanız bile ağır hastalığa yakalanmanızı aşı olmak önlüyor. Aşı olmanın dışında ise kalabalıklara girmemek kapalı mekanlarda çok vakit geçirmemek diğer insanlarla mesafemizi korumak ve sosyal alanlarda mutlaka maskemizi usulüne uygun olarak takmak bunlar gerçekten işi yarayan koruyucu önlemler. Bunlardan vazgeçmemek lazım." açıklamasında bulundu.