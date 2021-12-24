Ses kısıklığına ne iyi gelir? Ses kısıklığı neden olur? Evde doğal çözüm yöntemleri ve kısıklığa iyi gelen şeyler

Ses kısıklığı için ne yapılır sorusu oldukça merak edilen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ses kısıklığının pek çok nedeni olmakla beraber, çoğunlukla ses tellerinin tahribatı ile olmaktadır. Ses tellerinin tahribatı, yüksek ses ile konuşmaktan, alerjik bir reaksiyona, gastrit ve reflü gibi mide hastalıklarında görülen mide asidinin yükselerek soluk borusuna kaçması ve ses tellerine ulaşması ile ses tellerinin tahriş olmasından soğuk hava etkenlerine dek geniş bir alanda kendisini gösterebilir. Ayrıca gazlı ve asidli içecekleri sıkça tüketmek, kafein, alkol ve sigara kullanımı da ses kısıklığına neden olmaktadır. Ses kısıklığı için öncelik olarak yapılması gereken, ses kısıklığına karşı önlem almaktır.
Ses tellerinin açılması için ne yapmalı?
Bir insanın sesi neden kısılır?
SES KISIKLIĞINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Ses kısıklığını önlemek, uzmanlar tarafından öncelik olarak önerilen bir durumdur. Ses tellerinde sık sık tekrarlanan rahatsızlıklar, zamanla kronik bir hale gelip kalıcı bir hasara yol açabilmektedir. Kronik halde ses kısıklığı sorunu yaşayan kişilerin aciliyetli olarak bir uzmana görülmeleri gerekmektedir. Bunun dışında görülen ses kısıklıklarında ise, evde uygulanabilecek birkaç basit ve etkili çözüm vardır.
BOĞAZ AĞRISI VE SES KISIKLIĞINA NE İYİ GELİR?
SES KISIKLIĞI NASIL GEÇER?
Ses kısılması yüksek sesle konuşmak, reflü ve gastrit gibi hastalıklar sonucu mide asidinin soluk borusuna ulaşması, hatta soğuk havaların etkisi olarak da gelişebilen bir problemdir. Ek olarak sigara, alkol ve asitli içeceklerde aşırıya kaçılması gibi durumlarda ses kısıklığı kendini gösterebilir. Bu sorununuzun 1 haftadan fazla sürmesi üzerine yapılacak en akıllıca davranış, sağlık kuruluşuna giderek doktora durumunuz hakkında bilgi vermek olacaktır. Ses kısıklığı sürenizi göz önünde bulundurarak doktorunuz, bunun bir kanser çeşidinden mi yoksa farklı bir hastalıktan mı kaynaklandığı konusunda en doğru teşhisi koyacaktır. Ancak ses tellerinde eğer bir iltihaplanma, alerji ya da psikojenik etkiler var ise uygun bir ilaç tedavisi önerecektir.
SES KISIKLIĞI İÇİN NE YAPILIR?
Kısa bir süre için sesinizi kaybettiğiniz zamanlar olabilir. Larenjit, enfeksiyon, tahriş, sesi fazla kullanma nedeniyle ses kutunuzda iltihaplanmaya neden olabilir. Aynı zamanda bazı larenjit vakalarında sesin dışarı çıkması oldukça zordur. Kısa süreli veya kronik olabilen larenjit vakalarının geneli, viral enfeksiyon ya da ses gerginliği ile tetiklenmektedir ve ciddi bir sorun değildir. Dolayısıyla bazı kişisel bakım yöntemleri sesinizdeki gerginliği azaltarak ses kısıklığı sorununuzu gidermeye yardımcı olur.
SES KISIKLIĞINA İYİ GELEN İBRAHİM SARAÇOĞLU KÜRÜ
Prof. Doç. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun ses kısıklığına iyi gelen kürü şöyledir:
Birkaç tane kabuk tarçın bir bardak kaynamış suyu içine atılır ve 56 dakika kısık ateşte kaynamaya bırakılır. Süzülen çaya bir tatlı kaşığı bal eklenir ve karıştırılır. Bir hafta boyunca hazırlanan kür tüketilir.Saç dökülmesine ne iyi gelir, nasıl geçer? Kadınlarda ve erkeklerde saç dökülmesine iyi gelen maske tarifleri ve bitkisel yöntemler!
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