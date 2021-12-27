Akdeniz diyeti, kalp-damar hastalıkları, Alzheimer ve kanser riskini azaltıyor

Sağlıklı bir beslenme alışkanlığının yanı sıra Akdeniz diyetine uygun bir yaşam tarzı, yerli üretimin desteklenmesi ile ülke ekonomisine katkı sağlarken, bitkisel kaynaklı besinlerin ağırlıklı olması sürdürülebilir bir yaşama da önemli bir katkı sunuyor. Avrupa Birliği Sağlık Gıda Grup Temsilcisi Prof. Dr. Murat Özgören, gezegende sürdürülebilirlik ve insan faktörüne dikkat çektiği sempozyumda, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Müjgan Öztürk Akdeniz diyeti bağlamında sürdürülebilirlik konusunu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayla Gülden Pekcan ise Akdeniz Diyeti ve çevre sağlığı konularını ele aldı.

Sempozyum kapsamında gerçekleştirilen sağlık panelinde ise YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin genç öğretim elemanları, Akdeniz diyetinin hastalıklarla olan ilişkisini ele alarak yaptıkları çalışmalarla ilgili sunumlar gerçekleştirdi. YDÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim elemanı Dr. Dyt. Taygun Dayı, "Akdeniz Diyeti Evrensel mi Kültürel mi?" konuşmasında Kıbrıs Adası'na özgü geliştirilen Akdeniz diyeti piramidini katılımcılarla paylaştı.

AKDENİZ DİYETİ NEDİR?

Dünyada bilinen en sağlıklı beslenme modellerinden biri olan ve UNESCO tarafından insanlığın ortak kültürel mirası listesine alınan Akdeniz Diyeti, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin geleneksel pişirme ve yemek yeme alışkanlıklarına dayanan bir beslenme şeklidir. Sebze-meyve, tam tahıl, zeytinyağı, kabuklu yemiş ve kurubaklagil tüketiminin yüksek; balık, süt ve türevlerinin ılımlı; et ve et ürünlerinin daha az tüketildiği bir beslenme modeli olan Akdeniz diyeti, yeterli dinlenme, fiziksel aktivite ve sosyalleşmeyi de içeren bir yaşam tarzı olarak kabul ediliyor.