Keçi Sütü Faydaları Nelerdir? Keçi Sütü Ne İşe Yarar?

Keçi sütü içerdiği vitaminler bakımından çocuk, genç ve yaşlı herkes için oldukça faydalı olduğu söylenebilir. Türkiye'de inek sütü son derece yaygın olsa da keçi sütünün faydaları göz önüne alındığında ihmal edilmemesi gereken bir besin olduğundan bahsedilebilir. Direkt süt olarak tüketilebileceği gibi yoğurt ve peynir gibi farklı gıdaların yapımında da kullanılarak tüketilebilir. Keçi sütü hakkında merak ettiğiniz tüm detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Keçi Sütünün Faydaları Nelerdir?

Keçi sütü her geçen gün daha fazla kişi tarafından tüketildiği söylenebilir. Gün geçtikte bu süt türüne olan ilginin artış göstermesi hem sağlıklı olması hem de birçok hastalığın tedavisinde destekleyici olmasından kaynaklanır. Keçi sütü içerisinde yer alan vitamin ve minerallerden dolayı özellikle sağlıklı beslenmek isteyen kişilerin rutin beslenme programlarında yer alması gerekir. Keçi sütünün faydaları arasında şunlardan bahsetmek mümkündür:

Sindirimi daha kolay hale getirmeye yardımcı olur.

İçerisinde bulunan bol miktardaki çinko cilt ve ameliyat yaralarının daha hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur.

Keçi sütünde bulunan çeşitli yağ asitleri felç ve kalp krizi risklerini en aza indirir.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek verir.

Kemik yapısını güçlendirir.

Kaygının azalmasını sağlar.

Anemi tedavisinde destekleyici bir yapısı vardır.

Kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcıdır.

Alerjik reaksiyonların önlenmesine yardımcı olur.

Zayıflamada önemli bir destekçidir.

Metabolizmanın güçlendirilmesine destek verir.

Astım, migren, mide ülseri, egzama gibi hastalıkların tedavisinde de önemli bir takviye üründür.

Keçi Sütü Bebeklere Ne Zaman Verilir?

Bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyümesinde sütün önemli bir yeri vardır. Bu nedenle de keçi sütü bebeklere ne zaman verilir sorusunun yanıtı ebeveynler açısından önemli bir konudur. Keçi sütü faydaları açısından son derece zengin olsa da bebeklerin 1 yaşından önce keçi sütü almamasına özen gösterilmelidir. Ancak bir yaşına gelmeden saf olarak keçi sütü vermek yerine yoğurt gibi farklı bir formda vermekte bir sakınca bulunmaz.

Yoğurt haline getirilen keçi sütünü bebeklerinize 6. aydan itibaren verebilirsiniz. Özellikle anneler bebeklerini kendi sütleri ile beslemekte zorlanıyorlarsa keçi sütü içeren mamaları tercih edebilirler. Bebekler açısından önemli faydaları olan keçi sütü onların fiziksel gelişimlerinde oldukça etkilidir. İçerisinde bulunan çoklu ve tekli doymamış yağ asitleri bebeklerin kalp sağlığı üzerinde de önemli faydalara sahiptir.

Keçi Sütü Ne İşe Yarar?

Keçi sütü ne işe yarar sorusuna geniş bir çerçeveden yanıt verilebilir. Beslenme periyodunuzda keçi sütüne farklı şekillerde yer vermek hem daha güçlü bir kalbe sahip olmanızı sağlar hem de kilonuzu dengede tutmanıza yardımcı olur. Ergenlik döneminden kalma sivilce ve akneleriniz var ise keçi sütünün faydalarından yararlanabilirsiniz. Bol A vitamini içeriyor olması cildin daha hızlı bir şekilde yenilenmesini sağlar. Bununla birlikte alerjik etkenlerinin olmaması da cilt açısından önemli bir etkendir.

Kemik yapısını güçlendiren keçi sütü önemli bir kalsiyum deposudur. İnek sütünden çok daha fazla kalsiyum bulunduran keçi sütü bebeklerin fiziksel olarak gelişimini önemli ölçüde destekler. Bununla birlikte yaşlanmaya bağlı olarak kemik erimesinin de önüne geçer. Bağırsak sistemini koruyarak temizlenmesini sağlar. Aynı zamanda enfeksiyon ve mikropların ölmesinde son derece etkilidir. İdrar yolu enfeksiyonları ve diğer rahatsızlıkların da önemli ölçüde önlenmesinde yardımcıdır.

Keçi Sütü Neye İyi Gelir?

Keçi sütü sağlık açısından birçok farklı faydaya sahiptir. Kansızlık problemi yaşayan kişiler açısından son derece önemli bir takviyedir. Bununla birlikte keçi sütü neye iyi gelir sorusuna sindirim sistemi açısından da yanıt vermek mümkündür. Çünkü sindirim sisteminin düzenlenmesinde çok önemli faydaları bulunur. Özellikle kabızlık ve hazımsızlık gibi sağlık sorunlarını sık olarak yaşayan kişilerin düzenli olarak keçi sütü tüketmesi uzmanlar tarafından da önerilir.

Kolesterol hastalarının düzenli olarak keçi sütü tüketmesi bu rahatsızlıklarının sürekli olarak dengede kalmasını sağlar. Kalp hastalıklarına iyi gelen keçi sütü çocuklarda bilişsel gelişimde de önemli katkılar sunar. Sizleri stresten uzak tutarak enerji depolanmanıza yardımcı olur. Egzama hastalarının sıklıkla tüketmesi gereken keçi sütü cilt üzerinde oluşan yaraların hızla iyileşmesinde önemli etkilere sahiptir.

Keçi Sütünün Cilde Faydaları Nelerdir?

Anne sütüne en yakın değerlerde olan keçi sütü cilt için oldukça faydalıdır. İster süt olarak tüketin isterseniz sabun formunda kullanın keçi sütü her anlamda cildinizin yenilenmesinde önemli etkilere sahiptir. Keçi sütünün cildinize sağladığı faydalar şunlardır:

Cildinizi diri tutarak daha genç bir görünüm sunar.

Cilt iltihaplarının azaltılmasına yardımcı olur.

Sivilce tedavisinde destekleyici bir yapıya sahiptir.

Kuru ciltlerin nemlendirilmesine yardımcı olur.

Bol A vitamini içermesi ile cildin daha hızlı toparlanmasını sağlar.

Protein ve pH içeriği ile cilt dostudur.

Ölü derinin atılmasını sağlar.

Doğal ve katıksız bir peeling olarak kullanılabilir.

Keçi sütü her anlamda sağlık açısından faydalıdır.

Keçi Sütü Nasıl Tüketilir?

Keçi sütünün tüketilmesinde farklı alternatifler vardır. Klasik süt gibi kaynatarak günde bir bardak içebilirsiniz. Aynı zamanda yoğurt ya da peynir haline getirilerek de günlük tükettiğiniz gıdalar arasında kullanabilirsiniz. Keçi sütü aynı zamanda cildi iyi geldiği için sabun olarak da kullanılabilmektedir. Keçi sütünden yapılan sabunları sabah ve aksam cildinizi temizlemek için kullanabilirsiniz. Özellikle yoğun olarak makyaj ve kozmetik ürünü kullanan kişilerin cildin yüzeyinde oluşan ölü deriyi temizlemek için keçi sütü sabunlarından sıklıkla yararlanabilirler.