Uşi Antlaşması Maddeleri, Sonuçları, Tarihi Ve Önemi – Uşi Antlaşması Nedir?

Uşi Antlaşması, Trablusgarp Savaşı devam ettiği sıralarda Balkan Savaşı'nın ortaya çıkmasıyla gerçekleşmiştir. Bu sebeple Osmanlı Devleri, İtalya Krallığı'ndan barış istemek zorunda kalmıştır. Uşi Antlaşması bu sebeple, İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Leman gölü kıyısında gerçekleşmiştir. Toplam 10 maddeden oluşan bu antlaşmada Osmanlı Devleti, toprak kaybedip taviz vermek zorunda bırakılmıştır.

Uşi Antlaşması Nedir?

Uşi Antlaşması, Osmanlı Devleti ve İtalya arasında imzalanan bir antlaşmadır. Trablusgarp Savaşı devam ederken ortaya çıkan Balkan Savaşı, Osmanlı Devleti'ni zor durumda bırakmıştır. Bu iki büyük savaşı kontrol edemeyen Osmanlı Devleti, İtalya'dan barış istemek zorunda kalmıştır. Bu antlaşma, İsviçre'nin Leman gölü kıyısındaki Uşi semtinde gerçekleştiği için bu ismi almıştır. Aylar süren barış görüşmelerinin ardından Uşi Antlaşması, 18 Ekim 1912'de imzalanmıştır.

Uşi Antlaşması Maddeleri Nelerdir?

Osmanlı Devleti ve İtalya Krallığı arasında imzalanan Uşi Antlaşması'nın maddeleri şu şekildedir:

Her iki devlet bu antlaşmanın imzalanmasından sonra, savaşın derhal durdurulması için önlemler alınmasını kabul eder. Söz konusu önlemler için de ilgili bölgelere özel güvenlik gönderecektir.

İki hükümet, bu antlaşmanın imzalanmasından sonra subayların ve birliklerin Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp ve Bingazi'den, İtalya Hükümeti'nin ise Ege denizinde işgal ettiği adalardan çekilmesi için emir verilmesini kabul eder.

Bu antlaşmayla birlikte savaş esirleri ve rehineler, en kısa sürede değiştirilecektir.

Her iki devlet için, tutuklanan veya sürgüne gönderilen halk derhal serbest bırakılacaktır.

Savaş ilanı dışında, iki taraf arasında imzalanan her çeşit antlaşma yürürlüğe konulacak, iki devletin ilişkisi eski duruma dönecektir.

İtalya Türkiye'ye tüm ekonomik bağımsızlığını vererek, ticaret ve gümrük hakkını kullanmasını kabul eder.

Osmanlı Devleti, içerisinde İtalyan posta merkezlerini, Türkiye'deki bulunan diğer devletlerin posta merkezleriyle eş değer olarak kapatılmasını kabul eder.

Uşi Antlaşması'nın ana maddelerinden birisi ise şu şekildedir: İtalya Hükümeti 12 adayı geçici süreliğine elinde bulunduracak ve Osmanlı, Balkan Savaşı esnasında adaları savunamayacaktır.

Uşi Antlaşması Tarihi Nedir?

29 Eylül 1911 yılında İtalya, Osmanlı Devleti'ne ekonomik çıkarlarını koruma gerekçesiyle Trablusgarp ve Bingazi'de savaş ilan etmiştir. Trablusgarp'ı ele geçiren İtalya ise, daha sonra Ege Bölgesi'ndeki adaları işgal etmiştir. Bu iki hükümet arasındaki savaş ise, Osmanlı'nın barış istemesiyle sona ermiştir. Her iki hükümetin barış görüşmeleri 13 Temmuz 1912 tarihinde, İsviçre'nin Lozan kentinde başlamış, 18 Ekim 1912'de ise barış antlaşmasıyla birlikte son bulmuştur.

Uşi Antlaşması Sonuçları Nelerdir?

Osmanlı Devleti'nin zorunda kalarak imzaladığı antlaşma, bu devleti olumsuz derecede etkilemiştir. Bu antlaşmayla beraber Osmanlı Devleti toprak kaybetmiştir. Osmanlı'nın zayıflama dönemi hızlanmış ve diğer devletler bundan cesaret almıştır. İtalya ise maddi kayıplar yaşamıştır.

Diğer yandan İtalya, Doğu Akdeniz'de güç elde ederek, Ege denizi üzerinde konumlanma fırsatı bulmuştur. İtalya, Uşi Antlaşması'nda dile getirdiği 12 adaları geri vereceğini taahhüt etmişken, antlaşmanın bu şartına uymamıştır. Böylece İtalya, adaları 2. Dünya Savaşı'nda Yunanistan'a bırakmıştır.

Uşi Antlaşması Önemi Nedir?

Osmanlı Devleti'nin imzalamak zorunda kaldığı Uşi Antlaşması, bu devletin toprak kaybedip taviz vermesine yol açmıştır. Başta Mustafa Kemal olmak üzere birçok isim, bu antlaşmayla beraber İstanbul'a dönmek zorunda kalmıştır. Bunun dışında İtalya'nın sömürgeciliği, Libya halkı tarafından uzun süre benimsenmeyerek, direnişlere sebep olmuştur.

Uşi Antlaşması Hangi Savaş Sonunda Yapıldı?

Uşi Antlaşması, Trablusgarp savaşı devam ettiği sırada Balkan Savaşı'nın ortaya çıkmasıyla birlikte gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti, Türk-İtalya savaşı olarak bilinen Trablusgarp Savaşı'nın ardından barış istemek zorunda kalmıştır. Uzun süren görüşmelerin ardından Lozan şehrinin Uşi kasabasında bu antlaşma imzalanmıştır.

Uşi Antlaşması'nın İmzalandığı Savaş Hangisidir?

Osmanlı Devleti'nin zor durumda kaldığı ve İtalya ile barış antlaşması istediği Uşi Antlaşması, Trablusgarp Savaşı'ndan sonra gerçekleşmiştir. İtalyan tarihinde bu antlaşma Lozan antlaşması olarak geçtiği için karıştırılmaktadır.

Uşi Antlaşması Kimler Tarafından Yapıldı?

Uşi Antlaşması, İtalya ve Osmanlı Hükümeti arasında 1912 yılında imzalanmıştır. İtalya'nın sömürgeci topraklar üzerinde yayılmacı bir politika izlemesi, bunun ana nedenlerinden biridir. Bu sebeple Osmanlı'nın Trablusgarp'ı koruyacak gücü elde edememesi, bu antlaşmanın imzalanmasına sebebiyet vermiştir.