Yeşim Taşı Faydaları: Yeşim Taşı Ne İşe Yarar? – Yeşim Taşı Özellikleri Nelerdir? Yeşim Taşı Nasıl Kullanılır?

Günümüzde popülerleşen ve roller olarak kullanılan yeşim taşı çoğu insanın cilt bakımındaki vazgeçilmez ürünlerden biri olmuştur. Cildi dinlendirmesi ve su tutmasını önlemesiyle bilinen bu taş aynı zamanda botoks etkisi vererek ciltte görünümün güzelleşmesini de sağlar. Bilim insanlarının araştırmalarına konu olan yeşim taşı birçok faydayı ve güzelliği beraberinde taşır. Kişiyi hem ruhsal hem de bedenen temizler ve mutluluğa olumlu olmaya iter. Bu yazımızda yeşim taşının faydalarını ve kullanım şekillerini inceleyeceğiz. Keyifli okumalar dileriz.

Yeşim Taşı Faydaları Nelerdir?

Yeşim taşının birçok faydası vardır. Hem ruha hem de cilde iyi gelen bu taşın faydaları şunlardır;

Negatif enerjiden koruyarak kişiyi stresten uzaklaştırır.

Diş hastalıklarına ve ağrılarına iyi geldiği bilinmektedir.

Yeşim taşı antioksidandır.

Gözler için faydalıdır.

Yüzdeki siyah noktaların üzerine düzenli şekilde tutulduğunda iyileştirdiği cildin temizlendiği söylenmektedir.

Kan dolaşımını düzenleyip kalbi güçlendirir.

Böbrek ve safra kesesi sorunlarına iyi gelir.

Yeşim Taşı Ne İşe Yarar?

Yeşim taşı mutluluk ve şans taşı olarak da bilinmektedir. İyi şansı çektiği düşünülen bu taş iyileştirici özelliğe de sahiptir. Hemen hemen her medeniyette rastlanan bu taş sadece ruha iyi gelmesiyle değil ağrılara ve cilde iyi gelmesiyle de bilinmektedir.

Yeşim Taşı Özellikleri Nelerdir?

Mutluluk taşı olarak da bilinen yeşim taşı, enerjinin yükselmesine, hayallere ulaşmaya ve kişiye iyi gelecek her şeyi kabul etmeye ve çekmeye yardımcı olur. İyileştirici özelliğe sahiptir. Yeşim taşının nefrit ve jade olmak üzere iki farklı çeşidi bulunmaktadır. Bu farklılık çıplak gözle ayırt edilemez. Uzmanlar ses frekansları ve farklı teknikler kullanarak ayırt edebilir.

Yeşim Taşı Nasıl Kullanılır?

Yeşim taşı kişinin isteğine göre farklı şekillerde kullanılmaktadır. Odaya yerleştirilebilir, takı olarak vücutta taşınabilir, meditasyonda veya cilt bakım rutininde kullanılabilir.

Feng Shui felsefesinde yeşim taşının oda içinde bulunması herkese iyi şans ve zenginlik getirir. Bunun için yeşim taşı genellikle ev veya iş yerinin güneydoğu cephesinde bulunmalıdır.

Yeşim taşının meditasyonda kullanılmasında netliği ve odağı arttırmada fayda sağlıyor. Koyu yeşim taşı odaklanmayı arttırıyor, soluk olanı zihni sakinleştiriyor ve lavanta yeşim taşı içgüyü ve sezgiyi arttırıyor.

Yeşim Taşının Cilde Faydaları Nelerdir?