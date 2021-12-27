Yulaf Ezmesi Faydaları: Yulaf Ezmesi Nasıl Yenir, Kilo Aldırır Mı?- Yulaf Ezmesi Nasıl Yapılır? Yulaf Ezmesi Zayıflatır Mı?

İçeriğinde önemli vitamin ve mineraller barındıran ve bitkisel antioksidan bileşenleri bakımından zengin olan yulaf, besleyici değeri yüksek tahıllar arasındadır. Faydaları saymakla bitmeyen yulaf ezmesi hemen hemen herkesin tüketmesi gereken önemli bir gıdadır.

Yulaf Ezmesi Faydaları Nelerdir?

Yulaf ezmesinin besin değeri çok zenginken kalorisi düşük bir yiyecektir. Potasyum, kalsiyum demir gibi birçok yararlı minerali ve birçok yararlı madde, besin lifi bulundurur. Belli başlı faydalarını saymak istersek;

Düzenli kullanımda bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu çeşitli hastalıklardan korur.

Sindirim sisteminin sağlıkla çalışmasına destek olur.

Kabızlık sorununu çözer.

Kişiye enerji verir.

Kan şekeri ve kolesterolün dengelenmesine destek olur.

Strese bağlı uyku problemlerine de çözüm olmaktadır.

Yulaf Ezmesi Nasıl Yenir?

Yulaf ezmesi yemek isteyenler için birçok farklı tarif vardır. Herkes damak zevkine göre farklı farklı çeşitlerini yiyebilir. Bazı insanlar pişirerek, bazıları pişirmeden tüketmeyi tercih eder. Pişirmeden tüketen insanlar genellikle süt ve meyvelerle yemeyi tercih ederken pişirerek tüketenler meyveyi ya pişirme esnasında içine ekleyerek ya da piştikten sonra üzerini süslemede kullanmaktadır.

Örneğin kilo vermek için yulaf ezmesi yapan insanlar tatlanması için pişirme esnasında içine muz ezerler. Bazı tariflerde de un yerine içine yulaf ezmesi eklenir böylece tarifler daha sağlıklı olur. Pişirilerek yenen yulaf ezmesinin belki de en çok sevilen ve tatlı ihtiyacını karşılayan tarifini şimdi sizlerle paylaşacağız.

Malzemeler:

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 tatlı kaşığı kakao

1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için: Damla çikolata ve isteğe göre meyve

Yapılışı: Ocağa alınan tavanın içine 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve su dökülür. Yulafın şişmeye başlaması ve suyun azalmasıyla içerisine süt ilave edilir. Güzelce karıştırılan karışımın içine kakao ve tarçın da eklenerek kıvam alması beklenir.

Yoğun bir kıvama gelen yulaf bir kaseye alınarak sıcakken üstüne damla çikolata serpilir. İsteğe göre meyve ve hindistan cevizi ile süslenen bu lezzet hem kilo verimine hem de tatlı ihtiyacının karşılanmasına destek olur.

Yulaf Ezmesi Kilo Aldırır Mı?

Yenme şekline ve durumuna göre kilo alma ve vermeye destek olan bu yiyecek sağlıklı kilo alımına yardımcı olur. Bilinçli bir şekilde hazırlanan porsiyonlarla kilo alımı desteklenir.

Yulaf Ezmesi Nasıl Yapılır?

Yulafın kabuğunun çıkarılıp, buharda pişmesi sonrasında da ezilerek yassı bir şekil almasıyla yulaf ezmesi oluşmaktadır. Bu işlemden sonra raf ömrünü uzatmak amacıyla kurutulur. Yulaf ezmesi marketlerde hazır ambalajlı bir şekilde satılmaktadır.

Yulaf Ezmesi Zayıflatır Mı?

Uzun süre tok tutmasından dolayı çoğu insanın zayıflamada kullandığı bu gıda, kişilerin aç kalmadan keyifle kilo vermesine yardımcı olur. Yulaf ezmesi sağlıklı bir şekilde zayıflamak isteyenlerin ilk tercihlerinin başında yer alır.

Yulaf Ezmesi Ne İşe Yarar?

Yulaf ezmesi vücutta yolunda gitmeyen şeylerin (boşaltım sistemi, sindirim sistemi, kan şekeri vb.) düzenlenmesinde büyük rol oynar. En önemli lif kaynağıdır.