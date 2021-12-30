Dünyanın en iyi burnu Mohikan’da! Kovid-19’u tespit ediyor

DÜNYANIN EN İYİ BURNUNA SAHİP

Kurşun "Çalışmalarımız gösterdi ki Mohikan yüzde 99.8'lik bir doğruluk oranı var. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre şu an en iyi vaka tespit oranına sahip köpek Mohikan. Bir gün test odasında örneklerden birinin pozitif mi negatif mi olduğuna tam olarak karar veremedi, örnekler arasında gidip geldi. Ben de örneğin sonucunun negatif olduğunu ancak temaslı olabileceğini söyledim. Nitekim birkaç gün sonra o kişinin eşinin pozitif olduğu ortaya çıktı" dedi.