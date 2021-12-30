Dünyanın en iyi burnu Mohikan’da! Kovid-19’u tespit ediyor

Uğur Kurşun (52) , çocukluğunu geçirdiği Ankara'da kündekari işiyle uğraşırken şans eseri tanıştığı Bulgar bir köpek eğitmeniyle kendini bambaşka bir hayatın içerisinde buldu. Yüreğine işleyen köpek sevgisinin peşinden yurt dışına giden Kurşun; kinoloji ve etoloji gibi çok sayıda hayvan bilimi eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye döndü, binlerce köpek ve köpek eğitmeni yetiştirdi. Yetiştirdiği köpeklerle birçok ödül aldı, köpek eğitimi alanında adını dünyaya duyurdu. Kurşun, arama,- kurtarma, koruma ve gösteri alanında birçok köpek yetiştirdikten sonra Koronavirüs çalışmalarına destek vermek için Tıbbi Uyarı ve Rehabilitasyon alanında görev yapabilecek köpekler de yetiştirmeye başladı.
KOLTUKALTI KOKUSUNDAN TESPİT EDİYOR
Mohikan ismini verdiği Malinois cinsi köpeğini Koronavirüs'ü tespit edebilmesi için yetiştiren Uğur Kurşun "Vakanın ilk görüldüğü zaman ülkece eve kapandık. PCR testlerinin çok geç sonuç verdiği, hepimizin çok endişeli olduğu bir dönemdi. Çalışmalara nasıl destek verebiliriz diye düşünmeye başladık.
Mohikan'ın çok iyi koku aldığını biliyorduk, acaba Koronavirüs'ü de tespit edebilir mi diye çalışmalara başladık. Bilim kurullarından izin alıp, özel hastanelerden kan testi, PCR sonuçları ve koltuk altı ter örneği temin ettik. Bin örnek içerisinden PCR testlerinin negatif gösterdiği 13 vakayı Mohikan koklayarak tespit etti" ifadelerini kullandı.
DÜNYANIN EN İYİ BURNUNA SAHİP
Kurşun "Çalışmalarımız gösterdi ki Mohikan yüzde 99.8'lik bir doğruluk oranı var. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre şu an en iyi vaka tespit oranına sahip köpek Mohikan. Bir gün test odasında örneklerden birinin pozitif mi negatif mi olduğuna tam olarak karar veremedi, örnekler arasında gidip geldi. Ben de örneğin sonucunun negatif olduğunu ancak temaslı olabileceğini söyledim. Nitekim birkaç gün sonra o kişinin eşinin pozitif olduğu ortaya çıktı" dedi.
DÜNYADA İLK OLACAK
Mohikan'ın başarısından büyük bir cesaret aldıklarını belirten Uğur Kurşun "Yurttaki ilk vakanın ardından çalışmalara başladığımızda ütopik bir hayal gibi geliyordu, şimdi her şey gerçek oldu. Çok umutluyuz. Köpekler gerçekten de harika hayvanlar ve tıp alanında da dünyaya çok önemli katkılar sunabilecek potansiyele sahipler.
Biz de bu harika köpeklerin çalışmalara destek verebilmesi için harekete geçtik. Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir Tıbbi Uyarı ve Rehabilitasyon Köpekleri Servisi kurulması için çalışmalarımıza başladık, şu an Kafkas Üniversitesi'nde arkadaşlarımız ciddi destekler sağlıyor. Eğer başarılı olabilirsek Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bağlı ilk ve tek Tıbbi Uyarı ve Rehabilitasyon Köpekleri Servisi'ni kuracağız" ifadelerini kullandı.