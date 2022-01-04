Argan Yağı Saça Faydaları: Argan Yağı Saçta Ne İşe Yarar, Nasıl Uygulanır?

Argan ağacının bitkilerinden elde edilen argan yağının faydaları ve etkileri son dönemlerde en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Pek çok kozmetik ürün içerisinde de kullanılan ve sıvı altın olarak adlandırılan argan yağı hakkında merak edilen tüm detaylar yazımızda sizleri bekliyor.

Argan yağı saça faydaları

Sıvı altın olarak tanımlanan argan yağının saça faydaları saymakla bitmez. İşte argan yağının saç sağlığına faydaları:

Düzenli kullanım ile birlikte saç diplerini güçlendirir. Saç uçlarını onararak güçlendirir.

Saçta meydana gelen elektriklenmenin önüne geçer.

Saçtaki elastikiyet oranını arttırmaya katkı sağlar.

Saç hücrelerinde bağları kuvvetlendirir.

Boya ve fön gibi saç yaptırma işlemlerinden dolayı çok fazla yıpranan saçlara bakım yapar, yeniden canlanmasını sağlar.

Saçı yumuşatarak tarama işlemini kolaylaştırır.

Hormonal düzensizlikten dolayı saçlarda dökülme meydana gelebilir. Hormonal kaynaklı saç dökülmelerini engeller.

Keratin oranını yükselterek saç yapısının güçlenmesine yardımcı olur.

Erkeklerde meydana gelen ve alopesi olarak adlandırılan saç dökülmesinin azalmasına yardımcı olur.

Argan yağı saçta ne işe yarar?

Argan yağı yıpranmış, dökülen ve güçsüzleşen saçlarda kullanılır. Hem kadınların hem de erkeklerin kullandığı bir bitkisel yağdır. Düzenli bir şekilde argan yağı kullanıldığında saçta dökülme azalabilir, saçtaki keratin oranı artar, saç daha parlak ve canlı bir görünüme kavuşur. Argan yağının saçı güçlendirmesini sağlayan özellik içerisinde yer alan A ve E vitaminidir. Bu vitaminler sayesinde uzun süre boya işlemi yapılmış saçlarda da argan yağının iyileştirici etkisi görülmektedir.

Argan yağı saça nasıl uygulanır?

Saç bakımında kullanılan bazı yağlar kullanıldıktan sonra yıkanır bazıları ise yıkanmaz. Argan yağı bakımdan sonra yıkanması gereken yağlardan biridir. Argan yağını saç bakımında kullanmak isteyen kişiler, duştan çıktıktan sonra ellerine döktükleri bir miktar argan yağı ile saçın dibinden ucuna kadar her yerine bu yağla masaj yapmalıdır.

Saçın her yerine eşit bir şekilde yağı dağıttıktan sonra saç havlu ya da streç filmle sarılmalı ve bekletilmelidir. Burada beklemeniz gereken süre yarım saati aşmamalıdır. Yarım saat argan yağını saçınızda beklettikten sonra saçlarınızı yıkamalısınız. Argan yağı sürerken fazla miktarda da kullanmamalısınız. Aksi halde saç yapınızda bozulmalar oluşabilir ve yağlanma başlayabilir.

Argan yağı saç için kaç günde bir kullanılır?

Argan yağının nasıl kullanıldığının yanı sıra ne kadar kullanılması gerektiği de çok önemlidir. Saç bakımı için iyi gelen bu doğal ve bitkisel yağ çok sık kullanıldığında saç için zararlı bir maddeye dönüşebilir. Bu yüzden argan yağı kullanmak isteyen kişiler haftada en fazla 3 kez argan yağı ile saçlarına maske yapmalıdır.

Hafta da 2 ya da 3 kez kullanılan argan yağı saçı iyileştirirken, aynı zamanda parlak bir görünüme kavuşmanıza da yardımcı olur. Daha sık kullanılması zaman içerisinde saçı yağlandıracak ve yapısını bozacaktır.