Aventurin Taşı Faydaları: Aventurin Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Aventurin taşı yeşil rengi ile hoş bir görüntüye sahiptir. Yıldız taşı olarak adlandırılan bu şans taşı hem kişisel aksesuar hem de ev aksesuarı olarak günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır.
Aventurin taşı ruhsal denge sağlayıcı bir taştır. Bu yüzden kişilerin sıkıntılı, öfkeli ve mutsuz olduğu durumlarda kullanılır. Özellikle kişiler kalbine yakın bir noktada aventurin taşını kullandığında, taşın rahatlama hissi sağladığına inanılır.
Kuvars taşların temizliği ve bakımı kullanım için çok faydalıdır. Kuvars grubunda olan doğal taşların negatif enerjiyi çektiği bilinir. Bu yüzden belirli dönemlerde bu taşların topraklanması gerekmektedir. Aventurin taşının da belirli periyotlar ile temizlenmesi gerekir. Bu taşın temizlenmesi ve bakımı ise oldukça basittir. En etkili ve kolay temizleme yöntemi aventurin taşının toprakta bir gün boyunca gömülü bir şekilde bekletilmesidir.
Aventurin taşı gözenekli ya da gözeneksiz yapıda olabilir. Gözeneksiz olan yapıdaki taşlar toprakta bekletilebilir. Gözenekli olan aventurin taşlarının temizliği ise suda yapılmalıdır. Temiz bir su içerisinde bir gün bekleterek arınma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra güneşte bekleterek de aventurin taşının temizliği yapılabilir.
Aventurin taşı genel olarak yeşil ve tonlarında olan bir taştır. Yıldız taşı olarak da adlandırılan bu taşın en büyük özelliği şans taşı olmasıdır. Kişilere mutluluk ve huzur verir. Bu yüzden kendini mutlu etmek isteyen kişiler aventurin taşını kalplerine yakın bir noktada taşıyabilir. Bu taşın hem pürüzlü hem de pürüzsüz yapıda olanları bulunur. Pürüzlü yapıda olan taşların cilde temas etmemesi önerilir. Pürüzlü yapıları cildi çizebilir. Pürüzsüz yapıda olan aventurin taşlarını ise göğüs bölgesine sürebilirsiniz. Masaj yapma sırasında da aventurin taşı vücut üzerine konulabilir.