Çoban Çökerten Faydaları: Çoban Çökerten Otu Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Kimyongiller familyasında yer alan çoban çökerten otu, aynı zamanda çarık dikeni, demir dikeni, çobaniğnesi, deve çökerten, turnagagası gibi isimlerle de anılıyor. Peki çoban çökerten faydaları nedir?

Çoban Çökerten Otunun Faydaları Nelerdir?

Toprağa yatık olarak yetişen, yaprakları merdiveni andıran görüntüsüyle yeşil parçalı, taç yapraklı ve tek yıllık otsu bir bitki olan çoban çökerten otu; Asya, Avrupa ve Amerika'da yetişiyor. Ülkemizde Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak bulunan çoban çökerten otunun sayısız faydası bulunuyor. Çoban çökerten otu ne işe yarar?

Erkeklerde prostat iltihabını önleyerek, prostat gelişiminin engellenmesini sağlıyor.

Şeker hastalarına ve damar tıkanıklığı yaşayan bireylere faydası bulunuyor.

Yüksek tansiyon hastalığına sahip bireylerde dengeleyici olarak kullanılıyor.

Vücudun direncinin artmasına yardımcı oluyor.

Sporcular tarafından sıklıkla tercih edilen çoban çökerten otu, fiziksel performansı arttırıyor. Aynı zamanda kas gücünü ve vücut dayanıklılığını da geliştiriyor.

Ruhsal ve duygusal açıdan zindelik veriyor.

Çoban çökerten otu afrodizyak etkisine sahip olduğundan cinsel fonksiyonları da destekliyor.

Erkeklerdeki sperm kalitesinin ve sayısının artmasına yardımcı oluyor.

Erkeklerde testosteron hormonunu arttırarak andropozun etkilerini azaltıyor.

Kadınlarda yumurtlama sorunlarının giderilmesine yardımcı olmakla birlikte kısırlık tedavisinde de kullanılıyor.

Damarlarda oluşan plakların giderilmesine yardımcı oluyor. Bu sayede kalp hastalıklarından korumasıyla biliniyor.

Gözlerdeki pek çok probleme iyi geliyor.

Böbrek rahatsızlıklarında, böbrek kumu ve böbrek taşının düşürülmesi için kullanılıyor.

Kadınlarda adet dönemindeki ağır kanamaların yaşanmasını engelliyor.

Kadınlarda hormon dengesini kurarak adet öncesi ve menopoz dönemlerinde yaşanabilecek sorunların azaltılmasına yardımcı oluyor.

Hamilelik döneminde yaşanabilecek düşüklerin engellenmesinde etkili rol oynuyor.

İdrar yolları için antiseptik özelliğe sahip olması sayesinde idrar kaçırma, ağrılı idrar yapma, idrar yollarında kanama gibi durumların düzeltilmesini sağlıyor.

Kolesterol ve kan yağlarının dengelenmesine yardımcı oluyor.

Ayak mantarı, bağırsak enfeksiyonu gibi durumlarda çoban çökerten çayı tüketimi öneriliyor.

Doğal ağrı kesici etkisi sunuyor.

Hamile kalmak isteyen kadınlara yardımcı oluyor.

Çoban Çökerten Otu Ne Zaman Toplanır?

Çoban çökerten otu çiçek vermeye başladığı zaman toplanıyor. Bulunduğunuz bölgede çoban çökerten otunu toplamak istiyorsanız çiçek açtığı vakitlerde toplayabilirsiniz. Ardından güneş altında kurutmanız gerekiyor. Çoban çökerten otunu kuruduktan sonra tüketmeye başlayabilirsiniz.

Çoban Çökerten Nasıl Kullanılır?

Çoban çökerten otu ile çay hazırlayabilir ve gün içerisinde bir bardak içebilirsiniz. Daha fazla miktarda çoban çökerten çayı içmek tansiyonunuzu düşürebildiği için tavsiye edilmiyor. Çoban çökerten otu ile kür hazırlayabilir, 30 ila 60 gün bu kürü kullanabilirsiniz. Çoban çökerten otu bitkisi oldukça etkili olduğundan uzmana danışarak kullanabilirsiniz.

Çoban Çökerten Çayı Nasıl Yapılır?

1 su bardağı kaynamış suyun içerisine, bir çay kaşığı çoban çökerten tohumu ekleyerek yaklaşık 15 dakika beklemeniz gerekiyor. 15 dakika sonrasında çayınızı süzerek tüketebilirsiniz. Gün içerisinde bir bardak çoban çökerten çayı içebilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz çayı kür olarak da kullanabilirsiniz.