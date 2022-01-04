Florit Taşı Faydaları: Florit Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

İnsan vücuduna sağladığı faydaların yanı sıra görüntüsüyle de göz alan florit taşı doğada farklı renklerde bulunan doğal taşlardan biridir. Florit taşı hakkında merak edilen her şeyi yazımızda bulabilirsiniz.

Florit taşının faydaları nelerdir?

Florit taşı görüntüsünün yanı sıra sağlık kapsamında da pek çok özelliğe sahiptir. İnsan vücudunda birçok hastalığa iyi gelmesinin yanı sıra ruhsal sorunlarda da etki gösterdiği araştırmalar ile dile getirilmektedir. İşte florit taşının insan sağlığına faydaları:

Florit taşı boyun bölgesinde kullanır. Bu şekilde kullanıldığında kişilerin dikkat ve konsantrasyonlarını arttırır. Kişiler boyunda kullanılan florit taşı ile kendilerini sıkıntıda hissettikleri durumlarda gevşer.

İçinden çıkılamayan düşünce durumlarında florit taşının avuç içinde tutulması önerilir. Avuç içinde belirli bir süre florit taşının kullanılması ile düşünde yoğunluğu sakinleyecektir.

Kötü enerjiyi kovan, pozitif enerji yayan bir taştır. Bu yüzden gergin durumlarda kullanıldığında kişilerin rahatlamasında yardımcı olur.

Analitik düşünce gücünü yükseltir. Zihin açıklığı sağlar. Sezgilerin güçlenmesinde yardımcı olur.

Baş ağrısına iyi gelir.

Florit taşının özellikleri nelerdir?

Florit taşının antik yunan döneminden bu yana kullanıldığı yapılan araştırmalar ile ortaya koyulmuştur. Sertlik derecesi 4 civarındadır. Bu yüzden doğal taşlar arasında en hassas olanlardan biridir. Kalp, güneş sinir ağı ve çakralar ile bağlantılı bir doğal taştır. Floritin oluştuğu yerler farklı jeolojik durum ve değişimlerin yaşandığı yer altı madenleridir. Toprak elementleri içeren bir taştır. Fraklı renklerde bulunabildiği gibi gökkuşağı rengini de alır.

Florit taşı ne işe yarar?

Florit taşı enerji veren, huzur veren güçlü bir doğal taştır. Kişilerin yaşadığı ruhsal bunalım ve gerginlik dönemlerinin daha rahat geçmesi konusunda yardımcı olur.

Florit taşının anlamı nedir?

Florit göz alan anlamına gelir. Canlı ve parlak renkleri ile florit taşı da göz alıcı bir güzelliktedir. Florit taşında renkler değişiklik gösterebilir. Genel olarak mor ya da yeşil renkte karşımıza çıksa da kırmızı, pembe, sarı, beyaz ve menekşe renklerinde de bulunur. Saydam bir doğal taştır. Florit ismini içeriğinde yer alan florin elementinden almıştır.

Gerçek Florit taşı nasıl anlaşılır?

Florin taşı mineral taşıdır. Doğada bulunan en renkli taşlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İsmini de içeriğinde yoğun bir şekilde oluşturan florinden alır. Farklı jeolojik zamanlarda meydan gelen bu taşın gerçek ve sahtesini ayırt etmeniz gerekir. Florit taşı sahtesinden ayırt edilmesi en zor doğal taşlardan biridir. Bunun sebebi ise çok farklı renkte bulunmasıdır. En ayırt edici özelliği ise ışığa tutularak fark edilir. Eğer ışığa tuttuğunuz florit taşı mor renkte patlamıyorsa taşınız sahtedir.

Florit taşı nasıl temizlenir?

Doğal taşlar genel olarak toprağa gömülerek ya da suya tutularak temizlenir. Ancak florit taşı oldukça hassas bir taştır. Bu yüzden zorunda olunmadığı sürece su ile temizlenmemesi gerekir. Eğer su ile temizlenecekse suyun soğukluk ya da sıcaklık derecesi çok önemlidir. Florit taşının temizlenmesi için önerilen ise tütsüdür. Tütsü yanında geceden bırakılan florit taşı kötü enerjiden arındırılmış olacaktır.