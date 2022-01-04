Hayıt Tohumu Faydaları Nelerdir? Hayıt Tohumu Nasıl Kullanılır?

Türkiye'de Güney Anadolu Bölgesi'nde yetişen bir bitki olan hayıt tohumu lavantaya benzemektedir. Mine çiçek ailesinden olan hayıt tohumunun yetiştiği alanlar ise denize yakın ve kayalık alanlardır. Kokusu ile akılları baştan alan bu bitki, kozmetik ürünlerinde de sıklıkla tercih edilir. İşte hayıt tohumu hakkında her şey.
Hoş bir kokuya sahip olan ve vitamin açısından da zengin olan hayıt tohumunun faydaları saymakla bitmez. İşte hayıt tohumunun merak edilen faydaları:
Hayıt tohumu içeriği nedeni ile kadın hastalıkları tedavisinde de kullanılan bir bitkidir. Kimi kesimlerde ise hamile kalamayan kadınlar tarafından kullanılır. Hamile kalmak için hayıt tohumunun kullanımı ise şu şekildedir:
Hayıt tohumunun insan sağlığına sayısız faydası bulunur. Ancak kullanımına dikkat edilmelidir. Faydaları kadar zararları da olan hayıt tohumunu kullanmadan önce doktorunuza da başvurabilirsiniz. Hayıt tohumunun tüketimi çay olarak yapılabilir. Hayıt tohumu çayı için ilk olarak 1 tatlı kaşığı tohumu ezin. Tohumları ezdikten sonra daha önce kaynatılmış bir bardak suyun içine atın.
Suyun içine attığınız tohumları 10 dakika bekletin. Bekleyen hayıt tohumları demlendikten sonra süzün ve sıcak bir şekilde için. Hayıt tohumunu her seferinde taze olarak demleyip tüketmelisiniz. Önerilen tüketim miktarı günde en fazla iki bardak olmalıdır. Sabah ve akşam olmak üzere aç karnına hayıt tohumu çayını tüketebilirsiniz.
Hayıt tohumu mor ve beyaz çiçekli bir ağaçtan toplanır. Yemişleri de yaprakları da sağlık için kullanılan hayıt tohumu pek çok alanda kullanılır. Kadınların regl dönemlerini düzenlemekten menopoz dönemlerini kolaylaştırmaya, anne sütünü arttırmaktan uykusuzluk ve iştahsızlığın azalmasına kadar fayda sağlar. Hayıt tohumu yumurtalıklarda iltihaplanmanın da önüne geçerken, prostat iltihaplanması ve iktidarsızlık için de kullanılabilir.
Hayıt tohumu hamile kalamayan kadınlar tarafından da kullanılan alternatif tıp yöntemlerinden biridir. Düzenli kullanım ile yumurtlama dönemlerini güçlendirerek hamilelik ihtimalinin artmasını sağladığı ifade edilir.