Hayıt Tohumu Faydaları Nelerdir? Hayıt Tohumu Nasıl Kullanılır?

Türkiye'de Güney Anadolu Bölgesi'nde yetişen bir bitki olan hayıt tohumu lavantaya benzemektedir. Mine çiçek ailesinden olan hayıt tohumunun yetiştiği alanlar ise denize yakın ve kayalık alanlardır. Kokusu ile akılları baştan alan bu bitki, kozmetik ürünlerinde de sıklıkla tercih edilir. İşte hayıt tohumu hakkında her şey.

Hayıt tohumu faydaları nelerdir?

Hoş bir kokuya sahip olan ve vitamin açısından da zengin olan hayıt tohumunun faydaları saymakla bitmez. İşte hayıt tohumunun merak edilen faydaları:

Hayıt tohumu yeni doğum anneler için önemlidir. Sütün artmasına katkı sağlar.

Hormonal bozuklukları düzenler ve dengeler.

Depresyona ve strese iyi gelir, sakinleştirici etkiye sahiptir.

Vücuttaki sıvı kaybını önler.

Kadın hastalıkları tedavisinde iyileştirme sağlar. Regli dönemini düzenler.

Panzehir etkisi olduğu için zehirli hayvanların ısırığından sonra ilaç olarak kullanılır.

Bağırsaklarda meydana gelen parazitlerin atılmasında yardımcı olur.

Cilt sağlığını iyileştirir ve korur.

Hazımsızlık problemlerinin önüne geçer.

Sindirim sistemini düzenler ve daha iyi çalışmasında yardımcı olur.

Prostat kanserine iyi geldiği bilinmektedir.

Hayıt tohumu hamile kalmak için nasıl kullanılır?

Hayıt tohumu içeriği nedeni ile kadın hastalıkları tedavisinde de kullanılan bir bitkidir. Kimi kesimlerde ise hamile kalamayan kadınlar tarafından kullanılır. Hamile kalmak için hayıt tohumunun kullanımı ise şu şekildedir:

Hayıt tohumu gebe kalmak için kullanıldığında çay olarak tüketilir. Bir tatlı kaşığı hayıt tohumunu bir bardak su ile cezvede kaynatmalısınız.

Altını kapattıktan sonra 10 ila 15 dakika daha bekletmelisiniz.

Ardından hazırladığınız çayı günde iki kez içmelisiniz. Hayıt tohumu çayını sabah ve akşam aç karnına olacak şekilde tüketmeye özen göstermelisiniz.

Düzenli tüketildiğinde yumurtalama periyodlarını düzene sokacaktır.

Hayıt tohumu ne zaman kullanılır?

Hayıt tohumunun insan sağlığına sayısız faydası bulunur. Ancak kullanımına dikkat edilmelidir. Faydaları kadar zararları da olan hayıt tohumunu kullanmadan önce doktorunuza da başvurabilirsiniz. Hayıt tohumunun tüketimi çay olarak yapılabilir. Hayıt tohumu çayı için ilk olarak 1 tatlı kaşığı tohumu ezin. Tohumları ezdikten sonra daha önce kaynatılmış bir bardak suyun içine atın.

Suyun içine attığınız tohumları 10 dakika bekletin. Bekleyen hayıt tohumları demlendikten sonra süzün ve sıcak bir şekilde için. Hayıt tohumunu her seferinde taze olarak demleyip tüketmelisiniz. Önerilen tüketim miktarı günde en fazla iki bardak olmalıdır. Sabah ve akşam olmak üzere aç karnına hayıt tohumu çayını tüketebilirsiniz.

Hayıt tohumu ne işe yarar?

Hayıt tohumu mor ve beyaz çiçekli bir ağaçtan toplanır. Yemişleri de yaprakları da sağlık için kullanılan hayıt tohumu pek çok alanda kullanılır. Kadınların regl dönemlerini düzenlemekten menopoz dönemlerini kolaylaştırmaya, anne sütünü arttırmaktan uykusuzluk ve iştahsızlığın azalmasına kadar fayda sağlar. Hayıt tohumu yumurtalıklarda iltihaplanmanın da önüne geçerken, prostat iltihaplanması ve iktidarsızlık için de kullanılabilir.

Hayıt tohumu hamile kalamayan kadınlar tarafından da kullanılan alternatif tıp yöntemlerinden biridir. Düzenli kullanım ile yumurtlama dönemlerini güçlendirerek hamilelik ihtimalinin artmasını sağladığı ifade edilir.