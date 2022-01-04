Hematit Taşı Faydaları: Hematit Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Kişiler, doğanın kendilerine sunduğu şifalı bitkileri ve taşları kullanmayı geçmişten bu yana sürdürmektedir. Bu kapsamda doğal taşların evde süs eşyalarında ya da kişilerin üstlerinde taşıdıkları aksesuarlarda kullanıldığına son dönemlerde sıkça rastlarız. Bu doğal taşların kimisi farklı isimler ile anılır ve her birinin farklı fayda ve özellikleri bulunur. Sizler için hazırladığımız yazımızda ise kan taşı olarak da adlandırılan hematit taşı hakkında tüm bilinmeyenleri paylaşacağız.

Hematit taşının faydaları nelerdir?

Hematit taşının insan sağlığı üzerinde sayısız etkisi olduğuna inanılır. İşte hematit taşının faydaları:

Hematit taşının kan dolaşım sistemine ve kalp hastalıklarına iyi geldiği iddia edilir.

Mide sağlığına faydalıdır.

Dalak ve karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

Hasarlı dokuları onarır.

Üstünde taşındığında kişinin hem cesaretini hem de özgüvenini yükseltir.

Dikkat dağınıklığını ortadan kaldırır, konsantrasyonu sağlar.

Negatif enerjiyi dağıtarak, pozitif enerji verir.

Alyuvar eksikliğinin giderilmesi için kullanılması önerilir.

Doğumdan sonra yeni annelerin psikolojik olarak dengelenmesini sağlar.

İskelet sisteminin güçlenmesinde faydalıdır.

Göz kapaklarındaki şişiklere iyi gelir.

Aşırı kanama varsa kanamanın azalmasına yardımcı olur.

Saç dökülmesi ya da sağlıksız tırnakların beslenmesinde iyi gelir.

Romatizmaya iyi gelir.

Bel soğukluğu hastalığına iyi gelir.

Depresyon dönemlerini rahatlatır.

Hematit taşının özellikleri nelerdir?

Hematit taşı, şifalı olarak görülen doğal taşlardan biridir. Halk arasında aynı zamanda kan taşı olarak da bilinir.

Hematit ya da kan taşının özelliklerinden biri görünüş olarak demire benzemesidir. Sert ve dayanıklı olarak gözükse de kan taşı kolaylıkla kırılabilen hassas bir taştır.

Bu yüzden kullanılırken dikkat edilmeli, hassas davranılmalıdır. Bu taş ince kesimli bir taştır. Bu yüzden en ufak bir darbede kırılabilir. Narin bir yapıya sahip olan kan taşının taşınmasında da hassas davranılmalıdır.

Hematit taşı mineral bir taştır ve bu içeriği ile çeliğin üretiminde de hematit taşı kullanılır. Hematit taşının içinde yer alan diğer elementler ise silisyum, manganez ve toryumdur. Hematit taşının bir diğer özelliği ise eski dönemlerde de kullanılmasıdır. Bu taş eski dönemlerde tılsımlı bir taş olarak bilinmektedir. Aynı zamanda da şifa kaynağıdır. Hematit taşının farklı coğrafi bölgelere göre renkleri de değişiklik gösterebilir. Bazı bölgelerde kan taşının renkleri kırmızı, siyah, yeşil, gri ve kahverengidir.

Hematit taşı ne işe yarar?

Hematit taşının insan sağlığı üzerinde pek çok etkisi bulunur. Hematit taşının kalp hastalıklarından cilt hastalıklarına, depresyondan saç sağlığına kadar birçok alanda etkili olduğu dile getirilir. Hematit taşı aynı zamanda kişinin üzerindeki negatif enerjiyi atmasında da yardımcı olur ve vücut dinginliği sağlar. Hematit taşı kişisel aksesuarlar yerine ev aksesuarlarında da kullanılabilir. Bu taş Uzakdoğu kültüründe ısıtılarak masaj sırasında da kişiler üzerinde kullanılır.

Hematit taşı nasıl anlaşılır?

Hematit taşının sahtesi de olduğu için gerçeğiyle ayırt etmenin bazı yolları vardır. Bu yöntem oldukça basittir. Hematit taşının gerçekliğini tespit etmek için bir çakmak yardımı ile hematit taşını ısıtmalısınız. Eğer ısınan taş renk değişimine uğrarsa bu taşın sahte olduğuna işarettir.