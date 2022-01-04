Kayısı Çekirdeğinin Faydaları Nelerdir? Kayısı Çekirdeği Ne İşe Yarar?

Gün içinde tükettiğimiz her besinin sağlığımıza bir faydası olduğu bilinmektedir. Ancak tükettiğimiz sebze, meyve ve bitkilerin yanı sıra bunların tohumlarının da insan sağlığına sayısız faydası vardır. Bunlardan biri de kayısı çekirdeğidir. Kayısı çekirdeğinin en fazla kanser hücreler üzerinde olumlu etkisi vardır.
Kayısı çekirdeğinin insan sağlığı üzerinde pek çok olumlu etkisi bulunmaktadır. Bunlarda en önemlileri aşağıdaki gibidir:
Kayısı çekirdeğinin insan vücudunda 3 önemli noktada faydası bulunur. Bunlardan biri kanserdir. Kayısı çekirdeği düzenli tüketildiği takdirde kanserli hücrelerin daha hızlı ve yayılmasını engelleyici bir güce sahiptir. Bir diğer özelliği ise cilde iyi gelmesidir. Sivilce oluşumunu engellediği gibi cilt hücrelerini yenileyerek gençleşmeye de yardımcı olur. Kayısı çekirdeğinin son olarak bağışıklık sistemine faydası bulunmaktadır. Bağışıklık sistemini destekleyerek dış etkilere karşı koruma sağlar.
Sağlığa faydalı olan kayısı çekirdeğinin kalorisi de merak edilen konular arasında yer almaktadır. 100 gr kayısı çekirdeğinin kalorisi 884 kalori olarak hesaplanmaktadır.
Kayısı çekirdeğinin iki farklı kullanımı bulunmaktadır. Kayısı çekirdeğini tüketmek isteyenler ilk olarak sert kabuk içindeki çekirdeği direkt olarak yiyebilir. Bunun yanı sır kayısı çekirdeği yağ olarak da hem cilt için hem de su içine katılarak bağışıklık sistemi için tercih edilebilir.
Kayısı çekirdeği yapının cilt üzerinde pek çok faydası vardır. Ancak kullanımında dikkatli olunmalıdır. Güneşe çıkmadan önce uzmanlar kayısı çekirdeği yağının kullanılmaması konusunda kişileri uyarılır. Cilde uygulandığı zamanda eğer çok hassas bir cilde sahipseniz kayısı çekirdeği yağını su ile seyreltebilirseniz. Cildiniz alerjik reaksiyonlara karşı hassas değil ise birkaç damla kayısı çekirdeği yağını pamuğa dökerek cildinize sürebilirsiniz.