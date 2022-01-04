Nar Kabuğunun Faydaları Nelerdir? Nar Kabuğu Özütü Nasıl Kurutulur?

Nar kabuğunun içerisinde bulunan ellagik asit antioksidan, anti mutajen ve anti kanser özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren nar ve nar kabuğu başta kanser olmak üzere birçok hastalığa karşı koruma sağlıyor. Konuyla ilgili detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Nar Kabuğunun Faydaları Nelerdir?

Nar kabuğu içerisindeki ellagik asit sayesinde başta meme kanseri olmak üzere pek çok kanser türlerini önleyici, iyileştirici faydalarıyla öne çıkıyor. Nar kabuğunun çeşitli faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Kan dolaşımını hızlandırarak yüksek tansiyonun düşmesine yardımcı oluyor. Bu sayede kalp ve damar sağlığını da koruyarak kalp krizi riskini de azaltıyor.

Nezle, grip, bronşit, boğaz ağrısı gibi solunum yolu hastalıklarının daha kolay tedavi edilmesinde yardımcı oluyor.

Kişiye enerji vererek zinde kalmasını sağlıyor.

Doğal ağrı kesici olarak bilinen nar kabuğu, eklem ve kas ağrılarına iyi geliyor.

Kan değerlerinin yükselmesini sağladığı için kansızlığı olan kişilerin tedavisinde kullanılabiliyor.

Yanık, böcek ısırığı, kesik gibi yaralara iyi geliyor.

Saç derisinin bakımını sağlayarak kepek ve saç dökülmesi gibi durumların önüne geçilmesini sağlıyor.

Diş etlerinde oluşan iltihapları hızlıca kurutarak diş ağrılarının azalmasına yardımcı oluyor.

Nar kabuğu suyu ile gargara yapmak ağız kokusunu önlüyor.

Sindirim sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılabilen nar kabuğu, ishale iyi geliyor.

Nar kabuğu aynı zamanda cildin yenilenmesine yardımcı olduğundan düzenli kullanımda cildi ölü derilerden arındırıyor ve kırışıklıkları azaltıyor.

Kandaki şeker seviyesini dengeleyen nar kabuğu, şeker hastalarına fayda sağlıyor.

Nar kabuğu, akciğer ve karaciğeri temizlediği için sigara ve alkolden kaynaklanan zararları da büyük oranda iyileştiriyor.

Sağlıksız beslenmeden kaynaklı vücutta meydana gelen bakteri, mikrop ve iltihapların atılmasına yardımcı oluyor.

Nar Kabuğu Nasıl Kullanılır?

Nar kabuğunu çay, tonik ve gargara olarak kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle nar kabuklarını kurutmanız gerekiyor. Peki, nar kabuğu özütü nasıl kurutulur?

Nar kabuğunu ufalayarak gölgede ya da 40 ila 50 dereceyi geçmeyecek ortamlarda kurutabilirsiniz. Kuruttuğunuz nar kabuklarını serin bir yerde saklayarak uzun süre boyunca kullanabilirsiniz.

Nar Kabuğu Çayı Nasıl Yapılır?

Kuru halde muhafaza edilen nar kabuklarını, kaynamış suya atarak yaklaşık 10 dakika boyunca kaynatabilirsiniz. Dilerseniz 1 kaşık kimyon tohumu, yardım bardak kefir ve bir tutam kaya tuzu da ekleyebilirsiniz. Başka bir tarifi ise sıcak suda kaynattığınız nar kabuklarını süzdükten sonra çayınızın içine bir miktar bal ekleyerek deneyebilirsiniz. Peki, nar kabuğu çayı neye iyi gelir?

Nar kabuğunun faydalarını çay olarak tükettiğinizde görebilirsiniz. Kanser, şeker, kalp olmak üzere çeşitli hastalıklardan nar kabuğu çayı ile korunabilirsiniz. Bunların yanı sıra nar kabuğu çayını soğumaya bırakıp ardından tonik olarak kullanabilirsiniz. Nar kabuğunun faydasını görebilmek için düzenli olarak kullanmanız gerekiyor.

Nar kabuğu çayı aynı zamanda sindirim sisteminin düzenli olarak çalışmasına yardımcı oluyor. Bu sayede spor yapan ve diyet uygulayan bireyler için zayıflama sürecini de hızlandırıyor. C vitaminini de bünyesinde barındıran nar kabukları, kış döneminde bağışıklık sisteminin arttırılmasını sağlıyor ve doğal bir koruyucu olarak kullanılabiliyor. Ferahlatıcı ve yatıştırıcı özelliğiyle de bilinen nar kabuğu çayını her gün 3-4 bardağı geçmeyecek şekilde tüketebilirsiniz.