Nar Kabuğunun Faydaları Nelerdir? Nar Kabuğu Özütü Nasıl Kurutulur?

Nar kabuğunun içerisinde bulunan ellagik asit antioksidan, anti mutajen ve anti kanser özelliklere sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren nar ve nar kabuğu başta kanser olmak üzere birçok hastalığa karşı koruma sağlıyor. Konuyla ilgili detayları yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Nar kabuğu içerisindeki ellagik asit sayesinde başta meme kanseri olmak üzere pek çok kanser türlerini önleyici, iyileştirici faydalarıyla öne çıkıyor. Nar kabuğunun çeşitli faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Nar kabuğunu çay, tonik ve gargara olarak kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle nar kabuklarını kurutmanız gerekiyor. Peki, nar kabuğu özütü nasıl kurutulur?
Nar kabuğunu ufalayarak gölgede ya da 40 ila 50 dereceyi geçmeyecek ortamlarda kurutabilirsiniz. Kuruttuğunuz nar kabuklarını serin bir yerde saklayarak uzun süre boyunca kullanabilirsiniz.
Kuru halde muhafaza edilen nar kabuklarını, kaynamış suya atarak yaklaşık 10 dakika boyunca kaynatabilirsiniz. Dilerseniz 1 kaşık kimyon tohumu, yardım bardak kefir ve bir tutam kaya tuzu da ekleyebilirsiniz. Başka bir tarifi ise sıcak suda kaynattığınız nar kabuklarını süzdükten sonra çayınızın içine bir miktar bal ekleyerek deneyebilirsiniz. Peki, nar kabuğu çayı neye iyi gelir?
Nar kabuğunun faydalarını çay olarak tükettiğinizde görebilirsiniz. Kanser, şeker, kalp olmak üzere çeşitli hastalıklardan nar kabuğu çayı ile korunabilirsiniz. Bunların yanı sıra nar kabuğu çayını soğumaya bırakıp ardından tonik olarak kullanabilirsiniz. Nar kabuğunun faydasını görebilmek için düzenli olarak kullanmanız gerekiyor.
Nar kabuğu çayı aynı zamanda sindirim sisteminin düzenli olarak çalışmasına yardımcı oluyor. Bu sayede spor yapan ve diyet uygulayan bireyler için zayıflama sürecini de hızlandırıyor. C vitaminini de bünyesinde barındıran nar kabukları, kış döneminde bağışıklık sisteminin arttırılmasını sağlıyor ve doğal bir koruyucu olarak kullanılabiliyor. Ferahlatıcı ve yatıştırıcı özelliğiyle de bilinen nar kabuğu çayını her gün 3-4 bardağı geçmeyecek şekilde tüketebilirsiniz.