Obsidyen Taşı Faydaları: Obsidyen Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Doğal taşların kullanım alanları oldukça geniştir. Bazı taşlar sadece sağladığı faydalar ile önem kazanırken bazı taşlar ise değerli taşlar arasında yer alır. Obsidyen taşı da oluşumu ve kullanımı ile değerli taşlar kategorisinde yer alır. Volkanların hızlı bir şekilde soğuması sonucu oluşan ve bir kayç türü olarak bilinen obsidyen taşının insan sağlığına da sayısız faydası bulunur. İşte obsidyen taşı hakkında merak edilen her şey.

Obsidyen taşının faydaları nelerdir?

Volkanik bir kayaç olan obsidyen taşının insan sağlığına sayısız faydası bulunur. Doğanın mucizevi taşlarından biri olarak da kabul edilen obsidyen taşının faydaları aşağıdaki gibidir:

Obsidyen taşının terapi kuvveti çok yüksektir. Bu yüzden kullanıldığında stresi kişinin üzerinden alır.

Duyarlı ve heyecanlı durumları kontrol altına almanıza yardımcı olur.

Erkekler tarafından kullanıldığında kişide güven hissini arttırır.

Kişinin kriz durumlarında daha akılcı ve sakin düşünmesini sağlar.

Karaciğerin temizlenmesinde yardımcı olur, kötü beslenmeye sahip ve yüksel alkol tüketen kişilerin üzerinde meydana gelen etkileri azaltır.

Kas ve eklem ağrılarının azalmasında etkili olur.

Algıları açılmasını ve çevrede olup bitenleri daha kolay anlamayı sağlar.

Odaklanamaya yardımcı olur.

Obsidyen taşının özellikleri nelerdir?

Obsidyen taşı kesin ve parlak bir görünüme sahiptir. Rengi siyahtır. Keskin olduğu için kesici bir alaet olarak da kullanılabilir. Bunun yanı sıra obsidyen taşının eski dönemlerde savaş aletlerinde kullanıldığı bilinmektedir. Genel olarak siyah renkte bulunsa da kahverengi, yeşil, mavi, altın sarısı ve kırmızı gibi farklı renklerine de rastlanabilir.

Obsidyen taşının süs eşyası olarak kullanımı da oldukça yaygındır. Günümüzde de sıkça ev aksesuarı olarak kullanılmaktadır. Takı çeşitlerinde de bu değerli taşın kullanıma sıklıkla rastlanılmaktadır.

Obsidyen taşı ne işe yarar?

Obsidyen taşı aynı zamanda volkan camı olarak da bilinir. Obsidyen taşı kişilerin duygusal değişikliklerinin daha kolay kontrol edilmesini sağlar. Terapi kuvveti çok yüksek olan bu taş ruhsal sorunların yanı sıra karaciğer ve kas hastalıkları gibi sorunlarda da kullanılır.

Obsidyen taşının temizliğine de dikkat edilmelidir. Su altında 4 ya da 5 dakika boyunca beklettikten sonra obsidyen taşını toprağa gömebilir. 24 saat boyunca bekletebilirsiniz. Bunun yanı sıra obsidyen taşını tuzlu suda da bir gece beklettikten sonra tekrar kullanabilirsiniz. Yapılan bu işlemler obsidyen taşının biriken negatif enerjisini atar ve taşın arınmasına yardımcı olur.

Obsidyen taşı değerli midir?

Obsidyen taşının kaynağı volkanlardır. Volkanların patlayıp hızlı bir şekilde soğuması ile volkan camı adı verilen keskin ve parlak bu taş meydana gelir. Bu taş oldukça değerli bir taş olarak kullanılır. Bu yüzden sahtesi ve gerçeği arasında ayrım yapmak önemlidir. Obsidyen taşının orijinalini anlamak için ısıtma yöntemi kullanılabilir. Bu yöntem bir çakmak ya da mum yardımı ile basit bir şekilde gerçekleştirilir. Isıya tabi tutulan taş renk değişimi gösterir ise taş sahtedir.