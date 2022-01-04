Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu: Zayıflama sonrası vücut toparlama ameliyatlarında bunları bilmeniz şart

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu, "Post bariatrik cerrahi; genellikle obezite ameliyatlarının ardından aşırı kilo verilmesiyle vücutta meydana gelen şekil bozukluklarının düzeltilmesini hedefleyen bir dizi ameliyatın genel adıdır. 'Aşırı kilo kaybı sonrası vücut şekillendirme' olarak da bilinen post bariatrik cerrahide, deformiteleri gidermek için genellikle birden fazla ameliyat gerekir" dedi.



BU SORUNLARIN ÇARESİ POST BARİATRİK CERRAHİDE

Dr. Diyarbakırlıoğlu, post bariatrik cerrahide giderilmesi hedeflenen başlıca deformiteleri şu şekilde sıraladı: "Üst kol, koltuk altı ve göğüs yan duvarlarındaki sarkmalar; memelerde aşırı kilo kaybı sonrası sönme, hacim kaybı ve sarkma; karın ve bel bölgesindeki aşırı sarkıklıklar; sırt bölgesindeki sarkıklıklar; popoda hacim kaybı, sarkma ve düzleşme; uyluk ve kasık bölgelerindeki sarkıklık ve gevşeklikler; yüzde hacim kaybına bağlı sarkmalar, bu ameliyatlarla giderilebilir."



KİŞİ, HEDEF KİLOSUNA ULAŞMIŞ OLMALI

"Vücut toparlama ameliyatları kimlere yapılabilir?" sorusunu "Zayıflama ameliyatı geçirmiş olanlar ile yoğun spor-diyet sonucu aşırı kilo verip vücudunda meydana gelen deri sarkmalarından şikayet edenlere yapılabilir" diye yanıtlayan Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu, önemli bir uyarıda bulundu: "Bu ameliyatlar, kişi hedef kilosuna ulaştıktan ve kilosu 3 ay sabit kaldıktan sonra yapılmalıdır. Bu süre de genellikle 1 yılı bulur. Yani obezite cerrahisinin üzerinden 12-15 ay geçmiş, kilo vermesi durmuş, uygun düzeyde cilt sarkıklığı meydana gelmiş kişiler, post bariatrik cerrahi için uygun adaydır."



GENELLİKLE BİRDEN FAZLA AMELİYAT GEREKİR

Op. Dr. Murat Diyarbakırlıoğlu, ameliyat süreci hakkında da şu bilgileri verdi: "Aşırı kilo kaybı yaşayan kişilerde oluşan vücut deformiteleri genellikle birbirinden farklıdır. O nedenle ameliyat planlaması kişiye göre belirlenir. Az önce sözünü ettiğim ameliyatların çeşitli kombinasyonları yapılabilir ve genellikle birden fazla ameliyat gerekir. Örneğin karın germe ve uyluk ameliyatları çoğunlukla birlikte uygulanmaz, bunlar için iki ayrı seans gerekir. Bu durumda planlamanın hekim tarafından yapılması en doğrusudur. Ameliyat sonrası hastanede yatış süresi, operasyona göre değişmekle beraber genellikle 1 veya 2 gündür. Fiziksel aktivite kısıtlamaları ve korse kullanımı gerekebilir."



AMELİYATLARIN TAMAMINDAKALICI İZLER OLUŞUR

Post bariatrik cerrahi kapsamına giren ameliyatların vücutta kalıcı izler bıraktığına da dikkat çeken Dr. Diyarbakırlıoğlu, "Bu ameliyatların hemen hemen tamamında kalıcı izler oluşur. Ancak 4-6 ay civarında silikleşerek daha kabul edilebilir bir duruma gelir. Ayrıca bu ameliyatlarla sağlanacak konfor ve yaşam kalitesi ile kıyaslandığında, oluşacak dikiş izleri oldukça küçük bir problem olarak görülebilir" diye konuştu.

"Bu bir ilandır"