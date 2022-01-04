Selenyum Faydaları: Selenyum Nedir, Ne İşe Yarar?

İnsan vücudunun sağlığı için pek çok mineral bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ise selenyum mineralidir. Bağışıklık sisteminden kalp hastalıklarına kadar sayısız konuda faydası olan selenyum hakkında kişiler yeterli bilgiye sahip değildir. Doğal mineraller ile sağlığını korumak ve güçlendirmek isteyenler için hazırladığımız yazımızda selenyumun faydaları hakkında merak edilen her şeyi bulabilirsiniz.

Selenyum nedir?

Selenyum, vücudumuz için çok önemli bir mineraldir. Tiroid fonksiyonlarından, bağışıklık sistemine ve DNA fonksiyonlarının çalışmasına kadar pek çok noktada etki gösteren Selenyum, erken yaşlanmanın da önüne geçmektedir.

Selenyumun faydaları nelerdir?

Selenyum minerali kanser maddelerinin etkisinde azalma sağlar.

Vücutta antikor üretir.

Antioksidan özelliğine sahiptir.

Tırnak ve saç sağlığında önemli bir yere sahiptir.

Yaşlanmayı engeller, hücrelerin gençleşmesini sağlar.

Kemoterapi gören kişilerin tedavilerinde kullanılır.

Tüberküloz, grip ve hepatit C hastalıklarına iyi gelir.

Rahim ağzı kanserini engeller.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

İltihapları iyileştirme özelliğine sahiptir.

Yanık ve yaraların iyileşme sürecini kısaltır.

Mantar ve kepeklerin oluşumunu azaltır.

Selenyum ne işe yarar?

Selenyum minerali, insan sağlığı açısından çok önemlidir. Kadın hastalıklarından cilt hastalıklarına, bağışıklık sisteminden yaşlanmanın engellenmesine kadar pek çok alanda işe yarar.

Selenyum nelerde var?

Selenyum, vücut sağlığı için önemli bir mineraldir. Vücut yeterli miktarda selenyum almadığı takdirde bağışıklık sistemi azalabilir. Kanserli hücrelerin daha hızlı yayılmasına yol açılabilir. Ancak selenyumu tüketiminde de dikkat edilebilir. Eğer fazla selenyum alınırsa bu vücutta toksin üretimine yol açar. Bu kapsamda selenyum içeren besinler de kişiler tarafından merak edilmektedir. Selenyumun bulunduğu yiyecekler ise yumurta, et ve deniz ürünleri, Brezilya fındığı, ayçiçek, yulaf, mantar ve turpgillerdir.

Selenyum takviyesi nasıl yapılır?

Selenyum eksikliği pek çok hastalığa yol açar. Bu yüzden selenyum eksikliği bulunan kişilere selenyum takviyesi yapılmalıdır. Selenyum farklı formlarda bulunur ve bu şekilde tüketimi uygun görülür. Selenyumun formaları 33 ile 200 mikrogram selenium içeriğinde bulunur. Uzmanlar selenyum içeren maddeleri düzenli ve yeterli kullandığında ek bir selenium takviyesine ihtiyaç duyulmadığını ifade etmektedir. Kişiler için selenyum takviyeleri şu şekilde olmalıdır.

Çocuklar için:

1 ila 3 yaş arasında 20 mikrogram, 4 ila 8 yaş arasında 30 mg, 9 ila 13 yaş arasında 40 mg, 14 ve üstündeki yetişkinler için 55 mg kullanımı önerilir. Hamile kadınlarda selenyum takviyesi 60 mg, emziren kadınlarda ise 70 mg yeterlidir.

Selenyum eksikliği belirtileri nelerdir?

Selenyum eksikliğinin belirtileri kadınlarda ve erkeklerde de aynı şekilde görülür. Erkeklerde ve kadınlarda selenyum eksikliği doğurganlığın olmamasına yol açabilir. İşte selenyum eksikliğinin belirtileri: