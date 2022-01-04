Sitrin Taşı Faydaları: Sitrin Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Doğada bulunan ve insan salığına iyi geldiğine inanılan taşlardan biri de sitrindir. Sitrin taşı da kuvars ailesinde yer alır. Yunanca kökenli bir kelime olan sitrin, Citron'da türemiştir. Türkçe anlamı ise limondur. Sertlik derecesi çok yüksek olan bu taş rengni de limoniteden almıştır. Peki sitrin taşı ne işe yarar? İşte merak edilenler;

Sitrin taşının faydaları nelerdir?

Sitrin taşı bağımlılıklardan kurtulmak isteyen kişiler tarafından kullanılır.

Böbrekten dalağa, karaciğerden kalbe kadar pe çok noktada iyileşme sağlar.

Beyin fonksiyonlarının daha iyi çalışmasına katkı sağlar.

Negatif ve üzücü duygu değişikliklerinde olumlu etki sağlar.

Radyasyonu uzaklaştırır.

Migren ya da sinüzit gibi ağrılara iyi geldiği bilinmektedir.

Sindirim sisteminin düzenlenmesinde yardımcı olur. Kan dolaşımının daha sağlıklı olmasına yardımcı olur.

Cesaret taşı olarak da bilinir. Korkuyu uzaklaştırır.

Mide sorunlarından bağırsak sorunlarına kadar sistemin daha düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Kas ve eklem ağrılarına iyi gelir.

Çocuklar ve yetişkinlerde uyku probleminin giderilmesine yardımcı olur.

Enerji vererek, yorgunluğu alır.

Sitrin taşının özellikleri nelerdir?

Sitrin taşının farklı renkleri bulunur. En çok bulunan sitrin taşı renkleri kahverengi ve sarıdır.

Gizli bir gücü ve başarıyı ifade eder.

Limonite ve demir minarelleri açısından yüksek olduğu için insan vücudu üzerinde olumlu etkileri bulunur.

Sitrin taşının içinde donmuş su bulunur. Bu da zihnin canlanmasına katkı sağlar.

Orijinal sitrin taşı nasıl anlaşılır?

Sitrin taşının gerçeği ve kopyasını ayırt etmek zor olabilir. Ancak ısıtma yöntemi ile kolay bir şekilde sitrin taşını ayırt edebilirsiniz. Kibrit ya da çakmak ile sitrin taşını ısıttıktan sonra içerisinde yer alan donmuş su erir ve rengi değişirse bu taşın sahte olduğunu gösterir.

Sitrin taşı nasıl temizlenir?

Sitrin taşını temizlemek oldukça basit bir şekilde yapılabilir. Sitrin taşının kötü enerjiyi emdiğine inanıldığı için yıkama ve temizleme ile topladığı kötü enerjiden arındırıldığı bilinmektedir. Bu kapsamda sitrin taşını temizlemek için ilk olarak 5 dakika boyunca soğuk suda yıkamalısınız. Ardından 24 saat boyunca toprakta gömülü bir şekilde beklemelisiniz. Bu işlem ile birlikte sitrin taşı topraklanacaktır.

Sitrin taşı nedir?

Sitrin taşı doğadaki en sert taşlardan biridir. İçerisinde donmuş su bulunur ve kırıldığı zamanda bu suyun çözüldüğü görülmektedir. Sarı ve kahverengi olmak üzere iki rengi vardır ve rengini limonite ve demir elementlerinden almıştır.

Sitrin taşı nasıl kullanılır?

Sitrin taşı kötü enerjiyi alır ve fiziksel olarak karaciğer, dalak, böbrek gibi organlara iyi gelir. Bu yüzden kişiler sitrin taşını hem üstlerinde hem de evlerinin köşelerinde kullanabilir. Bu yüzden sitrin taşı nasıl kullanılır sorusunun cevabı en merak edilen konular arasında yer alır.

Sitrin taşı mutluluğu yükseltmek için kullanılan bir taştır. Bu yüzden sitrin taşını yüzük, kolye, halhal, küpe ve broş gibi aksesuarlarda tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra ev eşyalarında da sitrin taşını gönül rahatlığı ile kullanarak hem üzerinizdeki hem de hane içindeki kötü enerjiyi uzaklaştırarak, pozitif enerji yüklemesi yapabilirsiniz.