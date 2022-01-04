YDÜ’den Kıbrıs için Omikron uyarısı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yeni varyantı Omikron, pandemi de yeni bir döneme girildiğine işaret ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından endişe verici varyant olarak sınıflandırılan Omikron'un yayılmaya başlaması ile birlikte bütün dünyada olduğu gibi KKTC'de de COVID-19 vakaları tırmanışa geçti. KKTC Sağlık Bakanlığı, 31 Aralık 2021'de ülkede, pandemi döneminin en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçen 666 pozitif vaka tespit edildiğini açıklamıştı. Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanlarınca hazırlanan "Kuzey Kıbrıs'ta SARS-CoV-2 Omikron Varyantı Gözetim ve Risk Değerlendirme Teknik Bilgilendirme Raporu"nda ise 1 ay sonunda KKTC'deki günlük vaka sayısının 2 bine ulaşılabileceği uyarısı yapılarak alınması gereken önlemlerle ilgili önerilerde bulunuldu.

DEĞERLENDİRME YAPILDI

Raporda yer alan çarpıcı sonuçlardan biri de Omikron varyantı ile enfenkte olan hastalardaki viral yük artışı ve aşı etkinlikleri ile ilgili. Omikron varyantına karşı aşı etkinliğinde azalma görüldüğü ifade edilen raporda, "Omikron varyantı ile ilişkili enfeksiyonun ciddiyetine ilişkin mevcut veriler yetersiz olsa da, bugüne kadarki kanıtlar, mevcut aşıların Omikron'a karşı, özellikle ciddi hastalık ve ölüme karşı bir miktar koruma sağladığını, fakat SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı aşı etkinliğinde önemli bir azalma olabileceğine dair endişeler uyandırıyor. Omikron varyantı ile daha düşük enfeksiyon-hastalık şiddeti durumunda bile, Omikron varyantının neden olduğu vakalardaki dik, üstel bir artışın ciddi hastalığa sahip vakaların sayısının artmasıyla sonuçlanabileceğini gösteriyor" değerlendirmesi yapılıyor.

ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ SAYI 2 BİN

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Üniversitemiz bünyesinde hazırladığımız 'Kuzey Kıbrıs'ta SARS-CoV-2 Omikron Varyantı Gözetim ve Risk Değerlendirme Teknik Bilgilendirme Raporu'nu da toplumumuza ve devletimize duyduğumuz sorumluluğun bir gereği olarak ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşmayı bir görev olarak biliyoruz. Omikron varyantının mevcut yayılım trendinin devam etmesi halinde, KKTC'de günlük vaka sayısının 1 ay sonunda 2 bine ulaşabileceğini öngörüyoruz" dedi.

İLK VAKA LONDRA'DAN GELDİ

Yakın Doğu Üniversitesi COVID-19 PCR Tanı ve Kit Üretim Laboratuvarları sorumlularından Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, "Omikron varyantının; aşı etkinliği, virüsün yayılma hızı, hastalık şiddeti ve ölüm oranında yaptığı değişiklikler COVID-19'la mücadelede uygulanan stratejilerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor" değerlendirmesini yaptı. KKTC'de gözlenen ilk Omikron vakasını, 17 Aralık'ta Londra'dan gelen bir hastada saptadıklarını ifade eden Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, "Laboratuvarımızda SARS-CoV-2 mutasyon tayinini, Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun olarak S geni başarısızlığı prensibine dayanarak yapıyoruz ve virüsün 6 mutasyonunu da tespit edebiliyoruz" dedi.