Anyolit Taşı Faydaları: Anyolit Taşı Özellikleri Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Anyolit taşının sağlığa birçok etkisi bilinse bile, taş bir problemi tamamen çözmez. Yani anyolit taşı tedavi yöntemi olarak kullanılamaz. Tanı ve tedavi yöntemleri her zaman bir doktor tarafından konmalı ve doktor rehberliğinde ilerlemelidir. Anyolit taşı, sadece kişinin daha güçlü olmasına ve hastalıklarla mücadele etmesine olumlu anlamda katkı sağlar.
Anyolit taşı, yani bir diğer adıyla Yakutlu Zoisit veya Ruby Zoisit olarak da bilinen bu değerli taş, Zoisit grubuna aittir. Anyolit esasen 3 taşın bir araya gelmesiyle oluşur. Yeşil rengi Zoisit taşından, morumsu kırmızı rengi de yakut taşından alır. Siyah beneklerini ise Çerkamit taşından aldığı bilinmektedir.
Anyolit vücuttaki enerjiyi dengelemesiyle ve kalp sağlığına iyi gelmesiyle bilinen ve ün yapmış bir değerli taştır. Gündelik yaşamda sağlık taşı olarak da adlandırılmaktadır. Faydalı bir taş olmasının yanı sıra, harika görüntüsüyle takılarda kullanımı oldukça fazladır. Bunun bir nedeni de anyolit taşının etkisini yansıtması için tene değmesi gerekliliğidir.
Anyolit taşının çıkartıldığı bölgeler Avusturya, Kenya ve Tanzanya'dır. Sertlik derecesi, birleşimden meydana geldiği için diğer taşlara göre biraz farklıdır. Zoisit 7 ve Yakut 9 oranında bir sertlik derecesi vardır. Bu taş, takı ve süs eşyalarında rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Anyolit taşının anlamı, "masai" kelimesinden gelir ve bu kelime de yeşil anlamına gelmektedir. Bu isim, taşın ticari ismi olarak da zamanında kullanılmıştır. Taş halk arasında sağlık taşı olarak da adlandırılmaktadır.
Anyolit taşı çok zor üretilebilen değerli bir taştır. Bu nedenle piyasada çok sayıda imitasyon taş satılır. Gerçek anyolit taşını anlamak gerçekten de zordur ve uzmanlık gerektiren bir iştir. Anyolit taşını anlamanın en kolay yolu ise taşa ısı vermektir. Bunu bir çakmak yoluyla yapabilirsiniz. Anyolit taşı ısıya dayanıklıdır ve boyasızdır. Eğer taş el ile üretilmişse ısı aldığında boyası akacaktır.
Anyolit taşı radyasyonu üzerinde toplayıcı bir etkiye sahiptir ve bu taşın temizliği toprak ile yapılabilir. Tüm çektiği negatif enerjiyi ve radyasyondan, toprak içine gömerek arındırabilirsiniz. Toprak içinde yaklaşık 10 dakika kadar beklemesi yeterli olacaktır. Daha sonra akan su ile yıkayarak arınmayı tamamlayabilirsiniz.