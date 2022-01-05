Azurit Taşı Faydaları: Azurit Taşı Özellikleri Nelerdir Ne İşe Yarar?

Azurit taşı anlamı Pers dilinde mavi anlamına gelir. Bu taş türü Malakit taşı ile Krizokol taşı ile birlikte de oluşabilir. Bakır yataklarında sıklıkla karşılaşılan bu taşların en fazla çıkarıldığı ülkeler arasında İngiltere, Fransa, Yunanistan, Güney Avustralya ve Almanya bulunuyor. Genel olarak şekilsiz bir yapısı olan bu taşlar prizmatik ya da yumru şekilde de rastlanabilen bir taş türüdür. Azurit taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Azurit Taşı Ne İşe Yarar?

Sertlik yapısı 3.5 ile 4 arasında değişim gösteren bu taş türü insanların sağlığı açısından çok önemli etkilere sahiptir. Ruhsal sorunların giderilmesinde sıklıkla kullanılan azurit taşları beden sağlığı açısından da son derece etkili olabilmektedir. Azurit taşının her anlamda önemli faydaları olduğu söylenebilir. Azurit taşı faydaları arasında şunları saymak mümkündür:

Oksijen kullanımı çok verimli bir hale getirdiği için enerji akışını çok iyi bir seviyeye getirir.

Kötü düşüncelerden arınmak için çok işlevsel bir taştır.

Bilgisayarda çok fazla zaman geçiren kişilerin yorgunluklarını gidermede etkilidir.

Kadınların yumurtalık sancılarının giderilmesinde rahatlıkla kullanılabilir.

Olumsuz düşüncülerin pozitif hale gelmesinde çok etkili bir taştır.

Kişilere özgüven ve cesaret verir.

Bedeni ve ruhu uyararak daha zinde bir yapı kazanmaya yarar.

Beden yapısını güçlendirir.

Kan dolaşımını düzenler.

Bunların yanında kas sistemi ve refleksler üzerinde çok güçlendirici etkileri vardır. Aynı zamanda böbrekler üzerinde olumlu olarak tesirleri vardır. Deri ve cilt hastalıklarının tedavisinde de destekleyici özellikleri ile öne çıkan taşlardandır. Bu taşlar takı tasarımlarında sıklıkla kullanılırlar. Bileklik, küpe ve yüzük gibi takılarda işlevsel özellikleri ile öne çıkarlar. Kolye ucu olarak sevilen taşlar arasında yer alırlar.

Gerçek Azurit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Azurit taşı özellikleri itibari ile birçok taş türünden ayrılır. Bu taşların kendine özel mavi bir rengi vardır. Aynı zamanda bakı madenlerinin yoğun olduğu yerlerde sıklıkla karşılaşılırlar. Hafızayı son derece güçlendiren aynı zamanda sezgi ve psişik güçleri de harekete geçiren bu taşlar beynin entelektüel özellikleri üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Bakır temelli bir taş olması ve mavi renk özellikleri ile kolaylıkla ayırt edilebilirler.

Azurit Taşı Nasıl Temizlenir?

Azurit taşını temizlerken mutlaka nemli bezler kullanmanız gerekiyor. Bu taşları soğuk sabunlu su ile yıkamak da temizlenmesine olanak tanır. Aşındırıcı kimyasallardan uzak tutulması gerekir. Bu nedenle de azurit taşından yapılan takılarınızın temizlenmesi konusunda mutlaka usta takıcılardan ya da kuyumculardan hizmet almak gerekir. En ideal temizlik şekil ise nemli bir bez ile hassas bir şekilde silmektir.