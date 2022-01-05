DSÖ’den flaş Omicron varyantı açıklaması!

DSÖ uzmanı Abdi Mahamud, yapılan araştırmaların Omicron varyantının vücudun üst kısmını etkilediğini gösterdiğini söyledi.

Bunun iyi haber olabileceğini söyleyen Mahamud, önceki varyantlardan daha hafif semptomlara neden olduğuna dair daha fazla kanıtın ortaya çıktığını aktardı.

Omicron'a özgü bir aşıya ihtiyaç olup olmadığı sorusuna DSÖ uzmanı, bunu söylemek için çok erken olduğunu ancak kararın küresel koordinasyon gerektirdiğini ve tek başına karar vermenin ticari sektöre bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Yapılan araştırmaların Omicron varyantının vücudun üst kısmını etkilediğini gösterdiğini ve bunun iyi haber olabileceğini söyleyen Mahamud, Türkiye'de de kullanılan Çinli şirket Sinovac'ın corona virüs aşısı ile ilgili de konuştu. Mahamud, "Öngörümüz Sinovac aşısının Omicron varyantı nedeniyle ağır hastaneye yatışlara karşı koruma sağlayacağını söylüyor" dedi.

Omicron varyantının Kovid-19'u mevsimsel gribe dönüştürebileceğiyle ilgili tezlere dair SABAH'a özel açıklamalar yapan Uzm. Dr. F. Gökçe Demir "Virüs mutasyon geçirdikçe hastalık daha hafif seyrediyor. Diğer varyantlara göre hastaneye yatış oranları düşük. Temkinli olun ama korkuya gerek yok. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Ancak bu süreçte Omicron'un çıktığı Afrika'da da aşılama yükselmeli" demişti.



Pandeminin başından beri mutasyonlarla birlikte virüsün kendini yok etme ihtimali olduğunu belirten Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit ise SABAH'a yaptığı açıklamada, şunları belirtmişti: "Yeni ortaya çıkan mutasyonun iyi mi kötü mü gideceğini zamanla göreceğiz. Maskenin, mesafenin ve aşımızın şu ana kadar çıkan varyantlarda etkili olduğunu biliyoruz. Buna da etkili olmasını ümit ediyoruz. Virüsler yeni varyantlar oluşturuyor ama bunun hâkim virüs olup olmayacağını bilmiyoruz."