Firuze Taşı Faydaları: Firuze Taşı Özellikleri Nelerdir? Ne İşe Yarar?

Tıpkı diğer kristaller gibi Firuze de güçlü bir şifa taşı olarak bilinir. Peki, Firuze taşı faydaları nelerdir?

Firuze bakır ve alüminyumdan oluşmuş hidratlanmış bir fosfattır. Bu da Firuzenin suyu emen bir yapıya sahip olduğu anlamına gelir. Gözenekli bir yapısı vardır, mineralin sertliği Mohs ölçeğinde 5-6 arasındadır. Bu değerli taş dünyanın farklı bölgelerinde aksesuardan takı yapımına kadar pek çok alanda kullanılmıştır. Afrika , Asya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'nın eski yerlileri, Firuze taşını heykel yapımında kullanmışlardır. Günümüzde en önemli kullanımı, mücevher ve süs eşyalarının üretimidir. Firuze taşına dair detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Depresyon ve kaygı bozukluğuna karşı savaşır.

Yorgunluğa iyi gelir.

Panik atak ve anksiyeteye karşı etkilidir.

İç motivasyonun ve yaşam enerjisini artırır.

İdeal insan olmayı, kendini geliştirmeyi ve hedefleri gerçekleştirmeyi ruhsal açıdan teşvik eder.

Kalp, boğaz ve üçüncü göz çakralarının etkinleştirir.

Çakralar arasındaki dengeyi ve uyumu sağlar.

Firuze Taşı Ne İşe Yarar?

Firuze taşı ne işe yarar diyorsanız, diğer şifalı taşlar arasında 'iletişim taşı' olarak bilinir. Günümüzde alternatif tıp uygulamaları ile uğraşanlar, topluluk önünde konuşmaktan çekinen insanlara Firuze taşını önerir. Onlara göre bu kristal, kişinin daha anlamlı, özgüvenli ve etkileyici bir konuşmacı olmasına yardımcı olur.

Genel olarak bu kristalin mental ve fiziksel anlamda birçok faydası bulunur. Bu taş güçlendirdiği bir diğer duygu ise arkadaşlıktır. İkili ilişkileri pozitif yönde etkiler. Aynı zamanda insanların inançlarının kuvvetlenmesine ve ataletten kurtulmalarına yardımcı olur.

Firuze Taşı Anlamı Nedir?

Firuze, başarılı bir meditasyon gerçekleştirmeye yarayan huzur verici, topraklayıcı bir enerjiyi temsil eder. Bilinçüstüne ulaşmak ve ruhsal dünyanın kapılarını aralamak için yardımcı olur. Bu kristal, sezgileri güçlendirebilir ve aynı zamanda manevi arınma için de yararlıdır.

Boğaz çakrasıyla bağlantı halindedir ve iletişim yeteneğini güçlendirir. Firuze taşı anlamı sevgidir, bağışlayıcı olmayı, aşkı kabul etmeyi ve kısıtlayıcı duvarları yıkmaya destek olur.

Gerçek Firuze Taşı Nasıl Anlaşılır?

Firuze, eşsiz rengi ile dünyanın en çok talep edilen taşlarından biridir. Peki, gerçek Firuze taşı nasıl anlaşılır? Bu kristalin gerçek olup olmadığını anlamak kolaydır. Hakiki olanı kesinlikle pahada daha ağırdır. Ayrıca görüntüsünden de anlaşılır, Firuze en çok sahte örneklere sahip kristallerden biridir. Boyalı olduğunu anlamak için asetona batırabilirsiniz. Eğer renk veriyorsa taşınız sahte demektir. Ayrıca bu taşın reçineden yapılan sahteleri de mevcuttur. Bir iğneyi çakmak yardımı ile ısıtın ve taşa batırın. Eriyor ve içine giriyorsa büyük ihtimalle reçineden üretilmiştir.

Firuze Taşı Nasıl Temizlenir?

Firuze taşı nasıl temizlenir diye merak ediyorsanız, ılık ve sabunlu suyla yavaşça ovalayarak kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Fakat güçlü formüle sahip temizleyici maddeler kullanılmamalıdır. Çünkü bazı Firuzelerin yüzeyleri pürüzsüz hale getirilmek için çeşitli kimyasal işlemlerden geçer. Bu yüksek kimyasallı ürünler işlem görmüş taşın formuna zarar verebilir.